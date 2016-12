Primarul din Câineni, Ion Nicolae, a finalizat lucrările de asfaltare drumuri pe o distanţă de 7,5 km

Primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, recunoaşte că a finalizat zilele trecute lucrările de asfaltare drumuri pe o distanţă de 7,5 km, urmând ca de anul viitor să înceapă trei proiecte de asfaltare drumuri pe porţiuni care totalizează 7,8 km. „Luna trecută, am terminat procedurile de întocmire a documentaţiei, pentru uliţele pe care vom turna covor bituminos. Voi depune proiectul la Guvern şi sper să primim un răspuns pozitiv în ceea ce priveşte finanţarea. Eram hotărât să nu mai iau în calcul OG 28, după problemele pe care le-am avut cu precedentul proiect. Sunt foarte mulţumit de felul cum arată drumurile asfaltate. Cu cei 7,8 kilometri pe care vrem să-i mai realizăm, am ajunge la un total de circa 15 km, ceea ce înseamnă că vom încheia modernizarea întregii infrastructuri rutiere din Câineni”, ne-a spus primarul Ion Nicolae. Liberalul a mai afirmat că o investiţie de 68.000 euro prin GAL „Ţara Oltului” pe care vrea s-o realizeze în perioada următoare vizează amenajarea unor grupuri sanitare pentru elevi, într-o clădire-anexă ce va fi construită lângă şcoala generală din Câinenii Mari. Primarul Ion Nicolae va derula noi investiţii prin GAL „Ţara Oltului”, din care face parte comuna Câineni. Recent, alesul PNL a aflat că localităţii pe care o administrează îi va fi repartizată suma de 61.000 de euro. GAL „Ţara Oltului” cuprinde 10 comune, 7 din Sibiu şi trei din Vâlcea: „Am înţeles că, în noua sesiune, vor fi disponibili 488.000 de euro pe GAL. În condiţiile în care vor fi două comune care nu vor accesa fonduri în această etapă, nouă ne-ar reveni aproape 61.000 de euro. Cu aceşti bani, vreau să amenajez un loc de joacă pentru copii, în curtea grădiniţei de lângă şcoala din Câinenii Mari. Acea grădiniţă a fost modernizată anul trecut, când au fost construite două noi săli de curs pentru cei mici şi grupuri sanitare moderne. Ne-am gândit acum că ar fi oportun să facem şi un spaţiu de joacă pentru copii, deoarece avem disponibilă o suprafaţă de 300 mp. Locul unde vor fi montate echipamentele de joacă va fi seaparat de şcoală, astfel că doar copii de la grădiniţă vor avea acces acolo.”

(Petre Coman)