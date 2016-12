Sistemul vrea sa il execute din nou pe primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau!

Sistemul vrea sa il execute din nou pe primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau. La cateva saptamani dupa ce fosta sefa a ICCJ Livia Stanciu a fost demascata la CEDO ca l-a condamnat pe Gutau cu incalcarea dreptului la un proces echitabil, edilul din Valcea s-a trezit inculpat intr-un dosar de toata jena. Mircia Gutau este acuzat de uzurpare de calitati oficiale si instigare la abuz in serviciu, pe motiv ca ar fi facut acte de primar inainte de a fi validat in functie.

Totul se intampla in conditiile in care dupa ce abuzul Liviei Stanciu a fost devoalat la CEDO, nicio institutie nu a reactionat asa cum ar fi trebuit sa se intample intr-un stat cu adevarat de drept, „partenera de nadejde a DNA” fiind lasata in continuare sa isi vada de treaba la Curtea Constitutionala.

Dimpotriva, CSM l-a infierat pe Mircia Gutau pentru iesirile sale publice dupa condamnarea la CEDO, dar si Lumeajustitiei.ro care a prezentat in exclusivitate cazul abuzului comis impotriva primarului din Ramnicu Valcea. Pozitia CSM este insa de inteles, avand in vedere ca aceasta institutie este condusa in momentul de fata de un judecator ce are el insusi la activ doua condamnari la CEDO.

Este vorba despre Mircea Aron. Ca sa nu mai amintim ca in „cazierul” lui Aron, pe langa cele doua condamnari la CEDO mai figureaza si grava eroare judiciara comisa in cazul Vioricai Visan.

Concret, Gutau este inculpat pe motiv ca, in vara anului 2016, ar fi desfasurat actiuni specifice functiei de primar, in conditiile in care nu era validat inca in aceasta functie. Printre ele, procurorul Laurentiu Streza de la Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea a retinut in sarcina lui Mircia Gutau urmatoarele:

„1. In dimineata zilei de 27.06.2016 a dispus convocarea unei sedinte operative la sediul Primariei municipiului Rm. Valcea, la care au fost chemati sa participe conducatorii de directii, servicii, compartimente, respectiv societati comerciale si unitati subordonate Primariei. In cadrul sedintei operative a condus efectiv sedinta, efectuand acte specifice functiei de primar: a exclus persoane, a admis persoane care au intarziat, a interpelat, a cerut explicatii, a trasat sarcini si a stabilit termene de efectuare a celor dispuse;

2. In data de 27.06.2016, dupa terminarea sedintei operative, a participat la o sedinta convocata de el la Baza de Agrement Ostroveni, ocazie cu care a dat dispozitii cu privire la deschiderea strandului din cadrul Bazei de Agrement Ostroveni;

3. In data de 28.06.2016 a participat la o sedinta ce s-a desfasurat pe santierul din zona Centrala Winmarkt-Cozia cu reprezentantii proiectantului, ai executantului SC Mitlliv Exim SRL Craiova, ai Directiei de Dezvoltare Locala, ai SC Apavil SA si ai firmei de dirigentie, ocazie cu care s-a implicat in discutii, actionand ca reprezentant al Primariei municipiului Rm. Valcea, a cerut persoanelor prezente si a dat dispozitii specifice functiei de primar;

4. In data de 28.06.2016, a verificat documente aduse de conducatori de directii din cadrul Primariei municipiului Rm. Valcea, ca si conditie anterioara semnarii de catre viceprimarul cu atributii de primar;

5. In data de 28.06.2016, a trasat sarcini functionarilor din cadrul Directiei de Resurse Umane cu privire la angajarea anumitor persoane;

6. In data de 01.07.2016, s-a deplasat la Baza de Agrement Ostroveni si a dat diferite indicatii si a trasat sarcini angajatilor in vederea deschiderii strandului pentru public;

7. In data de 02.07.2016, s-a deplasat la Baza de Agrement Ostroveni si a dat diferite indicatii angajatilor in vederea deschidertii accesului publicului la strand;

8. In data de 04.07.2016, a solicitat conducerii Directiei de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primariei municipiului Rm. Valcea sa aplice sanctiuni disciplinare fata de anumiti angajati;

9. In data de 07.07.2016, a chemat la sediul Primariei municipiului Rm. Valcea functionari cu atributii de resurse umane in cadrul Directiei Administrarii Domeniului Public unde i-a interpelat in legatura cu angajarile de personal la respectiva unitate.

10. In dimineata zilei de 08.07.2016, s-a deplasat in vizita de lucru in Parcul Zavoi unde a dat dispozitii verbale reprezentantilor SC Piete Prest SA.

11. In ziua de 08.07.2016, in jurul orelor 13.00, a convocat o intalnire la santierul zona Pietei Centrale ocazie cu care a dispus masuri reprezentantilor SC Piete Prest SA si ai executantului SC Ralunic SRL;

12. In data de 04.07.2016, a instigat functionari cu functie de conducere in cadrul Directiei de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primariei municipiului Rm. Valcea sa aplice sanctiuni disciplinare unor angajati cu incalcarea dispozitiilor Codului muncii”.

Acestea sunt asadar acuzatiile care i se aduc lui Mircia Gutau. Mergand pe logica procurorului Laurentiu Streza de la Parchetul Judecatoriei Ramnicu Valcea, se poate afirma ca lui Traian Basescu si Nicusor Dan ar trebui sa li se faca dosare penale pentru uzurpare de calitati oficiale. Asta in conditiile in care Traian Basescu si Nicusor Dan, impreuna cu alti membri ai PMP si USR, s-au dus la Palatul Cotroceni la consultarile organizate de presedinte cu partidele parlamentare, desi la acea data nu aveau calitate de parlamentari, nefiind validati in functiem scrie LumeaJustitiei