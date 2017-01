Seful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera, ŞANTAJAT de Marius Fodor, administratorul Ski Resort Transalpina (SRT)?!

Deschiderea oficială a sezonului de iarnă la Ski Resort Transalpina (SRT) are loc în data de 5 ianuarie. Nu fără emoții pentru administratorii domeniului schiabil, care susțin că sunt amenințați de șeful Salvamont Vâlcea că nu vor mai avea salvamontiști pe pârtii. În acest caz, domeniul schiabil nu ar mai putea funcționa.

Deschidere cu emoții

Marius Fodor, administratorul SRT, declară că salvatorii montani sunt opriți să își facă treaba chiar de către șeful lor de la nivelul județului, Mircea Lera.

”Dorim să deschidem domeniul schiabil în cursul zilei de 5 ianuarie. Toate pârtiile sunt pregătite, totul este la locul lui, inclusiv sistemele de protecție, de orientare. În schimb, ne confruntăm cu o problemă legată de prezența echipei Salvamont în cadrul domeniului. Accesul echipei este oprit prin hotărârea pe care șeful Serviciului Salvamont Vâlcea, domnul Mircea Lera, a luat-o, în nume propriu bănuiesc”, a declarat, pentru ZHD, Marius Fodor.

Care ar fi motivele șefului salvatorilor montani din Vâlcea? Banii, cel puțin asta susține Marius Fodor.

”Domnul Lera susține că el trebuie să primească bani și din domeniul schiabil. Acest lucru este imposibil, având în vedere că activitatea este coordonată de Consiliul Județean Vâlcea, prin HG 77 din 2003. Membrii echipei Salvamont au dat dovadă întotdeauna de bun simț și profesionalism, doar șeful lor este cel care vrea bani în plus, din două locuri”, mai adaugă administratorul SRT.

Echipa locală de salvamontiști din Voineasa: ”trei băieți”

Potrivit Hotărârii de Guvern 77 din 2003 (hotărârea în baza căreia funcționează Salvamontul – n.r.), unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află pârtii de schi este OBLIGATĂ să înființeze echipe de salvatori montani.

La Voineasa nu există echipă locală Salvamont, asistența fiind astfel asigurată de echipa ce aparține de Consiliul Județean Vâlcea.

Primarul din Voineasa, Gabriel Năstăsescu, susține că se străduiește acum, la patru ani de la deschiderea domeniului schiabil de la Transalpina, să încropească o echipă Salvamont. Una anemică, ce-i drept, cu numai ”trei băieți” care abia acum merg la pregătire.

”Noi acum vrem să facem echipă de Salvamont, avem trei băieți pe care o să îi ducem acolo să se specializeze, totul depinde de Consiliul Județean. Dar toată treaba se rezolvă azi, a fost o ședință la Consiliul Județean și vom da drumul pe data de 5 ianuarie”, dă asigurări Năstăsescu.

CJ Vâlcea: ”O neînțelegere între doi oameni duminică seara”

Și CJ Vâlcea dă asigurări că pe pârtiile din Voineasa turiștii vor fi vegheați de salvatorii montani și consideră că discuția dintre Marius Fodor și Mircea Lera este doar un fel de ”neînțelegere de duminică seara”.

”Există o hotărâre de guvern care obligă consiliile județene pe raza cărora se află pârtii de schi să asigure salvarea în caz de accidente în zona de munte. Nu va fi nicio problemă la Voineasa cu asistența salvamont, cred că este vorba despre o comunicare nereușită, despre o neînțelegere între doi oameni duminică seara”, a declarat un reprezentant al CJ Vâplcea.

Seful Salvamont Vâlcea anunță că-și caută serviciu. Fiindcă ”se simte șantajat”

Mircea Lera, șeful Salvamont Vâlcea, se arată foarte supărat că a fost sunat ”acasă” de Marius Fodor, considerându-se amenințat: ”Domnul Fodor m-a sunat aseară și a zis că mă schimbă. Și a trimis un om la Consiliul Județean mesager. Nu mă sună pe mine acasă domnul Fodor!”.

Totodată, Mircea Lera este revoltat și pe faptul că Primăria Voineasa nu-și face echipă locală de salvatori montani.

”Legea 229 din 23 mai 2003 în care consiliile locale pe a căror rază administrativ teritorială există pârtii de schi, organizează până la data de 30 septembrie 2003 serviciul public local Salvamont. În Voineasa există Serviciul Public Local Salvamont, știați treaba asta? Există serviciul primăriei. Și atunci de ce mă cheamă pe mine de la județ dacă au local? Au pârtie de patru ani. Noi, de patru ani, ne ducem, gratis, pe banii noștri de la Vâlcea, de acasă, pe copiii mei, pe banii mei și familia mea să salvez pe pârtia de la Vidra să facă bani unii”, își arată șeful salvamontiștilor indignarea.

Întrebat ce va face totuși la deschiderea sezonului de schi la Transalpina, în calitate de salvator montan, Mircea Lera ne-a anunțat că… se duce să își caute serviciu.

”Domnul Fodor m-a sunat pe mine aseară. Eu o să mă duc să îmi caut serviciu ca să îmi cresc copiii, că am copii de crescut, eu asta fac. În primul rând familia mea, și după aia familia lui Fodor. Dacă domnul Fodor vrea să își deschidă pârtie de schi, își angajează personal și își deschide pârtie de schi. Că nu e problema mea ce își deschide el.Tot ce e făcut acolo, la pârtie, e făcut pe banii noștri de acasă. Nu am primit niciun ban de niciunde. Am dormit pe jos, pe saltele, spuneți-i asta lui Fodor, așa am dormit! Și în momentul în care nu mai vrem, vine el cu scandal?! De patru ani de zile mă amenință, de patru ani scrie hârtii la consiliul județean, ca să mă duc gratis pe pârtie. Ăsta e șantaj ce face el acuma. Sunt șantajat!”, mai susține Mircea Lera.

Sursa: http://zhd.ro/