În atenţia ŞOMERILOR VÂLCENI: 970 de locuri de MUNCĂ vacante!!! 

1. ALERDIN S.R.L. COD FISCAL: 36771413 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DR.HACMAN, NR.16, BL.89, SC.C, AP.8. TEL.: 0746379348 1 animator socioeducativ (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

2. ALEXA INVEST S.R.L. COD FISCAL: 23654764 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LIBERTĂŢII, NR.24 E-mail: alexa.invest@yahoo.com 1 lucrător comercial (vânzător)(experienţă în domeniu, studii medii) Cv-urile se depun la adresa de e-mail: alexa.invest@yahoo.com, sau la sediul A.J.O.F.M.-Vâlcea cam.208

3. ALFA FARM S.R.L. COD FISCAL: 1494247 ADRESA: BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR. 150, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0250/713603 2 recepţioneri

4. ALIANA- COS S.R.L. COD FISCAL: 15362220 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI- COANDĂ, SC.B, AP.12. TEL.: 0767369369 2 2 mecanici auto şoferi

5. ALSIMOB S.R.L. COD FISCAL: 16345510 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.38 TEL.: 0745001723 2 tâmplari universali

6. ALSON COM TRADING S.R.L. COD FISCAL: 2989082 ADRESA SEDIU: OTOPENI, STR. MARAMUREŞULUI, NR. 75, JUD. ILFOV TEL./FAX: 0730033518; 0250731495 E-mail: hr@alson.ro 2 2 1 1 operatori maşini unelte cu comandă numerică (studii medii) Avantaje: transport gratuit, tichete de masă. muncitori necalificaţi (studii medii) Avantaje: transport gratuit şi tichete de masă strungar (studii medii) Avantaje: transport gratuit şi tichete de masă sortator cherestea (studii medii) Avantaje: transport gratuit şi tichete de masă Locurile de muncă vacante se află în com. Bujoreni, jud.Vâlcea.

7. ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI S.R.L. COD FISCAL: 14075542 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52 TEL./FAX: 0250/733308 5 preparatori conserve (calificare)

8. ANTARES TRANSPORT S.A. COD FISCAL: 1472990 ADRESĂ SEDIU: ŞELIMBĂR, ALEEA MONUMENTULUI, NR.1,JUD. SIBIU ADRESA CONTACT: RM.VALCEA, STR. DACIA, NR.8, JUD. VALCEA. TEL.: 0741741201 E-mail: transport@antares-group.ro 1 1 1 economist (studii superioare, vechime în domeniu min. 5 ani, şef coloană (vechime în domeniu min. 1 an, studii superioare) coordonator transport(vechime în dom. min. 3 ani, studii superioare) Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

9. ARAIA EVENTS S.R.L. COD FISCAL: 28713306 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. IUSTINIAN MARINA, NR. 103, JUD. VÂLCEA. TEL./FAX: 0724204207, 0751091111 E-mail: contact@atelierulcudelicii.ro 2 2 cofetari patiseri

10. ASTROMERIA VRIESA S.R.L. COD FISCAL: 36589781 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.140 TEL.: 0744661155 1 vânzător florărie

11. ATLAS TOUR S.R.L. COD FISCAL: 17779141 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.25 TEL.: 0350409436 1 1 legător (curs calificare) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 6 luni cu program de lucru de 4 ore/zi. arhivar (curs calificare)

12. AVICARVIL S.R.L. COD FISCAL: 18658662 ADRESA: COM.FRÂNCEŞTI, STR.FRÂNCEŞTI, NR.1, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0725726005 E-mail: ioana.frunza@carmistin.ro 4 2 ingineri industria alimentară (studii superioare de specialitate) şefi echipă specializată (studii medii profil tehnician veterinar) Se oferă salariu atractiv, bonusuri în funcţie de realizări.

13. BOGDAN CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 19244545 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. INTR. PRIBEANU, NR. 4. TEL.: 0745141471; E-mail: bogdanconstruct@gmail.com 1 1 1 1 1 muncitor necalificat autogrederist operator calculator (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) tehnician maseur şofer profesionist

14. BOROMIR IND S.R.L. COD FISCAL: 6334476 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. TÂRGULUI, NR. 2 TEL.: 0250/734428 E-mail: resurse.umane@boromir.ro 10 18 2 1 2 1 2 operatori la fabricarea produselor făinoase (studii medii) muncitori necalificaţi (studii medii) ingineri industria alimentară (vechime în domeniu min. 1 an, studii superioare) electrician constructori vânzător (studii medii) şefi magazin (studii medii) Avantaje: se oferă salarii atractive, transport gratuit, tichete de masă

15. BUTARU ILIE I.I. COD FISCAL: 29516825 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.V.OLĂNESCU, NR.7 TEL.: 0722585373 1 1 cofetar- patiser modelator covrigi

16. CASA HOREZEANĂ S.R.L. COD FISCAL: 16056610 ADRESA: HOREZU, JUD.VÂLCEA TEL.: 0767976486 E-mail: casa.horezeana@yahoo.com 2 1 ospătari (studii medii) bucătar (studii medii) Încadrarea în muncă este pe durată determinată. Se oferă o masă /zi

17. CINECITTA S.R.L. ACADEMIA DEL GUSTO COD FISCAL: 25429246 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.49 TEL.: 0763050266,0741170455 E-mail: academiadelgusto@yahoo.com 2 4 4 2 bucătari lucrători bucătărie ospătari pizzeri

18. CMI DR.DOROBANŢU SORIN COD FISCAL: 26996680 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. I.L.CARAGIALE, BL.A41/1, SC.D, AP.1, TEL.: 0740251335 2 medici dentişti

19. CONCRET S.R.L. COD FISCAL: 1480349 ADRESA: COM.VLĂDEŞTI, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.382, JUD.VÂLCEA. TEL./FAX: 0250776053/ 0250776053; 0724114529 E-mail: scconcret@gmail.com 1 1 1 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii zidar rosar tencuitor (vechime în domeniu min. 1 an) tâmplar (vechime în domeniu min. 1 an)

20. CONPHYS S.R.L. COD FISCAL: 1471510 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTRANDULUI, NR.52. TEL.: 0250/733323;FAX: 0250/731522 E-mail: conphys@conphys.ro 1 4 1 7 2 director tehnic (studii superioare) maşinişti la maşini de ambalat (studii medii) Se lucrează în 3 schimburi inginer producţie Se lucrează în 2 schimburi medii) Se lucrează în 2 schimburi tipografi flexografi (studii medii) Se lucrează în 3 schimburi Se lucrează în 2 schimburi agenţi vânzări (studii medii) Avantaje: se oferă tichete de masă, primă , transport gratuit

21. CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA COD FISCAL: 2540929 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU, NR.1. TEL.: 0250/732901, 0746116311. FAX: 0250/735617 E-mail: consiliu@cjvalcea.ro 1 1 1 consilier, clasa I, gradul profesional superior la Direcţia Generală Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea Dosarele de înscriere la concurs se depun la Registratura generală a Consiliului Judeţean Vâlcea în perioada 06.01.2017- 25.01.2017 , vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare Data şi ora probei scrise: 07.02.2017, ora 11.00, la sediul C.J.Vâlcea. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatul probei scrise consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Direcţia Generală Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea Dosarele de înscriere la concurs se depun la Registratura generală a Consiliului Judeţean Vâlcea în perioada 06.01.2017- 25.01.2017 , vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare Data şi ora probei scrise: 07.02.2017, ora 11.00, la sediul C.J.Vâlcea. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatul probei scrise consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Buget, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea Dosarele de înscriere la concurs se depun la Registratura generală a Consiliului Judeţean Vâlcea în perioada 06.01.2017- 13.01.2017 , vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare Data şi ora probei scrise: 17.01.2017, ora 11.00, la sediul C.J.Vâlcea. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatul probei scrise Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul C.J.Vâlcea şi pe site-ul: www.cjvalcea.ro Relaţii suplimentare la tel.: 0250/732901, int.121,112

22. CONTINENTE S.R.L. COD FISCAL: 6596116 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MORILOR, NR.32 TEL.: 0749165851 E-mail: stephany.valcea@yahoo.com 1 1 1 bucătar lucrător comercial lucrător bucătărie

23. DACOS S.R.L. COD FISCAL: 1473244 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA BUCUREŞTI, NR. 267. TEL.: 0250/703777, 0250/703780 5 2 2 şoferi autobuz (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, posesori ATESTAT PROFESIONAL) electricieni auto (posesori certificat de calificare) mecanici auto

24. DELGUARD S.R.L. COD FISCAL: 22551191 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.8 TEL.: 0250/730337, 0753116691 E-mail: delguard.paza@yahoo.com 20 agenţi de securitate

25. DIRECŢIA SILVICÂ VÂLCEA COD FISCAL: 1590120 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CAROL I, NR.37 TEL.: 0250/735840, FAX: 0250/739266 E-mail: office@valcea.rosilva.ro 1 pădurar (studii medii tehnice, cazier judiciar fără menţiuni, absolvent al cursului de calificare în ocupaţia ,,agent de securitate” sau înscris la cursul de calificare) Valabilitatea ofertei: 25.01.2017

26. DOCRIS UNIVERSAL S.R.L. COD FISCAL: 5390958 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MATACHE TEMELIE, NR.17 TEL.: 0788943727 5 5 2 electricieni în construcţii (vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională) electricieni autorizaţi (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) barmani (vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională)

27. DRĂGHICI MIHAI AURELIAN P.F.A. COD FISCAL: 35145608 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.23. TEL.: 0744867101 2 mecanici auto

28. ELECTROGRUPAPARATAJ S.A. COD FISCAL: 15933580 ADRESA: COM. BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, NR.13, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0723513686, 0721277725 2 2 2 2 2 2 electricieni (posesori permis auto cat.B) zugravi sudori lăcătuşi mecanici dulgheri tâmplari Cerinţe pentru locurile de muncă vacante de mai sus: vechime în domeniu min. 3 ani

29. ELVILA S.A. COD FISCAL: 11273421 ADRESA: BĂBENI, STR.UZINEI, NR.1, JUD.VÂLCEA TEL.: 0372713019, 0372131803 FAX: 0250/765764 E-mail: secretariat.babeni@elvila.ro, nicoleta.pelin@elvila.ro 15 tâmplari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, salariul de încadrare începând cu 1500lei/lună) Se acordă tichete de masă, se decontează transportul Valabilitatea ofertei: 20.01.2017

30. ELIVIL CONS S.R.L. COD FISCAL: 33254480 ADRESA: COM. IONEŞTI, SAT MARCEA, NR.39, JUD.VÂLCEA. TEL: 0748515893 5 5 6 6 6 4 dulgheri fierari betonişti tencuitori zidari finisori muncitori necalificaţi Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

31. EMTRANS S.R.L. COD FISCAL: 5345825 ADRESA: RM.VÂLCEA, TEL./FAX: 0728717521, 0786459515 E-mail: office@emtrans.ro 1 1 conducător auto maşini de mare tonaj TIR (vechime în domeniu min. 3 ani, atestat profesional valabil, posesor cartelă tahograf, recomandare de la ultimul loc de muncă) economist (min.5 ani vechime, studii superioare economice, cun. evidenţă contabilă completă)

32. ETA S.A. COD FISCAL: 10524177 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.5 TEL.: 0350412492 E-mail: eta_bus@yahoo.com 4 şoferi autobuz (vechime în domeniu min.3 ani, studii medii) Valabilitatea ofertei: 11.01.2017 Ocuparea locurilor de muncă vacante se face prin concurs.

33. EUMIMA TRADING S.R.L. COD FISCAL: 35275012 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0740961382 1 2 2 1 contabil vânzători muncitori necalificaţi spaţii verzi asistent manager (cun. l.engleză)

34. EWELIN S.R.L. COD FISCAL: 1476089 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.577A, JUD.VÂLCEA TEL.: 0765223011 2 3 2 bucătari ospătari ajutori bucătar

35. EXPERIENCE DESIGN S.R.L. COD FISCAL: 28637659 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DRUMUL CÂMPULUI, NR.5. TEL.: 0741242305. E-mail: cristimobline@yahoo.com 3 tâmplari universali (vechime în domeniu min. 2 ani)

36. EXTINS S.R.L. COD FISCAL: 10064877 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA BUCUREŞTI, NR.56A TEL./FAX: 0350424440, 0740580132 E-mail: office@extins.ro 2 2 tâmplari (studii de specialitate) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni muncitori necalificaţi Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni

37. FAURECIA ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 15599111 ADRESA SEDIU: LOC. TĂLMACIU, DN7, KM 256+836, JUD. SIBIU ADRESA PUNCT DE LUCRU: LOC. BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0737977123 E-mail: resurseumanevl@faurecia.com 2 1 1 1 100 45 1 şefi formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare, experienţă în coordonare) tehnician responsabil afacere, metode, pregătire, industrializare (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare, experienţă în automotive) tehnician în industria textilă (vechime în domeniu min. 1 an, studii superioare, experienţă în producţie ) tehnician analist calitate (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare, experienţă în automotive) muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (studii medii) operatori confecţioneri industriali îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (studii medii) administrator reţea de calculatoare (vechime în domeniu min. 2 ani, studii superioare, exp.în IT) Locurile de muncă vacante se află în loc. Budeşti, jud.Valcea.

38. FITOPLANTAGRO S.R.L. COD FISCAL: 16692463 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT BULETA, NR.79, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0722271302 E-mail: fitoplantagro@gmail.com 2 agenţi vânzări (posesor permis auto cat.B) Se oferă comision din vânzări.

39. FLORIASOL S.R.L. COD FISCAL: 32698492 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LIBERTĂŢII, NR.2 TEL.: 0762308447 1 2 2 bucătar pizzari ospătari

40. FRANCEXIM S.R.L. COD FISCAL: 7311268 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR. CALEA LUI TRAIAN NR.571, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0760699977, 0785205010 1 1 ospatar ajutor bucătar

41. GALLO INVEST S.R.L. COD FISCAL: 33272384 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU NR.5. TEL.: 0760060660, 0757496425 2 2 2 ospătari ajutori ospătar ajutori bucătar

42. GEMICAR POWER S.R.L. COD FISCAL: 29062346 ADRESA: COM.MUEREASCA DE SUS, STR.PRINCIPALĂ, NR.117, JUD.VÂLCEA. ADRESA CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.8. TEL.: 0768893846, 0350806826 E-mail: georgescumarius@gemicarpower.ro 1 mecanic auto (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii) Locul de muncă vacant se află la Rm.Vâlcea.

43. GUSTO LINE S.R.L.-D COD FISCAL: 35908246 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.76, BL.S15, SC.B, PARTER. TEL.: 0755326106 E-mail: dragoşgeanta@gmail.com 1 1 1 bucătar (calificare) ospătar ajutor bucătar

44. GO BET EST S.R.L. COD FISCAL: 35171100 ADRESA: BUCUREŞTI, SECTOR 1. E-mail: jobs@superbet.ro 5 casieri (studii medii, cun.calculator) Locurile de muncă se află în judeţul Vâlcea.

45. HATY S.R.L. COD FISCAL: 5236097 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CÂMPULUI, NR.22 TEL.: 0250/738931 E-mail: hatysrl@email.com 2 1 1 1 2 2 1 1 tâmplari universali (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) reglor maşini de prelucrat lemn (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) confecţioner parchete (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) marcatori piese (studii medii) legători de sarcină (studii medii) maistru industrializarea lemnului (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) motostivuitorist (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) Locurile de muncă vacante se află în Băbeni, jud.Vâlcea Avantaje: se oferă bonuri de masă.

46. ILETRANS S.R.L. COD FISCAL: 19029644 ADRESA: COM.ROEŞTI, SAT CUENI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0764449944 E-mail: sciletranssrl@yahoo.com 2 şoferi maşină de mare tonaj (vechime în domeniu min. 1 an)

47. INTERCONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 12112385 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.NISTOR DUMITRESCU, NR.21 TEL./FAX: 0744787688, 0756062538 E-mail: scinterconstructsrl@yahoo.com 3 2 2 2 2 operatori CNC- producţie mobilă (studii medii, experienţă în domeniu) tâmplari universali montatori tâmplărie muncitori necalificaţi muncitori calificaţi în construcţii

48. KRISTIN S.R.L. COD FISCAL: 12170629 ADRESA: HOREZU, STR.C.BRÂNCOVEANU, NR.47 TEL.: 0769015282, 0729288177 E-mail: personal@kristin.ro 27 12 2 1 2 1 1 confecţioneri articole din piele şi înlocuitori (vechime în domeniu min.6 luni, studii gimnaziale, calificare) muncitori necalificaţi croitori/ştanţatori piese încălţăminte (vechime în domeniu min.6 luni, calificare) controlor calitate maiştri (vechime în domeniu min. 1 an) mecanic maşini de cusut (vechime în domeniu min. 1 an) lansator Avantaje: se oferă tichete de masă

49. LEVANT S.R.L. COD FISCAL: 1468485 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.18, BL.P1-lângă B.C.R. TEL.: 0744540009 E-mail: raducanu.nicu@yahoo.com 2 1 ospătari (vechime în domeniu min. 1 an) barman (vechime în domeniu min. 1 an)

50. LILIANA CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 23045761 ADRESA: COM.CERNIŞOARA, STR.OBÂRŞIA, NR.17, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0741161816 E-mail: liliana.construct73@yahoo.com 2 2 2 1 sudori electrici şi MIG-MAG (vechime în domeniu min. 2 ani) lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 3 ani) zugravi (vechime în domeniu min. 1 an) dulgher (vechime în domeniu min. 1 an)

51. LOKL POINT S.R.L. COD FISCAL: 35882782 ADRESA: RM.VÂLCEA, SCUARUL MIRCEA CEL BĂTRÂN TEL.: 0770594964 2 3 barmani ospătari

52. MARIA PROTECT S.R.L. COD FISCAL: 35450016 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.INTR.PRIBEANU, NR.4. TEL.: 0745141471 1 tehnician maseur

53. MARIDOR TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 19637711 ADRESA: COM. TOMŞANI, STR. PRINCIPALĂ, NR. 121, JUD. VÂLCEA; TEL: 0730008715 E-mail: maridortransport@yahoo.com 2 şoferi maşină de mare tonaj (vechime în domeniu min. 1 an, posesori ATESTAT)

54. MARNA S.A. COD FISCAL: 1471871 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL./FAX: 0250/730320 E-mail: marnamat@gmail.com 1 reprezentant comercial (studii medii, cun. operare PC, posesor permis auto)

55. MARTINROX SHOES S.R.L. COD FISCAL: 32188442 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. DEPOZITELOR, NR.10. TEL.: 0350436333 E-mail: martinrox2013@gmail.com 5 6 10 2 2 2 1 10 croitori piese încălţăminte (vechime în domeniu min. 3 ani, şc.profesională/liceu) pregătitori piese încălţăminte (vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională/liceu) cusători piese încălţăminte(vechime în domeniu min. 3 ani, şc.profesională/liceu) trăgători feţe pe calapod (vechime în domeniu min. 3 ani, şc.profesională/liceu) tălpuitori industriali (vechime în domeniu min. 3 ani, şc.profesională/liceu) finisori încălţăminte (vechime în domeniu min. 3 ani, şc.profesională/liceu) controlor calitate încălţăminte (vechime în domeniu min. 7 ani) muncitori necalificaţi (şc.profesională/liceu, tineri absolvenţi a 10 clase/12 clase pentru calificare la locul de muncă în conf.încălţăminte) Avantaje: se oferă tichete de masă în valoare de 231 lei/lună şi salarii cuprinse între 1450- 2000 lei/lună.

56. MATINEU S.R.L. COD FISCAL: 101135602 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.9, BL.F. TEL.: 0744604757 2 2 1 1 ospătari ajutori ospătar cofetar patiser

57. MCC PRODUCŢIE ŞI SERVICII S.R.L. COD FISCAL: 30514585 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.ALEXANDRU VLAHUŢĂ, NR.86, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0751225242 E-mail: mcc.productie.servicii@gmail.com 1 şofer (studii medii, posesor permis auto cat. B)

58. METAL TECHNIKS S.R.L. COD FISCAL : 1478543 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.18 TEL.: 0250/737723, FAX: 0250/745734 E-mail: office@metaltechniks.ro 1 3 1 2 sudor manual cu arc electric sudori MIG/MAG sudor TIG ingineri mecanici UTCh

59. MIDEF TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 25011609 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.199 TEL./FAX: 0737017806 1 1 şofer (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii) mecanic (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii)

60. MOBLINE S.R.L. COD FISCAL: 15849994 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL PANDURILOR, NR.11. TEL.: 0741242305; E-mail: CRISTIMOBLINE@YAHOO.COM 3 tâmplari universali (vechime în domeniu min. 2 ani)

61. MOGAVILROM S.R.L. COD FISCAL: 6596280 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, NR.13 TEL.: 0721277725 1 1 şofer (vechime în domeniu min. 3 ani, posesor permis auto cat.B) manipulant

62. MONTOUR S.R.L. COD FISCAL: 18638924 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. GENERAL MAGHERU NR.18, BL.P1. TEL.: 0722591367 E-mail: salon_danielle@yahoo.com 2 1 1 coafori ospătar cameristă

63. MUSTAŢĂ CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 22616177 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. REPUBLICII, NR. 10, BL. R24, SC. D, AP. 6. TEL.: 0751959701 E-mail: bordu_catalina@yahoo.com 1 3 1 reprezentant comercial lucrători pentru salubrizare şofer

64. MW ROMÂNIA S.A. COD FISCAL: 1485931 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.778, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/830029, FAX: 0250/830290 1 1 1 1 inginer electronist inginer mecanic pentru SERVICIUL TIMPI METODE inginer proces inginer mecanic -DEA

65. NEHIR S.R.L. COD FISCAL: 26389786 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.158 TEL.: 0755172479 E-mail: genis.ug@gmail.com 1 manipulant mărfuri (studii liceale, cun.operare calculator, posesor permis auto cat.B)

66. NIŢIŞOR COSMIN PETRE COD FISCAL: 27095410 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT STUPĂREI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0762298690, 0747088535 3 spălători vehicule

67. NORDIC IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 9868533 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.IANCU POP, NR.2-4 TEL.: 0250/745192, FAX: 0250/737386 E-mail: office@nordicsrl.ro 1 1 agent de vânzări (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii/superioare) ambalator manual (studii medii)

68. NOVARA T IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 11736925 ADRESA: CRAIOVA, STR.PRIMĂVERII, NR.35, JUD.DOLJ TEL./FAX: 0737735151, 0351451889 E-mail: novaramarketing@yahoo.com 1 4 4 1 6 4 4 6 4 10 2 2 2 5 10 6 10 2 2 40 asistent manager ingineri CCIA subingineri CCIA macaragiu electricieni în construcţii tâmplari tâmplari tâmplărie PVC instalatori lăcătuşi fierari betonişti izolatori termici tinichigii sudori mozaicari dulgheri zugravi zidari mecanici utilaj electromecanici auto muncitori necalificaţi Locurile de muncă vacante se află la Drăgăşani, jud. Vâlcea

69. NYKDANA TRAVEL S.R.L. COD FISCAL: 31429640 ADRESA: SAT BÂRSEŞTI, COM. MIHĂEŞTI, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0741608990 2 1 1 barmani (vechime în domeniu min. 1 an) spălător auto (vechime în domeniu min. 1 an) şofer autocar (vechime în domeniu min. 2 ani) Locurile de muncă vacante se află la Rm. Vâlcea.

70. OLTCARN CONSTRUCT S.A. COD FISCAL: 9873556 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. ŞTIRBEI VODĂ, NR.9. TEL.: 0758276134 E-mail: andreea@hotelsofianu.ro, mirabela@hotelsofianu.ro 6 2 1 zugravi faianţari dulgher

71. OLTCHIM S.A. COD FISCAL: 1475261 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.1 TEL./ FAX: 0250/701200 E-mail: dan.pirnea@oltchim.com 2 1 1 lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 5 ani, calificare în domeniu, apt medical pentru lucru la înălţime) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 12 luni Valabilitatea ofertei: 27.01.2017 maşinist la maşini de ambalat (studii medii, apt medical pentru lucrul la înălţime) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 12 luni Valabilitatea ofertei: 27.01.2017 mecanic ajutor locomotivă (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii+calificare, aviz medical şi aviz psihologic) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 12 luni Valabilitatea ofertei: 27.01.2017

72. OLTENA TRADE S.R.L. COD FISCAL: 6669960 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.6 TEL.: 0250/738111 E-mail: office.oltena@yahoo.ro 1 tehnician electromecanic (studii medii tehnice)

73. PALATUL COPIILOR MUN.RM.VÂLCEA COD FISCAL: 13895110 ADRESA: RM.VÂLCEA, SCUARUL MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR.3. TEL.: 0250/731840 E-mail: pcramnicuvalcea@gmail.com 1 şofer II (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, atribuţii de muncitor întreţinere) Valabilitatea ofertei: 07.02.2017 Concurs în perioada 09.02.2017-10.02.2017

74. PARKING CLUB S.R.L. COD FISCAL: 1484286 ADRESA: COM.VLÂDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0752433301 1 bucătar Locul de muncă vacant se află la PENSIUNEA CASA ANA,COM.VLĂDEŞTI, JUD.VÂLCEA

75. PLASTIFLEX S.R.L. COD FISCAL: 25913830 ADRESA: COM.BUJORENI, NR.135, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0250/747977/ 0745535228 E-mail: plastiflex.valcea@yahoo.com 5 operatori mase plastice

76. PHOENIX ELECTRONIC-AUTOMATION S.R.L. COD FISCAL: 35319461 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MIHAI VITEAZU, NR.38- SALA SPORTURILOR TRAIAN. TEL.: 0764907433, 0743078824 E-mail: phoenix-automation@t-online.de 2 2 2 2 instalatori instalaţii sanitare (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) agenţi vânzări (vechime în domeniu min. 2 ani, studii superioare) electricieni automatizări (vechime în domeniu min. 2 ani) electricieni execuţie tablouri electrice (vechime în domeniu min. 3 ani)

77. POPASUL CASA ROMÂNEASCĂ S.R.L. COD FISCAL: 14389537 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.597. TEL.: 0250/702038, 0756257643, 0744930246 E-mail: rezervari@casa.romaneasca.ro 2 4 3 cameriste (vechime în domeniu min. 2 ani, cun. L.engleză) ospătari (vechime în domeniu min. 2 ani, cun. L.engleză) barmani (vechime în domeniu min. 2 ani, cun. L.engleză) Se oferă tichete de masă.

78. PRELCHIM S.R.L. COD FISCAL: 7059714 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.219 TEL.: 0744592081 1 1 strungar (vechime în domeniu min. 5 ani) sculer-matriţer (vechime în domeniu min. 5 ani)

79. PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 6205722 ADRESA DE CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.2, BL.I, PARTER. E-mail: cozia@ro.mcd.com 4 lucrători comerciali (posesori diplomă de bacalaureat) Durata muncii: 4 ore/6 ore/8 ore

80. PRIMÂRIA COMUNEI SIRINEASA COD FISCAL: 2541134 ADRESA: COM.ŞIRINEASA, SAT ŞIRINEASA, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/765050 E-mail: primaria.sirineasa@yahoo.com 1 1 muncitor calificat (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii) Valabilitatea ofertei: 17.01.2017 şofer rabă (autocamion mare tonaj) Valabilitatea ofertei: 17.01.2017

81. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA COD FISCAL: 2540813 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU, NR.14. TEL.: 0250/731016, FAX: 0250/731843 E-mail: primaria@primaria.vl 1 1 3 1 1 1 1 referent IA (min. 6 ani vechime în muncă, studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat) Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, în data de 17.01.2017, ora 10.00-proba scrisă consilier, gradul profesional debutant (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată) Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, în data de 17.01.2017, ora 10.00-proba scrisă casieri (min. 3 ani vechime în muncă, studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat) Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, în data de 17.01.2017, ora 10.00-proba scrisă inspector, clasa I, grad profesional debutant (studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti) Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, în data de 25.01.2017, ora 10.00-proba scrisă inspector, clasa I, grad profesional asistent (min. 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ) Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, în data de 25.01.2017, ora 10.00-proba scrisă inspector, clasa I, grad profesional principal (min. 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă) Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, în data de 25.01.2017, ora 10.00-proba scrisă. inspector, clasa I, grad profesional principal (min. 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ) Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Rm.Vâlcea, în data de 25.01.2017, ora 10.00-proba scrisă Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul PRIMĂRIEI MUN.RM.VÂLCEA, www.primariavl.ro, secţiunea informaţii publice- posturi vacante.

82. RAGELI S.R.L. COD FISCAL: 6913168 SDRESA: COM.GOLEŞTI, SAT ALDEŞTI, NR.140, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0744661155 E-mail: reludrea@yahoo.com 1 1 mecanic utilaj (buldoexcavatorist) muncitor calificat în construcţii

83. RIMALEX S.R.L. COD FISCAL: 14432947 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.3. TEL.: 0744450996 E-mail: rimalex@yahoo.com 2 2 1 5 lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) sudori (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) stivuitorist (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) muncitori necalificaţi

84. ROLEXGEL S.R.L. COD FISCAL: 14119606 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LUCEAFĂRULUI, NR.1, BL.A22, CINA, PARTER. TEL.: 0752263121 E-mail: rollexgel@yahoo.com 1 vânzător magazin instalaţii sanitare (vechime în domeniu min. 1 an) Se oferă salariu atractiv şi tichete de masă.

85. ROSAN GRUP S.R.L. COD FISCAL: 11510536 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0744787688 E-mail: drparaschiv@yahoo.com 1 1 1 1 1 1 1 2 3 barman ajutor bucătar ospătar Locurile de muncă vacante se află la OBÂRŞIA LOTRULUI- HANUL HAIDUCILOR pizzer bucătar ajutor bucătar ospătar Locurile de muncă vacante se află la OK STREET PUB, RM.VÂLCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU, NR.5 vânzători (studii medii) ajutori bucătar (studii medii) Locurile de muncă vacante se află la CANTINA S.C.FAURECIA ROMÂNIA S.R.L.

86. SAGAL CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 28052077 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TINERETULUI, NR.13 TEL.: 0764442645 5 5 5 2 dulgheri fierari betonişti muncitori necalificaţi mecanici utilaj-deservenţi buldoexcavator

87. SALGOMOB SRL COD FISCAL: 16425784 ADRESA: RM.VALCEA, STR. STIRBEI VODA, NR.320 ADRESA DE CONTACT: RM.VALCEA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 4, JUD. VALCEA; TEL: 0722455609 2 tâmplari unversali (vechime 3 ani) Locurile de muncă se află la atelierul de tâmplărie din str.Splaiul Independenţei, nr.14A, Rm.Vâlcea.

88. SANFRANCISCUS LAURENŢIU I.I. COD FISCAL: 34113985 ADRESA: RM. VÂLCEA; TEL.: 0763294440, 0731319239 1 1 rigipsar muncitor în construcţii

89. SAN SPEDITION S.R.L. COD FISCAL: 34199278 ADRESA : RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.25A TEL.: 0768498199/ 198 1 şofer maşină de mare tonaj pentru comunitate(vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională, posesor card tahograf)

90. SECŢIA DRUMURI NAŢIONALE RM.VÂLCEA – CNADNR S.A. COD FISCAL: 16930158 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.15 TEL.: 0250/739641 1 1 îngrijitor şef district (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii/superioare)

91. SERVIMPEX CIA S.R.L. COD FISCAL: 8384152 ADRESA: COM.BUDEŞTI- CASA OLTENEASCĂ TEL.: 0744532797 3 3 3 3 bucătari (vechime în domeniu min. 5 ani, calificare) ospătari (experienţă în domeniu) ajutori ospătar ajutori bucătar Avantaje: se asigură transportul şi o masă /zi.

92. SIMPAROM IMP-EX S.R.L. COD FISCAL: 5736300 ADRESA: COM.MĂCIUCA, SAT OVESELU, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0250/702017 1 ospătar

93. SPEEH HIDROELECTRICA S.A. COD FISCAL: 13267213 ADRESA SEDIU: BUCUREŞTI, SECTOR1 ADRESA CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.DECEBAL, NR.11 TEL.: 0250/735230, FAX: 0250/735232 E-mail: claudiu.croitoru@hidroelectrica.ro 1 1 electrician şef tură CHE(min. şc.profesională) Locul de muncă se află în MUN. DRĂGĂŞANI. Valabilitatea ofertei: 19.01.2017 Ocuparea locului de muncă vacant se face prin concurs. maşinist la instalaţii hidrotehnice la captări secundare (min. şc.profesională) Locul de muncă vacant se află în Com.Ciunget, jud.Vâlcea. Valabilitatea ofertei: 19.01.2017 Ocuparea locului de muncă vacant se face prin concurs.

94. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA COD FISCAL: 2540589 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.201 TEL.: 0250/744701, FAX: 0250/746989 E-mail: spitalul_valcea@yahoo.com 1 secretar dactilograf la serviciul administrativ (diplomă de bacalaureat şi certificat operare calculator) Încadrarea în muncă este pe durată determinată. Valabilitatea ofertei: 17.01.2017

95. SUPERBET BETTING & GAMING S.A. COD FISCAL: 30091981 ADRESA: BUCUREŞTI, STR.BUZEŞTI, NR.75-77, CAM.5 E-mail: jobs@superbet.ro 15 casieri (studii medii, cun.operare calculator) Locurile de muncă vacante se află în jud.Vâlcea.

96. ŞAPTE SPICE S.A. COD FISCAL: 2537907 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.22 TEL.: 0250/746001 2 3 1 şefi formaţie (vechime în domeniu min. 1 an, şc.maiştri ind.alimentară/facultate de industrie alimentară, cun. operare calculator) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni. Valabilitatea ofertei: 01.02.2017 tehnicieni laboranţi analize produse alimentare (vechime în domeniu min. 1 an, Facultatea de Industrie Alimentară sau Controlul Calităţii) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni. Valabilitatea ofertei: 01.02.2017 ambalator manual mixuri (şc.profesională/liceu, cun. operare calculator) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni. Valabilitatea ofertei: 01.02.2017

97. ŞCOALA DISCOVERY KIDS COD FISCAL: 8702116 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.107 TEL.: 0745457615 E-mail: loraduc@yahoo.com 1 ajutor învăţător (studii superioare)

98. ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COM.STOILEŞTI COD FISCAL: 28993532 ADRESA: COM.STOILEŞTI, NR.39, JUD.VÂLCEA TEL.: 0752531994 E-mail: olaru-simona28@yahoo.com 1 1 îngrijitor curăţenie (I)G (10 clase) Încadrarea în muncă este cu jumătate de normă , cu program de lucru de 4 ore/zi. Valabilitatea ofertei: 31.01.2017 Concurs în data de 07.02.2017 Locul de muncă se află în loc.Stoileşti, jud Vâlcea. îngrijitor curăţenie (I)G (10 clase) Încadrarea în muncă este cu jumătate de normă , cu program de lucru de 4 ore/zi. Valabilitatea ofertei: 31.01.2017 Concurs în data de 07.02.2017 Locul de muncă se află în loc.Bârsoiu, jud Vâlcea.

99. ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT ROTÂRÂŞTI COD FISCAL: 29050210 ADRESA: SAT ROTĂRĂŞTI, COM.NICOLAE BĂLCESCU, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0763634346, 0250/761091 E-mail: scoalarotarasti@yahoo.com 1 1 administrator financiar (vechime în domeniu 3 ani, studii superioare în domeniul financiar, cun. operare PC) Încadrarea în muncă este cu jumătate de normă cu program de lucru de 4 ore/zi. Valabilitatea ofertei: 20.12.2016- 18.01.2017 Concurs în data de 25.01.2017 secretar şcoală (studii superioare, cun. operare PC) Încadrarea în muncă este cu jumătate de normă cu program de lucru de 4 ore/zi. Valabilitatea ofertei: 20.12.2016- 18.01.2017 Concurs în data de 26.01.2017

100. ŞOPÂRLĂ MARIA P.F.A. COD FISCAL: 30271052 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.1 TEL.: 0730197680 1 coafor

101. ŞTEFANIA TRAVEL S.R.L. COD FISCAL: 35722897 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.COŞBUC, NR.4 TEL.: 0755529610 2 2 barmani (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) spălători auto (vechime în domeniu min.1 an)

102. TELETEKNICA ENGINEERING S.R.L. COD FISCAL: 9127327 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CERNA, NR.2 TEL.: 0744512466 1 inginer telecomunicaţii (de preferat absolvent promoţia 2016)

103. TERMOREP S.R.L. COD FISCAL: 1469332 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. NISTOR DUMITRESCU, NR. 14/17 TEL.: 0250/737308, FAX: 0250/737302 E-mail: termorep@termorep.ro 4 6 1 1 lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 2 ani, şc. profesională, cun. desen tehnic) sudori electrici (vechime în domeniu min. 2 ani, şc. profesională, cun. desen tehnic) inginer (studii superioare- FAC. MECANICĂ/ TCM , vechime în specialitate min. 3 ani, salariul de încadrare min.2000 lei/lună) inginer sudor sau subinginer sudor (studii de specialitate, vechime în domeniu 1 an, salariul de încadrare minim 2000 lei/lună Constituie avantaj autorizarea pentru control vizual suduri. Se oferă tichete de masă, salariu atractiv şi se decontează abonamentul pe distanţe de peste 15 km.

104. TORICANII S.R.L. COD FISCAL: 15694270 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.12 Tel.: 0724261369 E-mail: toricanii@automeister.ro 2 2 spălători auto barmani

105. TOUR IMPEX TEL NET S.R.L. COD FISCAL: 16662764 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ALEEA IONEL GEANTĂ, NR.12. TEL.: 0250/738435 E-mail: office@tourimextelnet 1 2 1 1 2 maistru construcţii zidari tencuitori dulgher faianţar muncitori necalificaţi

106. TRANS- AUTORO S.R.L. COD FISCAL: 14315661 ADRESA: COM.BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0250/713823 E-mail: office@autorovl.ro 1 lucrător comercial (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

107. UNCLE SAM SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 18099955 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, BL.A+B, PARTER – MAGAZIN UNCLE SAM TEL.: 0250/734573 E-mail: info@unclesam.ro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 director de vânzări (studii superioare) reprezentant vânzări directe D2D pentru sisteme de securitate (studii medii) reprezentant vânzări directe D2D pentru instalaţii termice(studii medii) reprezentant vânzări directe D2D pentru magazin IT(studii medii) electrician montator de instalaţii automatizate (studii medii) tehnician echipamente de calcul şi reţele (studii medii) inginer instalaţii (studii superioare) gestionar depozit (studii medii) instalator reţele termice şi sanitare (studii medii)

108. UNICARM S.R.L. COD FISCAL: 6531770 ADRESA: SATU MARE, LOC.VETIŞ, NR.314. TEL./FAX: 0740105210 E-mail: office@unicarm.ro 1 1 şofer de autoturisme (studii medii) agent vânzări (studii medii) Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

109. VALLON S.R.L. COD FISCAL: 1467471 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.AL.RÂNDUNELELOR, NR.1BIS. TEL.: 0250/743491, 0723621873; E-mail: office@vallon.ro 1 1 1 electrician în construcţii (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) inginer electroenergetic(vechime în domeniu 3 ani, studii superioare, se oferă salariu de 2.600 lei/lună) electrician PRAM (vechime în domeniu 5 ani, studii medii, se oferă salariu de 1.500 lei/lună)

110. VAL-MI S.R.L. COD FISCAL: 4477089 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.OSTROVENI, NR.15 TEL.: 0722279437 E-mail: electraradu@yahoo.com 3 mecanici auto Se oferă bonusuri în funcţie de performanţă.

111. VEL PITAR S.A. COD FISCAL: 21229091 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.22 TEL./FAX: 0250/746001 9 2 ambalatori manuali Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni conducători autospecială (şc.profesională /liceu de specialitate, posesori permis auto cat.B,C)

112. VELAPONT S.R.L. COD FISCAL: 34023025 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ZAMBILELOR, NR.60 TEL.: 0724832242 1 1 dulgher fierar betonist Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 6 luni

113. VERING DF S.R.L. COD FISCAL: 35232704 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.BACOVIA, NR.23 TEL.: 0350806939 ; E-mail: atisinstal13@yahoo.com 2 2 2 2 2 electricieni (vechime în domeniu min. 5 ani) instalatori sanitari (vechime în domeniu min. 5 ani) instalatori încălzire (vechime în domeniu min. 10 ani) lăcătuşi mecanici sudori electrici

114. VEROMI PAN S.R.L. COD FISCAL: 14363218 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.COPĂCELU, NR.111 TEL.: 0744481014 E-mail: veromipan@yahoo.com 1 3 2 4 4 ospătar muncitori necalificaţi ambalatori patiseri brutari

115. VILTERM INSTAL S.R.L. COD FISCAL: 26473304 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, NR. 145,BL. D4, SC. B, AP. 4. TEL.: 0729169904, 0723258818 E-mail: vilterm@gmail.com 1 1 1 1 zidar roşar-tencuitor (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) zugrav (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) instalator tehnico-sanitar (vechime în domeniu min. 3 ani, calificare) lăcătuş mecanic (vechime în domeniu min. 1 an, calificare)

116. VILTRANS S.R.L. COD FISCAL: 6428252 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.HENRI COANDĂ, NR.9, BL.R5, SC.B, AP.2. TEL.: 0745641805 E-mail: office.viltrans@gmail.com 2 conducători autobuz (posesori permis auto cat.D)

117. WALNUT S.R.L. COD FISCAL: 19009655 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LESPEZI, NR.99 TEL.: 0250/732889, 0728156776 5 sortatori manuali