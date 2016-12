Elena Udrea: După Decizia CEDO referitoare la Mircia Gutău, trebuie declanșată o anchetă penală împotriva judecătoarei Livia Stanciu

Doamnă Elena Udrea, cazul Mircia Gutau, condamnat de un complet ICCJ din care a facut parte si Livia Stanciu, cu incalcarea dreptului la un proces echitabil, este un astfel de exemplu?

La momentul judecarii dosarului, se vorbea despre abuz impotriva fostului primar de Ramnicu Valcea. Decizia CEDO in favoarea acestui om confirma zvonurile care circulau atunci, faptul ca nu a fost vinovat si totusi doi judecatori de la ICCJ printre care si fosta presedinta Livia Stanciu, l-au condamnat la inchisoare.

A fost sau nu, din punctul dumneavoastra de vedere, o inscenare, asa cum acuza fostul presedinte Traian Basescu, care a si afirmat ca va face un denunt la Parchetul General impotriva lui Stanciu.

Am trait un episod care ma face sa cred ca a fost un abuz ceea ce i s-a intamplat lui Gutau, mai ales acum, dupa Decizia Curtii Europene. Consider ca este un caz tip care ar trebui sa declanseze o ancheta penala impotriva doamnei Livia Stanciu pentru comiterea infractiunii de „represiune nedreapta”. S-a ajuns ca linia de demarcatie dintre cei care incalca legea si cei care infaptuiesc actul de Justitie sa fie foarte neclara. Din pacate, asta se intampla doar in perioade istorice incerte, in momente de convulsie sociala.

In opinia dumneavoastra, dupa ce a fost demascata la CEDO, Livia Stanciu mai poate ramane judecator la CCR? Ar trebui sa ii ceara presedintele Iohannis demisia?

Am declarat deja public ca Livia Stanciu nu mai poate fi judecator la CCR, ca ar fi normal sa-si dea demisia.

Iohannis ar trebui sa i-o ceara demisia, dar nu o va face. Pentru ca eu cred ca raportul de forte este invers. Livia Stanciu este inaintea lui Iohannis in cadrul ierarhiei Sistemului. Mai mult, Presedintele actual ii datoreaza chiar functia fostei sefe ICCJ – aduceti-va ce s-a intamplat in campania din 2014 cu amanarea judecarii dosarului de incompatibilitate al lui Iohannis pana dupa alegeri. Daca nu era Livia Stanciu, Iohannis nu mai era nici macar primar la Sibiu. Nu il vad in stare sa-i ceara demisia.

Sursa: luju.ro