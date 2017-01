A murit „imparatul romilor”. Iulian Radulescu avea 79 de ani si suferea de probleme cardiace grave 

Radulescu avea probleme cardiace si a stat in spital in ultima perioada, fiind externat la cererea familiei la inceputul acestei saptamani.

Anuntul privind moartea lui Iulian Radulescu a fost facut joi de catre autointitulatul rege international al romilor, Dorin Cioaba, pe Facebook.

“A trecut la Domnul in aceasta dimineata imparatul Iulian Radulescu. Dumnezeu sa mangaie familia indoliata”, a scris Dorin Cioaba.

Acesta a precizat, pentru News.ro, ca Iulian Radulescu avea probleme cardiace grave si suferea de diabet, fiind internat in spital in ultimele trei saptamani.

”Medicii nu au mai avut ce-i face, era si foarte slabit, asa ca luni l-au luat acasa”, a mai spus Dorin Cioaba.

Acesta a precizat ca inmormantarea va avea loc, sambata, la Sibiu, unde este asteptat sa ajunga si unul dintre fiii lui Iulian Radulescu, stabilit in Statele Unite ale Americii.

Iulian Radulescu s-a nascut in 1938 si a absolvit la seral cursurile Grupului scolar Agricol din cadrul Penitenciarului Aiud, promovand examenul de Bacalaureat in anul 1999 la un liceu seral din Sibiu.

In acelasi an a obtinut si titlul de doctor in limba rromani in India, cu un studiu despre limba rromani. A absolvit ulterior la distanta Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala din Bucuresti, obtinand diploma de inginer in managementul companiilor in anul 2004.

In 12 mai 1995, Iulian Radulescu a intrat in greva foamei, spunand ca folosirea termenului de ”tigan” este rasista. Ulterior, autoritatile au decis introducerea termenului de ”rrom”.

Iulian Radulescu s-a autoproclamat “imparat al rromilor de pretutindeni” cu numele de Iulian I si a fost incoronat la 9 august 1993.

Iulian Radulescu si-a petrecut cea mai mare parte a vietii la Sibiu, insa in 2008 s-a stabilit in judetul Valcea.

