Ursul Costi l-a mai umilit o data pe sobovulpoiul Buiky! De ce a ramas Stanculescu consilier judetean

Ursul Costi l-a mai umilit o data pe sobovulpoiul Buiky! Mutare de sah-mat a presedintelui Radulescu in ultima sedinta de Consiliu Judetean din anul 2016. In mod aparent surprinzator, consilierii PSD, PER si ALDE au votat pentru aprobarea retragerii demisiei consilierului judetean liberal Victor Stanculescu. Nici macar liberalii nu se asteptau la aceasta miscare! In laboratorul de mizerii politice condus de INVINSUL penibil Cristian Buican s-a pus la cale compromiterea presedintelui CJ, Constantin Radulescu. Planul pervers a fost simplu: 1 – Retragerea demisiei lui Victor Stanculescu (pe motiv de nedeputateala cronica!). 2 – Consilierii coalitiei PSD, PER si ALDE nu accepta demisia. 3 – Sobovulpoiul Buiky, nedeputatul Stanculescu si gasca galbena de marionete depune plangere penala impotriva presedintelui CJ si a consilierilor PSD, PER, ALDE. 4 – Plasarea dosarului la un procuror mateescian. 5 – Chemarea la Parchet (pe principiul brevetat la DNA al telejustitiei) a presedintelui PSD si CJ, precum si a celorlalti consilieri – circ mediatic cat cuprinde, chiar daca pe dosar s-ar fi dispus neinceperea urmaririi penale. Asadar, planul ciobanului smenar a fost dejucat, iar ursul Costi l-a trimis inca o data la plimbare pe sobovulpoiul Buiky!

Agentia LOL

Acest text este un PAMFLET si va fi tratat ca atare! 😛