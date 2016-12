Sorin Grindeanu, desemnat premier de presedintele Klaus Iohannis 

„Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 30 decembrie a.c., decretul privind desemnarea domnului Sorin Mihai Grindeanu in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata”, anunta Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va sustine o conferinta de presa vineri, la ora 14.00, la Palatul Parlamentului.

Sorin Grindeanu, presedintele Consiliului Judetean Timis si membru PSD, a fost cea de-a doua propunere a coalitiei PSD – ALDE pentru functia de premier, dupa Sevil Shhaideh, propunere respinsa de Klaus Iohannis.

Sorin Grindeanu a avut joi, la o zi dupa ce a fost propus de PSD-ALDE pentru functia de prim ministru, o scurta intalnire cu seful statului, in urma careia i-a lasat lui Klaus Iohannis „o impresie pozitiva”, au declarat pentru HotNews.ro surse din Administratia Prezidentiala.

Sorin Grindeanu a fost ministru al Comunicatiilor in guvernul Ponta si este actualul presedinte al Consiliului Judetean Timis. A fost membru in Comisia de control a SRI din Parlament in perioada februarie 2013 – decembrie 2014. A fost deputat PSD de Timis si presedinte al Organizatiei Judetene a PSD Timis si al PSD Timisoara. E nascut la 5 decembrie 1973 in Caransebes. In perioada 2008-2012 a fost viceprimar al Timisoarei.

In 2013, Grindeanu a urmat un Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala in domeniul Stiinte Militare, Informatii si Ordine Publica – Academia Nationala de Informatii.

Este absolvent al Universitatii de Vest din Timisoara, Facultatea de Matematica, Sectia Informatica (anul 1997).

Este membru PSD din 1996 (pe atunci PDSR). Inainte de a fi viceprimar al Timisoarei, a fost preparator si apoi asistent la Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Sociologie si Psihologie, si apoi director al Directiei pentru Tineret si Sport din Timis.

Potrivit declaratiei de avere, Sorin Grindeanu are trei terenuri in judetul Timis. El a creditat cu 20.000 euro si 83.000 de lei firma SC DuoFarm SRL, unde sotia sa este farmacist-diriginte. Are un credit de 44.000 de euro la ING.

CV-ul lui Sorin Grindeanu (sursa: Camera Deputatilor):

Studii:

1980 – 1988 Liceul Pedagogic Caransebes – studii generale

1988 – 1992 Liceul Traian Doda Caransebes – studii medii

1992 – 1997 Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Matematica, Sectia Informatica

1997 – 1998 studii aprofundate, specializarea Baze de Date, Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Matematica, Sectia informatica

1999 – bursa Tempus pe o perioada de 3 luni la Universitatea Bologna – Italia, in domeniul statistica sociala

2001 – specializari in domeniul : Educatia adultilor la Institutul fur Erwahscnenbildung din Frankfurt – Germania, Universidade de Aveiro, Portugalia, Metropolitan Leeds University, Marea Britanie

Activitate profesionala:

oct. 1998 – oct. 2000 – Preparator la Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Sociologie si Psihologie

oct. 2000 – dec. 2001 – Asistent la Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Sociologie si Psihologie

noi. 2001 – ian. 2004 – Director la Directia pentru Tineret si Sport Jud. Timis

ian. 2005 – mar. 2008 – Director general adjunct la Delpack Invest SRL

mar. 2008 – iun. 2008 – Director SC Ahm Smartd SRL

iun. 2008 – prezent – Viceprimar la Primaria Timisoara

Functii si activitati intr-un partid politic:

noi. 1996 – Membru PDSR

oct. 1998 – Vicepresedinte OT-PDSR Timis

dec. 2001 – Vicepresedinte TSD Timis

oct. 2002 – Membru in Biroul Executiv Judetean al PSD Timis

noi. 2002 – Membru in Consiliul National al TSD

dec. 2003 – Presedinte executiv al Organizatiei Judetene a PSD Timis

apr. 2005 – prezent – Primvicepresedinte al Organizatiei Judetene a PSD Timis,

Presedinte PSD Timisoara



Functii si activitati intr-o organizatie din administratia publica centrala sau locala:

2004 – 2008 – Consilier local la Consiliul Local Timisoara

iun. 2008 – prezent – Viceprimar al municipiului Timisoara



Activitate publicistica, stiintifica, in foruri academice:

„Introducere in informatica sociala”, editura Universitatea de Vest, 2000

„Tehnoredactarea computerizata”, editura Universitatea de Vest, 2002

„Integrala Lebesgue-Radon in raport cu o masura complexa”, editura Ionescu, 2002



Alte activitati:

mar. 2003 – iun. 2003 – participant la Scoala Politica a Tinerilor Social Democrati organizata de Fundatia Friedrich Ebert Timisoara

feb. 2003 – participant la a V-a Conferinta a Consiliilor de Tineret din Grecia – Salonic

mar. 1998 – aug. 1999 – Presedinte al Asociatiei Social-Culturale Timisiensis XXI Timisoara