Uite ce aș face dacă aș fi pentru o zi președinte… Dar voi?!

Dacă aș fi pentru o zi președinte mi-aș numi frații miniștri, verișorii secretarii de stat, prietenii șefi la servicii, cunoscuții i-aș trimite în Parlament. Nu contează că sunt analfabeți, bețivi, că-și bat nevesele, că sunt puștani imberbi cu mucii la nas. Ce mama naibii, eu și camarila să trăim bine, restul să se ducă în bip…mă-sii! Pentru mine contează pretenii de șpriț, de babaroase, de maidan, de cartier. Ce bip…mea! Dacă îmi sug mie bip, bip si mă pupă-n bip, bip sunt cei mai potriviți. Dacă-mi spun toată ziua că eu sunt cel mai frumos și cel mai deștept – ei merită să ocupe funcții: de miniștri, de directori, de prefecți! Competența, profesionalismul, caracterul, sunt povești de adormit copiii, eu am nevoie de inși care gândesc puțin, să nu crească politic mai mari ca mine. Nu am nevoie de oameni adevărați, doar de papagali! Am spus-o!

Agentul LOL

PS – acesta este un PAMFLET!