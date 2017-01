HCM Râmnicu Vâlcea a produs surpriza la primul meci cu Sbora şi Luminiţa Dinu pe bancă 

HCM Râmnicu Vâlcea a produs supriza etapei 12 din Liga Naţională, câştigând marţi seara, în Sala Sporturilor Traian partida cu Dunărea Brăila, scor 25-19 (12-5).

La debutul oficial pe banca tehnică a antrenorilor Gheorghe Sbora şi Luminiţa Dinu, HCM a făcut o primă repriză perfectă, în care a închis toate spaţiile în defensivă şi la capătul căreia conducea cu un neverosimil 12-5! Brăila a dat semne de reviriment în startul părţii secunde, a redus din diferenţă, dar apoi s-a prăbuşit definitiv. În final, Vâlcea a sărbătorit, după o victorie clară, scor 25-19, rezultat în urma căruia Dunărea pierde contactul cu liderul CSM Bucureşti.

Preşedintele clubului vâlcean, Petre Berbecaru speră ca Vâlcea să temine campionatul pe un loc onorabil, iar în sezonul următor să atace participarea în cupele europene. ”Mă bucur că am debutat cu dreptul în calitatea care mi-a fost acordată, dar important este că fetele şi-au schimbat atitudinea şi au vrut. Când vrei, poţi să treci de echipe care teoretic au valoare mai mare, am avut în faţă o echipă cu jumătate din echipa naţională, iar la HCM sunt multe tinere care vor să se afirme. Sper ca fetele să rămână cu picioarele pe pământ, greul acum începe. Avem obiectiv să ne clasăm pe un loc onorabil pentru Vâlcea, care a însemnat ceva pentru handbal şi să construim o echipă care să reaprindă speranţele că putem să jucăm din nou în cupele europene. Urmează un meci dificil la Craiova, care este o altă echipă bună, cred că în primele trei din campionat, m-aş bucura să confirmăm jocul bun de azi, să ne gândit că începe returul, care nu e deloc uşor” a declarat Petre Berbecaru, fost conducător şi la CS Oltchim.

Liderul echipei vâlcene, Mihaela Ani Senocico a subliniat că HCM a făcut un joc foarte bun. ”A fost un meci foarte greu, ne bucurăm că ne-am menţinut concentarea de la început până la sfârşit. Am făcut un joc foarte bun, le mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi şi îi aşteptăm în continuare. Rămânem cu picioarele pe pământ, ne aşteaptă un meci greu la Craiova, o să tragem cu dinţii de fiecare minge şi sper să ne întoarcem cu puncte. Schimbări pe banca tehnică apar tot timpul, dar am trecut peste şi mă bucur că am reuşit să începem anul cu o victorie”.

