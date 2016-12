Preşedintele Costi Rădulescu: „Sunt onorat şi bucuros că premierul poate fi un om din generaţia mea”

Preşedintele PSD Vâlcea Costi Rădulescu a declarat, imediat după anunţarea noii propuneri de premier în persoana lui Sorin Grindeanu, următoarele:

„Sper ca preşedintele Klaus Iohannis să nu arunce România în haos şi să primească această propunere.

Preşedintele Liviu Dragnea acordă credit în continuare generaţiei mele şi spun asta în contextul în care pe Sorin îl cunosc de foarte mulţi ani. Am lucrat împreună în partid, am fost vecini de bancă în Parlament. Este un om echilibrat şi foarte bine pregătit în care am mare încredere, pentru că are o bună experienţă profesională atât la nivelul administraţiei locale, cât şi al celei centrale.

L-am felicitat cu toată prietenia şi preţuirea pe Sorin şi, repet, sunt foarte onorat şi bucuros că toţi colegii, precum şi preşedintele Dragnea, au încredere într-un om din gemeraţia mea pentru a implementa programul economic al PSD, atât de complex, de patriotic, dar şi atât de dificil.”