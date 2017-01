Manastirea din Valcea, unde Maica Domnului are aripi! Credinciosii vin in pelerinaj sa vada icoana, unica in lume, despre care se spune ca face minuni

Manastirea Govora din judetul Valcea este una extrem de veche, unde credinciosii merg in pelerinaj, mai ales pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului.

Credinciosii vin sa se roage la o icoana unica in tara, dar si in lume. Aceasta se afla deasupra usii de la intrarea in lacasul de cult si o intruchipeaza pe Maica Domnului cu aripi si cu Sfantul Acoperamant asezat deasupra credinciosilor, printre acestia aflandu-se preoti, calugari, dar si capete incoronate – notează site-ul stirilekanald.ro Manastirea Govora este o manastire de maici din judetul Valcea

Conform site-ului Arhiepiscopiei Ramnicului, icoana a fost pictata intre anii 1700-1711 de zugravii Scolii brancovenesti de la Horezu.

Manastirea Govora, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, este o manastire de maici, amplasata la poalele dealului Cosul Mare, pe raza comunei Mihaiesti din judetul Valcea, la 6 kilometri de Baile Govora si la 18 kilometri de Rm. Valcea.

