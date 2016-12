Primarul Gutău nu i-a trădat pe râmniceni! Nu va mai fi nici o altă majorare a tarifelor de salubrizare!

COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a unor materiale de presă în care sunt acuzat că am ”trădat” râmnicenii sau că am făcut înţelegeri pentru a accepta majorarea tarifelor Romprest Energy în şedinţa Consiliului Local din 27.12.2016, doresc să aduc la cunoştinţa cetăţenilor acestui municipiu că toate aceste atacuri sunt doar minciuni iscate din motivaţii obscure şi fără vreo legătură cu interesele comunităţii locale.

Am prezentat în Consiliul Local Municipal şi am votat majorarea tarifelor de colectare a deşeurilor cerută de operatorul local al serviciului de salubrizare în consecinţa obligaţiilor impuse prin Caietul de Sarcini care a stat la baza Contractului de Delegare încheiat în iunie 2015 . Altfel spus, nu am făcut altceva decât să respect un document aprobat de Legislativul precedent şi semnat de conducerea anterioară a Primăriei municipiului.

Majorarea solicitată a fost motivată de creşterea salariului minim pe economie şi a cheltuielilor la unele componente ale serviciului de salubrizare. Dacă nu am fi aprobat-o, Municipalitatea ar fi fost implicată într-un alt proces pe care, ca urmare a modului în care au fost întocmite documentele de delegare din vara anului 2015, l-am fi pierdut cu siguranţă, ceea ce ar fi însemnat, prin adăugarea unor penalităţi de întârziere sau prin angajarea unor servicii juridice, sume şi mai mari plătite de la bugetul local al Râmnicului, adică tot de către cetăţeni.

Sunt cu atât mai siderat de avântul cu care consilieri locali, membri şi în Legislativul precedent care a aprobat această asociere destul de păguboasă pentru comunitatea locală, s-au declarat împotriva acestei majorări, deşi ei sunt principalii vinovaţi că au lăsat o pârghie la îndemâna operatorului serviciului de salubrizare prin care acesta poate solicita şi obţine, chiar şi într-o instanţă de judecată, creşterea tarifelor.

Am fost obligat să respect angajamentele asumate de instituţia Primăriei – chiar dacă la acel moment era condusă de altă echipă – dar pot, totuşi, să îi asigur pe locuitorii municipiului că, până la încheierea acestui contract, nu va mai fi nici o altă majorare a tarifelor de salubrizare .

În acelaşi timp, pe cei care au memoria scurtă şi uită ce au aprobat cu mai puţin de doi ani înainte, îi îndemn la ceva mai multă reţinere şi, dacă se poate, la o minimă decenţă.

Mircia Gutău,

Primar