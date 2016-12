Antares Group: România va avea o reţea de staţii de alimentare auto cu gaz natural comprimat 

„Denisson Energy SRL (coordonatorul proiectului şi membru al Antares Group Rm. Vâlcea) şi Asociaţia Producătorilor şi Utilizatorilor Gazului Natural Comprimat – CNG vor implementa în România, în perioada 2016-2019, un proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF – Connecting Europe Facility)”, se arată în comunicat.

Proiectul – denumit „CNG ROMÂNIA: Initial Market Deployment of a Refuelling Station Network along the Core Network Corridors” – are un cost estimat de 5,21 milioane de euro şi beneficiază de o contribuţie nerambursabilă de până la 4,43 milioane de euro din partea Agenţiei pentru Inovare şi Reţele (INEA) din cadrul Comisiei Europene.

Acţiunea are două obiective specifice. Primul este implementarea pe piaţă a primei reţele de staţii de gaz natural comprimat (GNC) constând în 9 puncte de alimentare a autovehiculelor de-a lungul Coridoarelor Reţelei Centrale de drumuri TEN-T din România (coridoarele Orient Est-Med & Rin Dunăre). Reţeaua de staţii GNC va fi implementată în jurul nodurilor importante ale reţelei centrale pentru a acoperi în mod simultan posibila cerere pentru transportul de lungă distanţă şi pentru cel urban. De asemenea, va asigura o distantă rezonabilă până la staţia următoare pentru traficul domestic şi transfrontalier.

Lista orientativă a locaţiilor include oraşele Arad, Bucureşti, Constanţa, Craiova, Deva, Drobeta Turnu-Severin, Piteşti, Sibiu şi Timişoara.

Cel de-al doilea obiectiv este de a susţine, pe baza implementării Acţiunii, pătrunderea pe piaţă şi implementarea GNC-ului în România. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin creşterea cererii şi vizibilităţii în ceea ce priveşte atât GNC-ul, cât şi reţeaua de staţii, prin stabilirea şi optimizarea relaţiei afacere-client şi prin identificarea şi indepărtarea barierelor administrative şi legislative.

„Pionieratul în domeniu a constat într-o investiţie de 3,2 milioane de euro, realizată la Râmnicu Vâlcea în decembrie 2015 de grupul Antares. Investitorul a inaugurat la aceea dată prima staţie de alimentare cu gaz natural comprimat din România, amplasată pe E 81, achiziţionând totodată şi prima flotă de 20 de autobuze ce funcţionează cu GNC. Anul acesta, în luna noiembrie, grupul Antares a inaugurat, cu o investiţie de 130.000 de euro, prima staţie ITP pentru autovehiculele ce funcţionează cu gaz natural comprimat, în aceeaşi incintă în care a fost dezvoltată şi singura staţie publică de alimentare cu GNC pentru vehicule.

„Lipsa actuală a infrastructurii de alimentare reprezintă principala barieră în calea dezvoltării pieţei de GNC de la noi din ţară şi, în consecinţă, România este singurul stat continental membru al UE fără o piaţă pentru vehiculele care funcţionează cu gaz natural comprimat. Utilizarea gazului natural comprimat ca alternativă la carburanţii clasici reduce substanţial costurile cu transportul, aducând beneficii importante pentru mediul înconjurător datorită emisiei mult reduse de dioxid de carbon”, precizează Asociaţia CNG România.

Sursa: Mediafax