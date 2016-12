Remus Borza: Este momentul să trimitem în Parlamentul ţării adevăraţi patrioţi care SĂ REDEA ROMÂNIA ROMÂNILOR! 

DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE

Întotdeauna ne-am ales conducătorii pe care i-am meritat. La fel vom face şi în decembrie. Vom trimite în Parlament alte putori, curve, hoţi, turnători, acoperiţi, trădători şi vânzători de ţară. Că doar suntem consecvenţi cu propria noastră ignoranţă şi laşitate. Clasa politica nu e nici mai bună nici mai rea decât însăşi societatea românească. Pentru simplu motiv că această „elită”nu este altceva decât imaginea în oglindă a societăţii, exprimă o stare de spirit, o anumită mentalitate şi comportament social. Să încercăm un exerciţiu de imaginaţie. Pe 11 decembrie trimitem în Parlamentul ţării 466 de vrednici români. Unul mai cinstit, mai educat, mai curajos, mai vizionar, mai asumat şi mai patriot decât celălalt. Doamne,ce noroc pe capul nostru. Chiar şi într-o atare situaţie România nu se va schimba, statul nu se va reforma, marile sisteme publice: educaţia, sănătatea, apărarea, administraţia vor fi la fel de ineficiente şi anacronice, iar noi din ce în ce mai oprimaţi şi săraci. O reformă reală a statului şi implicit a clasei politice se va produce doar atunci când vom accepta că şi noi cei vreo 20 de milioane de cetăţeni avem o problemă, când ne-o vom recunoaşte şi asuma. Şi anume că nu suntem buricul pământului. Că nu suntem nici cei mai frumoşi, harnici şi deştepţi locuitori ai planetei. Când vom accepta că în ultimii 26 de ani, de tranziţie de nicăieri spre niciunde, ne-am dezumanizat, că am devenit sclavii banului şi ai puterii, cerând ostentativ drepturi uitând că avem şi obligaţii, când vom conştientiza că ne-am pierdut rădăcinile, că am abandonat acele valori şi principii imuabile pe care s-a clădit naţiunea română, când ne vom ruşina de lipsa de respect faţă de părinte sau dascăl, de lipsa credinţei în Dumnezeu, a dragostei, compasiunii şi sacrificiului pentru semenul nostru,de lipsa loialităţii faţă de ţară. Atunci şi doar atunci, ne vom salva de la extincţie ca individ, naţiune, ţară şi popor.

Avem nevoie de o restartare a mentalului nostru colectiv, a comportamentului nostru social. Doar când vom redeveni OAMENI vom putea desăvârşi reforma statului şi a ţării. Pentru că în fond statul şi ţara înseamnă tot oameni. Când noi vom fi mai responsabili, mai corecţi şi mai muncitori atunci vom avea şi instituţii mai bune şi mai eficiente. Când nu vom mai opera cu generalităţi detrimentale, de felul:toţi politicienii sunt corupţi, toţi oamenii de afaceri sunt hoţi şi toate averile sunt ilicite, va însemna că ne-am lecuit de securisme. Când vom accepta că unii compatrioţi de-ai noştri vor şi pot mai mult, şi că nu-i o crimă să fii bogat, când nu ne vom ruga să moară şi capra vecinului, înseamnă că ne-am scuturat de reminiscenţele bolşevice. Când vom renunţa să promovăm nonvaloarea, grotescul, promiscuitatea, circul, facilul şi delaţiunea, când vom promova în spaţiul public pe acei români care inspiră şi motivează, care dau sens şi substanţă vieţii, care generează performanţă şi plus valoare, acceptându-i şi recunoscându-i ca modele aspiraţionale pentru copiii noştri, atunci România va avea viitor. Când vom termina cu formele de discriminare dintre privat şi public,dintre capitalul românesc şi capitalul străin, dintre firmele româneşti şi cele străine, dintre femeie şi bărbat, tânăr şi adult, când vom înlocui mediocritatea cu meritocraţia atunci vom deveni o naţiune puternică şi prosperă.

Când vom renunţa să mai fim slugi la străini, să ne vindem ţară şi să ne trădăm poporul, vom redeveni ceea ce am fost odată, o ţară respectată, un măreţ popor. Din 1990 s-au furat sute de miliarde de euro din România, mă mir cum de mai stă în picioare. 2/3 din economia ţării e în mâinile străinilor, 50% (3 milioane ha) din terenul arabil al ţării e în mâinile străinilor, codrii şi pădurile străbunilor sunt în mâinile străinilor, resursele minerale şi de hrană sunt în mâinile lor. România azi e doar o colonie şi o piaţă de desfacere. Avem o mare responsabilitate pe 11 decembrie,să trimitem în Parlamentul ţării adevăraţi patrioţi care SĂ REDEA ROMÂNIA ROMÂNILOR!

Din punct de vedere al conştiinţei naţionale România anului 2016 este în aceiaşi situaţie cu Ţările Romane de la 1848. Au trecut 168 de ani de când Andrei Mureṣanu şi Anton Pann au compus “Deşteaptă-te române”, imnul naţional din 1989. Noi continuăm să dormim şi să visăm urât în timp ce alţii ne fură şi ne înrobesc. Trezeşte-te române, până nu e prea târziu! Deşteaptă-te române şi du-te la vot pe 11 decembrie. Altminteri alţii o să-ţi hotărască soarta şi destinul. Somnul naţiunii, dar deopotrivă şi al raţiunii, naşte monştri .Ori,noi prin ignoranţă şi lipsa de spirit civic tocmai asta am făcut. Nu politicienii sunt de vină că 37% din populaţia României trăieṣte în sărăcie şi excluziune socială, sau că unul din doi copii (aproape 2 milioane) nu are de mâncare, că 3 milioane de români au fost constrânşi să-şi părăsească ţara pentru un trai decent, că bunicii noştri de la ţară trăiesc de pe o zi pe altă dintr-o pensie mizeră şi în condiţii medievale, că intelectualitatea ţării a luat calea exilului. Noi,cetăţenii, suntem de vină, că doar noi i-am făcut pe politicieni. După chipul şi asemănarea noastră. Şi continuăm să-i votăm. Şi în decembrie îi vom vota doar pe acei politicieni, unii chiar noi, care doar promit că fac,deşi în viaţa lor profesională, socială sau chiar politica nu au făcut nimic. Bună dimineaţa, România! Trezeşte-te!