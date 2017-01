Președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu: Populația va avea căldură și apă caldă! CET Govora are suficient cărbune! 

Directorul CET Govora, Ludovic Zelici, a declarat la comandamentul de iarnă de la Prefectura Vâlcea că unicul furnizor de agent termic pentru încălzirea centralizată din Râmnicu Vâlcea mai are un stoc de cărbune doar pentru următoarele 9 zile. Asta în condiţiile în care meteorologii au avertizat că zilele viitoare gerul se va intensifica, astfel încât minimele vor fi cuprinse, în general, între -29 şi -15 grade, iar maximele între -15 şi -10 grade, judeţul Vâlcea fiind printre judeţele atenţionate – scrie gazetavalceana.ro

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, liniștește populația județului Vâlcea:

Am discutat cu administratorul juduciar, care m-a asigurat ca avem carbune in stocul curent si stoc de carbune si in rezerva la Berbesti. De asemenea avem si rezerva de stat. Totodata avem un important stoc de pacura si in cazuri de urgenta imediat putem trece pe gaz. Populatia va avea caldura si apa calda iar aburul industrial se livreaza la capacitatile cerute de beneficiarii CET. Urmaresc cu atentie acest aspect. De asemenea in urma aprobarii primite de la Ministerul Energiei CET vinde energie electrică in sistem la un pret foarte bun. Si azi am discutat cu conducerea CET si m au asigurat ca nu vor fi probleme pt populatie si agentii economici.