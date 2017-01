FOTO! Liberalul Buican pe pârtia de schi, Costi Rădulescu, zi de zi în comunele afectate de căderile masive de zăpadă!

În timp ce judeţul este îngropat în nămeţi, Baba Buican se piaptănă pe pârtiile de ski din Munţii Apuseni. În calitatea sa de preşedinte al PNL într-un judeţ cu 52 de primari liberali, Buican nu s-a deranjat să-i întrebe pe edili care este situaţia în localităţi şi nu s-a sinchisit să se deplaseze în comunele afectate de căderile masive de zăpadă. Un lider politic adevărat şi responsabil aşa ar fi făcut! Dar ce să-i ceri lui Buican?! El s-a văzut cu sacii în căruţă, deputat din nou, şi tuleooo pe pârtia de schi la distracţie.

În acelaşi timp, presedintele Consiliului Judetean Valcea şi al PSD, Constantin Rădulescu, este prezent in judet pentru verificarea si coordonarea masurilor de interventie in vederea asigurarii bunei circulatii pe drumurile judetene!

Iată câteva postări de pe pagina de facebook a lui Rădulescu:

Primarii cu care m-am intalnit pana in acest moment m-au asigurat ca sunt prezenti la datorie pentru a ajuta oamenii in caz de nevoie si le multumesc pentru atasamentul fata de comunitate!

In centrele DGASPC si in spitale am dispus masuri pentru a asigura conditii bune pe toata aceasta perioada!

La aceasta ora, Președintele Consiliului Județean Vâlcea Constantin Rădulescu și conducerea RAJDP Vâlcea , în continuare în comandament pentru verificarea aplicării masurilor stabilite în ședințele tehnice anterioare cu privire la intervențiile pe drumurile județene, urmare a căderilor de zapada.

Şi iată şi postarea lui Buican:

Schi în Apuseni!