Primarul din Berislăveşti, Ion Buşagă, are ca prioritate construirea unei săli de sport şi modernizarea drumurilor comunale

În comuna Berislăveşti, primarul Ion Buşagă are ca prioritate pentru 2017 accesarea de fonduri pentru construirea unei săli de sport şi pentru continuarea modernizării drumurilor comunale, prin asfaltare. „Pentru modernizarea drumurilor comunale pe care nu le putem prinde în OUG nr. 28 vom direcţiona proiectele către accesarea fondurilor europene. În acest mandat vreau să asfaltez toată localitatea”, a declarat social-democratul din Berislăveşti. Ion Buşagă, unul dintre cei mai activi primari din judeţul Vâlcea, a reuşit să aducă localitatea pe care o conduce la stadiul de comună cu utilităţi de oraş. În acest moment, modernizarea drumurilor este prioritară pentru administraţia locală, dar şi introducerea reţelei de canalizare. Primarul Buşagă susţine că, în perioada următoare, beneficiind de un cadru natural deosebit, administraţia locală se va preocupa să valorifice potenţialul turistic al zonei: „În aceşti ani am putut să realizez multe, aproape tot ce mi-am propus. Am implementat multe programe cu finanţare nerambursabilă prin care am realizat modernizarea şi dotarea căminelor culturale din toate satele comunei. Cu fonduri atrase de la Guvern sau cu bani europeni în toate aceste mandate am construit poduri, am reabilitat, modernizat şi dotat toate şcolile şi dispensarele din localitate. Avem reţea de apă curentă, iar în acest mandat se va finaliza şi sistemul de canalizare. În satul Dângeşti s-a modernizat biserica în totalitate, urmând să primim fonduri pentru recondiţionarea Schitului Berislăveşti. Tot în aceste mandate am modernizat primăria. În acea perioadă, când s-a construit Primăria Berislăveşti, din fonduri proprii am construit şi un pod peste pârâul Brădişor, care face legătura cu podul construit peste pârâul Coisca, pentru a se asigura astfel legătura cu cătunul Valea Mamului. Pentru perioada următoare trebuie să beneficiem de faptul că localitatea a ajuns la stadiul de a avea utilităţi de oraş şi un cadru natural deosebit, iar ţinta noastră pentru următoarea perioadă este valorificarea potenţialului turistic al zonei. Îmi propun acest lucru mai ales că, datorită preşedintelui Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu, în localitate s-au desfăşurat lucrările de asfaltare şi modernizare a drumului judeţean 703. Este vorba despre drumul care duce la releul de pe muntele Cozia, care are o lungime de 22 de kilometri până la cabană. Aici, după ce se va finaliza asfaltarea drumului, avem în plan un proiect de amenajare a unei staţiuni pe platou, chiar şi a unei linii de telecabină”, a declarat primarul din Berislăveşti.