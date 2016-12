De Revelion va fi ger in mare parte din tara, dar din prima zi a anului temperaturile vor creste 

Vremea va fi rece, chiar geroasa in unele zone ale tarii, in noaptea de Revelion, cu temperaturi minime care vor atinge si -20 de grade in estul Transilvaniei, dar temperaturile vor creste incepand cu prima zi din noul an. In Capitala, nu sunt sanse de ninsoare in noaptea de Revelion, potrivit informatiilor furnizate News.ro de catre meteorologul Romica Jurca de la Administratia Nationala de Meteorologie.

Sambata, vor fi ninsori slabe in sud-estul tarii in prima parte a zilei, iar in restul tarii vor fi innorari. Vantul va sufla slab si moderat si va avea unele intensificari pe crestele montane inalte. Temperaturile maxime vor ajunge la 1 grad in zona litoralului, in zona Moldovei, in Banat si Crisana, 4 grade in zona Olteniei, dar vremea va fi mai rece in Transilvania si Maramures, cu temperaturi maxime sub 0 grade.

In noaptea de Revelion, vremea se va mentine rece, geroasa in majoritatea zonelor, cu temperaturi minime intre -13 si -3 grade, mai scazute in interiorul arcului carpatic spre -20 de grade in estul Transilvaniei. Izolat va fi ceata asociata cu chiciura, a mai spus Romica Jurca.

Duminica, prima zi din an, cerul va fi in general variabil, cu unele innorari pe parcursul zilei si conditii de ninsoare slaba. Temperaturile vor fi, insa, in crestere, cu maxime de la -6 grade in estul Transilvaniei, pana la 8-9 grade in Moldova. Luni, maximele vor ajunge si la 10 grade in partea de sud a tarii, dar vor cobori la -4 grade in estul Transilvaniei.

In Capitala, sambata vremea se va mentine rece. Cerul va fi innorat, cu posibile fulguieli, iar vantul va sufla slab si moderat. In noaptea de Revelion va fi ger, cu o minima care va atinge -10 grade, fara sanse de ninsoare.

In prima zi din noul an, in Bucuresti temperatura va fi in crestere fata de sambata si se va situa in jurul valorii de 5 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, vor fi innorari doar in prima parte a zilei, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura minima va fi in jur de -7 grade. Luni, vremea va fi frumoasa, cu cer senin si cu temperaturi de 6-7 grade, a adaugat Romica Jurca.