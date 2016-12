Trafic de droguri în Ostroveni

Recent, doi tineri, din Râmnicu Vâlcea, au fost prinşi de jandarmii vâlceni, pe strada Nicolae Labiş, consumând droguri. La vederea jandarmilor, cei doi au afişat un comportament ciudat, astfel că au fost identificaţi, legitimaţi şi supuşi controlului corporal. Este vorba de C. I. C., în vârstă de 16 ani şi de C. M. A., în vârstă de 17 ani, care aveau asupra lor o ţigară confecţionată artizanal cu fragmente vegetale de culoare maronie, având un miros înţepător. Din relatările persoanelor în cauză, a reieşit faptul că se aflau în acel loc pentru a fuma ţigara confecţionată artizanal cu fragmente vegetale, menţionând că ţigara a fost cumpărată de la o persoană necunoscută din Rm. Vâlcea, pentru consum propriu. Jandarmii le-au întocmit celor doi tineri acte de constatare sub aspectul săvârşirii faptei prevăzute şi pedepsită de art. 4, din Legea 143/2000, „cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformare, cumpărarea sau deţinerea de droguri pentru consum propriu, fără drept”. Documentele de constatare întocmite de jandarmi şi ţigara confecţionată artizanal, găsită asupra celor doi tineri, au fost predate lucrătorilor din cadrul S.C.C.O. Vâlcea pentru continuarea cercetărilor.