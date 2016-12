Eugen Neață: Am votat pentru o Românie prosperă și puternică!

Candidații PSD la Camera Deputaților și Senat au votat încă de la primele ore ale zilei. Iată ce au declarat ei:

Neață Eugen

Am votat pentru o Romanie prospera si puternica!

Am votat pentru a aduce la guvernare un partid care sa redea oamenilor respectul, demnitatea si linistea sociala!

Am votat un partid care are dragoste de oameni, crede in romani si in Romania!

Daniela Oteşanu

Am votat cu încredere, pentru fiul meu, pentru generația lui, pentru viitorul lor în țara noastră!

Matei Constantin Bogdan

Am votat astăzi, pentru o Românie puternica cu un guvern căruia ii pasă de români, receptiv la proiectele de dezvoltare ale județului Vâlcea!