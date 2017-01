Dezvăluri incendiare despre mama „păpușii lui Dragnea” Cristiana Barbu, noul-vechi preşedinte ANOFM

Premierul Sorin Grindeanu l-a demis din fruntea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pe Marcel Dumitru Miclău, o „valoare” a PSD, absolvent la 37 de ani a Universității Mihai Eminescu din Timișoara și a numit o altă „valoare” a PSD, Cristiana Barbu, mama fostei deputate PSD Cătălina Ștefănescu, o păpușă de-a lui Dragnea. Aceasta a mai condus ANOFM timp de patru ani între 2012 și 2016. În iulie 2015 după ce am dezvăluit că ANOFM-ul condus de Cristiana Barbu achiziționează produse IT deja cumpărate printr-o licitație cu dedicație către firma INSOFT. Barbu mi-a trimis un penibil drept la replică în care absolventa de Drept la Spiru Haret Rm. Vâlcea la 39 de ani, Barbu ne-a explicat că la numirea ei in funcţia de preşedinte al ANOFM, s-a ţinut seama de „experienţa de peste zece ani acumulată de ea” în „exercitarea funcţiilor deţinute în cadrul sistemului public de ocupare”. Adică ea lucrase timp de 10 ani la AJOFM Vâlcea pe diverse funcții începând cu referent, că n-avea studii superioare și asta a calificat-o pentru funcția de președinte ANOFM. Meritocrație clară. A amenințat doamna Barbu cu „atragerea răspunderii” (sic!) pentru că am publicat un raport al Curții de Conturi care stabilise că ANOFM a plătit în plus faţă de prevederile contractuale în cadrul unui contract cu firma AMSGB din Viena suma de 6,7 milioane lei (peste 1,5 milioane euro), pentru servicii de comunicaţii de date prin internet, precum şi pentru dezvoltarea vechii aplicaţii informatice a ANOFM. Pentru aceste lucrări, nu există documente justificative şi nici documente care să determine nevoia pentru aceste servicii, conform Curţii de Conturi. În același raport, inspectorii Curții de Conturi au constatat că ANOFM-ul sub conducerea lui Barbu a recepționat lucrări incomplete în respectivul contract.

Sursa: curentul.info