Sorin Grindeanu a demis seful ANOFM si a numit-o in functie pe vâlceanca Cristiana Barbu, mama fostului deputat PSD Catalina Stefanescu 

Potrivit legislatiei, presedintele ANOFM este numit de premier, prin ordin, pentru un mandat de patru ani, insa poate fi revocat. In mai 2016, mandatul Cristianei Barbu a expirat, iar Guvernul Ciolos a anuntat ca doreste sa schimbe mecanismul de numire in functie, pentru a elimina criteriile politice si a introduce criterii de performanta.

In urma modificarilor, a fost adus in fruntea institutiei Marcel-Dumitru Miclau, pentru un mandat de 4 ani.

Joi seara, premierul Sorin Grindeanu l-a revocat pe Marcel-Dumitru Miclau si a readus-o in fruntea institutiei pe Cristiana Barbu. Ea a condus ANOFM si intre 2012 si 2016, fiind numita atunci de Guvernul Ponta.

Anterior, Barbu a condus Agentia Judeateana de Somaj Valcea.



Procedura de numire a presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a fost schimbata, pe 19 mai, printr-un document semnat de ministrul Muncii, Dragos Pislaru, fiind eliminate numirile politice, iar candidatilor li se solicita performante si experienta profesionala.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) preciza ca in cadrul procesului de selectie a presedintelui ANOFM se va tine cont de nivelul studiilor, vechimea in specialitatea studiilor, experienta manageriala si profesionala in domeniu. O alta conditie va fi ca viitorul presedinte ANOFM sa nu fi detinut mai mult de un mandat in aceasta functie.

Documentul semnat de ministrul Dragos Pislaru cuprinde si detalii referitoare la indrumarea Consiliului de Administratie al ANOFM si al presedintelui institutiei in elaborarea planului de management. Va fi obligatoriu ca acest plan sa cuprinda si analiza privind piata muncii din Romania, constrangerile si oportunitatile ANOFM, viziunea si obiectivele (pe termen lung si pe termen scurt), masurile si programele propuse plus un calendar de implementare.

Presedintele ANOFM este numit prin ordin al prim-ministrului, la propunerea ministrului Muncii, mandatul fiind de patru ani, dar putand fi reinnoit. Mandatul presedintelui inceteaza prin demisie, prin revocare la propunerea ministrului sau prin deces.

Cristiana Barbu este mama fostului parlamentar PSD Catalina Stefanescu, o apropiata a lui Liviu Dragnea. Elena Catalina Stefanescu a castigat la alegerile legislative din 2012, la doar 24 de ani, un fotoliu de deputat chiar in „fieful” lui Dragnea, Teleorman, fiind aleasa cu cel mai mare procentaj din judet, respectiv aproximativ 75%, intrecandu-l chiar si pe liderul PSD.