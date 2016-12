Eugen Neață, deputat PSD: Voi reprezenta vâlcenii cu cinste și demnitate în Parlamentul României!

De astazi, sunt oficial deputat! Multumesc prietenului meu, Mircia Gutau, pentru ca a crezut in mine si m-a sustinut sa ajung aici! Multumesc presedintelui PSD, Constantin Radulescu, pentru ca a fost alaturi de mine in aceasta campanie! Multumesc primarilor,presedintilor de organizatii, consilierilor locali PSD pentru modul in care s-au organizat! Multumesc familiei pentru suport si multumesc tuturor valcenilor care mi-au acordat votul in 11 decembrie 2016! Va asigur ca voi fi aproape de dumneavoastra si am sa va reprezint cu cinste si demnitate in Parlamentul Romaniei!