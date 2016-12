LIMBAJ DE GOLAN AL PROCURORULUI DNA NEGULESCU! Sebastian Ghiţă aruncă BOMBA ANULUI cu o ÎNREGISTRARE AUDIO în care UN PROCUROR AL DNA foloseşte AMENINŢĂRI şi LIMBAJ VULGAR la adresa lui: „Procurorii DNA CER ARESTAREA MEA pentru a face DENUNŢURI împotriva lui Dragnea şi Ponta”

Sebastian Ghiţă aruncă bomba anului cu o înregistrare audio, în care un procuror al DNA foloseşte ameninţări şi limbaj vulgar la adresa lui.

Sebastian Ghiţă a dezvăluit luni, într-o conferinţă de presă, că DNA vrea să îi facă dosare lui Liviu Dragnea pentru a-l presa şi a-l şantaja să renunţe la funcţia de premier.

„Am primit zilele trecute un fişier audio în care se afla o discuţie între doi procurori de la DNA, dintre care unul este celebrul Negulescu si un alt coleg al dansului. Exista acum, la nivelul DNA, o actiune menita sa ii faca dosare lui Liviu Dragnea pentru a-l presa, a-l santaja sa renunte la functia de premier”, a dezvăluit Sebastian Ghiţă, care consideră „că astfel de lucruri nu pot exista si toată lumea trebuie să facă eforturi ca aceste lucruri sa nu existe.

„Mie, familiei mele, prietenilor mei li se pregătesc dosare penale pentru a continua presiunile si pentru a se obtine denunturi pentru Dragnea si Ponta. Cred ca toate treburile sa se opreasca si cred ca e momentul ca noi toti sa spunem STOP acestor faradelegi”, a subliniat Ghiţă, conform România TV.

„Liviu Dragnea se afla sub o presiune uriasa sa renunte la puterea primita din partea romanilor. Acest complot si aceasta pozitionare exista. Nu are sens sa nu luam in calcul ce s-a intamplat si in anii anteriori. Liderii PSD au fost sub presiune constanta si favoritii au fost liberalii.

Saptamana trecuta deja circulau zvonuri ca ii vor face dosar, ca pana in martie il vor inchide, ma astept la orice. Sper ca Dragnea va reactiona corect si va gasi solutia corecta incat sa nu tradeze votul oamenilor”, a mai spus Ghiţă.

Înregistrările explozive prezentate de Ghiţă conţin o convorbire în care procurorul Negulescu, cel care a instrumentat dosare celebre, ameminţă şi foloseşte limbaj vulgar la adresa lui.

“Procuror Negulescu: Băga-mi-aş BEEEPPP în mă-sa! Nu mai putem să trăim pe planeta Românica din cauza lu’ un jegos ca Sebi Ghiţă care este un vagabond, o zdreanţă. Eu spun aşa…Eu i-o spun în faţă până la urmă: bă, eşti o zdreanţă! Du-te…..BEEEP de aici de panaramă!

Coleg DNA: Da, bă, dar ţi-au ţinut spatele şi ăia de la Bucureşti, bă şi Kovesi ..

Procuror Negulescu: Da. Bă, mă jur că îi spun în faţă că n-am ce să ..ce să îmi facă să-mi BEEEEEEPPPP . Păi toate n-au plecat, frate,de la mine?

Coleg DNA: Păi dacă îl bagi pe Ghiţă, îl toarnă pe Dragnea şi, gata, rezolvăm!

Procuror Negulescu: Lasă-mă, mânca-ţi-aş gura, că-s periculos rău de tot, mă jur că-s foarte periculos. Dar dacă, bă, dacă nu mă cunoşti du-te BEEEPPPP, nu te băga cu mine, mânca-ţi-aş gura, că mă ia capul! Asta nu suport!

Sursa: evz.ro