Remus Borza, administratorul judiciar de la CET Govora, în cărți pentru Ministerul Energiei

Odata cu terminarea alegerilor parlamentare, au inceput si discutiile legate de viitorul Guvern. Conform site-ului energielive.ro, Remus Borza este unul dintre numele vehiculate pentru conducerea Ministerului Energiei, alaturi de Razvan Nicolescu si Iulian Iancu.

„Răzvan Nicolescu(Deloitte) poate reveni la conducerea Ministerului, având experiența organizațiilor internaționale în contextul în care CEO-ul Exxon Mobil Rex Tillerson a fost nominalizat, astazi, oficial ca propunere a administratiei Trump pentru functia de sef al diplomației americane. Un alt nume vehiculat este cel al lui Iulian Iancu, un apropiat al industriei și al companiilor de oil&gas însă decizia se va lua la nivelul conducerii PSD” se arata in articolul postat pe site-ul energielive.ro.

Cel de-al treilea nume vehiculat este Remus Borza, desemnat „omul anului in enegie” de catre Ziarul Financiar și Grupul Bursa. Numele lui Remus Borza este legat, in prumul rand, de proiectul insolventei Hidroelectrica. Mai mult, acesta a reusit performanta de a transforma Hidroelectrica in “cea mai valoroasa companie din România”, dupa 10 ani desuprematie OMV Petrom. Mai multe detalii legate de premiile obtinute in domeniul energiei de catre Remus Borza gasiti in link-urile urmatoare:

http://www.transilvania365.ro/remus-borza-omul-anului-in-energie-video-foto/

http://www.transilvania365.ro/doua-premii-intr-o-saptamana-pentru-remus-borza-hidroelectrica-devine-pentru-prima-data-cea-mai-valoroasa-companie-din-romania-video-foto/

Sursa: http://www.transilvania365.ro/