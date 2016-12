VIDEO! Balul Primăriei ediția 2016, un eveniment de excepție – marca Mircia Gutău!

Eleganță și rafinament – acestea sunt cuvintele care pot caracteriza foarte bine ediția din acest an a Balului Primăriei Râmnicu Vâlcea! Sâmbăta seara, Sala Polivalenta din Râmnicu Vâlcea, transformată miraculos într-o splendidă sală de bal, a găzduit elita economică, politică, culturală, administrativă și nu numai a municipiului Râmnicu Vâlcea. Primarul Mircia Gutău a reînviat astfel o tradiție începută din anul 1996 de fostul primar Sorin Zamfirescu și întreruptă în mandate de tristă amintire pentru râmniceni (Rădulescu, Frâncu, Matei). Atmosfera de la balul din acest an a fost una de sărbătoare, entuziasm și prilej de socializare, fiind întreținută de artiști, precum: Marcel Pavel, formația de muzică populară a maestrului Nicolae Botgros, Veta Biriș, dar și tânăra vâlceancă Ana Maria Iorga. Muzica de calitate, dansul și voia bună au fost la ele acasă! Toți invitații au apreciat la superlativ ediția din acest an a Balului Primăriei și l-au felicitat pe primarul Mircia Gutău pentru evenimentul de excepție!