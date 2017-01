Lista ministrilor din guvernul Sorin Grindeanu: Sevil Shhaideh primeste un minister – mamut cu fonduri europene si nationale / Teodor Melescanu, la Externe / O fidela a lui Dragnea la Ministerul Internelor 

Liviu Dragnea a anuntat marti componenta viitorului guvern care va fi condus de premierul desemnat Sorin Grindeanu. Primul nume anuntat de Dragnea a fost cel al fostului premier desemnat, Sevil Shhaideh (a carei nominalizare a fost respinsa de presedintele Iohannis), care a primit un minister – mamut, prin comansarea Dezvoltarii, Administratiei si Fondurilor Europene.

Un alt nume controversat e Teodor Melescanu (ALDE), la Externe. Minsterul Justitiei e ocupat de PSD-istul Florin Iordache, unul dintre artizanii votului din „martea neagra”, iar Finantele ii revin lui Viorel Stefan (PSD).

De remarcat prezenta in guvern a unor membri PSD extrem de loiali lui Liviu Dragnea, precum Carmen Daniela Dan la Ministerul de Interne (venita din Teleorman, unde a urcat toate treptele de la secretara de scoala generala in Videle la prefect), Ana Birchall (ministru delegat pentru Afaceri Europene), Sevil Shhaideh (Dezvoltare, Administratie si Fonduri Europene).

ALDE a primit patru ministere (Externe, Mediu, Energie si Relatia cu Parlamentul), dar si un post de vicepremier (Daniel Constantin, care e si ministru al Mediului).

Guvernul Grindeanu e unul dintre cele mai stufoase dupa Revolutie, avand 27 de membri.

Anuntul oficial a fost facut de Liviu Dragnea, sub privirile premierului desemnat Sorin Grindeanu, care a vorbit doar la finalul conferintei de presa. Grindeanu a spus ca „politica se face in alta parte”, aluzie la faptul ca deciziile politice majore vor fi luate de PSD, nu de Guvern.

Conducerea PSD a votat in unanimitate numele ministrilor propusi, a mai spus Liviu Dragnea.

Dragnea incepe declaratiile, nu premierul desemnat Sorin Grindeanu:

Am prezentat propunerile pentru cabinet, o lista terminata aseara impreuna cu premierul.

Componenta Guvernului:

Premier: Sorin Grindeanu

Dragnea continua declaratiile, nu premierul desemnat:

– Am luat in calcul o reprezentare buna a femeilor, oameni compatibili cu premierul, multi tineri

– Premierul a fost foarte interesat ca activitatea in guvern sa fie mai putin politica si mai mult aplecata spre aplicarea programului de guvernare

– A fost un vot in unanimitate in conducerea partidului

– Ii dau premierul cuvintul. Am decis amindoi sa fac eu acest anunt, pentru ca e facut de la partid

Declaratii Sorin Grindeanu:

– Eu imi inteleg foarte bine postura: suntem un guvern politic, dar politica se face in alta parte. Noi vom fi la guvern pentru administrarea tarii.

– Noi vom fi la guvern pentru administrarea tarii. Avem un program de guvernare votat de foarte multi romani care ne indeamna la responsabilitate, modestie si respect fata de romani. E ceea ce ne va calauzi in actul de guvernare. Toate aceste lucruri le vom discuta maine. Azi aducem la Parlament programul de guvernare si lista guvernului, la ora 4

– Intrebare: Ati propus si dvs vreun nume? Raspuns, Sorin Grindeanu: Am avut de ales intre cateva nume pe fiecare minister. Ne-am consultat la fiecare numire

– Dragnea: In prima formula guvernamentala, daca ar fi fost acceptata doamna Shhaideh, erau cativa colegi care ar fi facut parte din acel guvern: Marius Nica, Mihai Tudose, Georgian Pop. Le-am cerut sa ramana in echipa cu mine la parlament si partid, pentru monitorizarea guvernului. In prima formula era la dezvoltare Adrian Tutuianu. I-am cerut sa accepte sa nu mai faca parte din echipa pentru ca am tinut neaparat ca la dezvoltare sa fie Sevil Shhaideh. Cel putin cinci dintre propuneri au fost ale premierului.

Dragnea, despre propunerea la Interne

– Am vrut sa propunem pe cineva in care am foarte mare incredere din punct de vedere al corectitudinii

E o femeie cinstita, ca prefect a gestionat foarte bine chestiunile cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

La ministerul de Interne se poate conduce si cu suflet si cu demnitate. Am foarte mare incredere in fermitatea dumneaei si in capacitatea de a aduce sanatate in acel minister

– Imi asum intreaga raspundere pentru echipa guvernamentala. Orice greseala pe care o vor face nu va fi lasata sa se perpetueze. Primul care va reactiona va fi premierul.

– O sa sprijin guvernul in totalitate si daca guvernul va avea o problema va fi si raspunderea mea

Sorin Grindeanu: Maine seara avem doua puncte pe ordinea de zi: ordonanta pentru organizarea guvernului si legea de abilitare

Intrebare: Veti abroga legea privind interdictia persoanelor condamnate de a fi premieri?

Sorin Grindeanu: Nu stiu la ce va referiti.

Liviu Dragnea: Acea lege trebuie modificata, cei condamnati penal nu mai trebuie sa existe ca om. Daca aveti totusi intrebari serioase…

Despre Legea Fumatului

Liviu Dragnea: Chiar daca sunt fumator, legea trebuie sa ramana asa cum e. Chiar daca va suparati voi fumatorii, asa trebuie sa ramana legea

– Cred ca e un guvern care va performa. Sunt incarcati de responsabilitate, i-am vazut zambind foarte putin si fiecare e preocupat de problemele pe care le gestioneaza.

Intrebare: De ce ati lasat MAE la ALDE?

Liviu Dragnea: A fost o negociere dar si personalitatea dl Melescanu, a cantarit in a accepta aceasta negociere

Intrebare: Cum comentati implicarea dl Melescanu in scandalul votului in diaspora?

Liviu Dragnea: In ce a fost implicat”? Asa toata lumea e implicata si in accidente de circulatie. Nu putem sa ne uitam spre viitor? Tot cautam pe google? Eu il respect pe dl Melescanu si cariera lui

Calin Popescu Tariceanu anunta minstrii ALDE (conferinta de presa separata):



Vicepremier, ministerul mediului: Daniel Constantin

Ministerul de Externe: Teodor Melescanu

Ministerul Energie: Toma Petcu

Relatia cu Parlamentul: Gratiela Gavrilescu

– Presedintele nu are nicio parghie de interventie in ce priveste componenta guvernului.

– (Care au fost criteriile care au stat la baza desmenarii dl Melescanu?) Politica externa nu e atributul exclusiv al presedintelui. Dl Melescanu e cred personalitatea cu cea mai mare experienta si cu cel mai mare prestigiu pe care o are Romania in prezent.

– Toma Petcu a condus administratia Apele Romane, e presedintele organizatiei Giurgiu, a obtinut al doilea scor in tara

– In actualul guvern nu vor functiona doua echipe, a PSD si a ALDE, viitorul guvern va fi o singura echipa