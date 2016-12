Vâlceanul Mugur Isărescu, săpat din interior de consilierul SRI – Marius Mitruș, prietenul lui Lucian Isar?! 

În povestea spitalului Malaxa apare un personaj nou care lucrează în dreapta lui Mugur Isărescu în Banca Națională a României, dar care este apropiat al principalului dușman al guvernatorului, respectiv – Lucian Isar, imberbul soț al Alinei Gorghiu, păpușica lui Iohannis, instalată la șefia PNL.

Marius Mitruș a fost ofițer SRI pînă în 2013, perioadă care se intersectează cu cea în care el recunoaște că „am fost cunoscut al lui Secureanu vreme de 9 ani”, scrie jurnalistul Cătălin Tolontan.

„Cunoscut” e termenul pe care-l folosește Mitruș pentru ceea ce a fost o relație foarte apropiată, susțin martorii din spital.

Secureanu a participat la ambele nunți ale lui Mitruș, una în București și cealaltă la Motru, și la botezul din iulie acest an.

Mitruș, după cum singur a recunoscut, l-a sfătuit pe Secureanu cum să-i invite pe politicieni la inaugurarea casei de bătrîni din Vâlcea, lansare care s-a dovedit un fals.

Mitruș admite că este „bun prieten” cu Lucian Isar, soțul Alinei Gorghiu, dar neagă ferm faptul că ar fi intermediat prezența șefei PNL la inaugurarea patronată de Florin Secureanu.

În vîrstă de 37 de ani și fost ofițer de rang înalt pe analiză financiar bancară la SRI, Mitruș este acum consilier al lui Mugur Isărescu și, totodată, administrator al Rompetrol.

Statul trimite în boardul Rompetrol Rafinare un economist specializat în informaţii de securitate naţională

Marius Mitruş, consilier BNR, este noul membru în consiliul de administraţie al Rompetrol Rafinare, compania care administrează rafinăria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din România, potrivit unui anunţ făcut pe Bursă de companie.

Numirea lui Mitruş în CA-ul Rompetrol Rafinare a fost făcută la iniţiativa Ministerului Energiei, entitate care deţine 44,69% din acţiunile firmei. Acesta îl înlocuieşte din funcţie pe Nicolae Bogdan Codruţ Stănescu. Mandatului lui Marius Mitruş este valabil până la finalul lui aprilie, 2018.

Potrivit CV-ului său, Marius Mitruş ocupă din 2013 funcţia de consilier BNR. El este absolvent al Academiei Naţionale de Informaţii Mihai Vitezul. În CV-ul său mai sunt trecute funcţii precum director adjunct într-o instituţie cu atribuţie în domeniul securităţii naţionale sau şef de instituţie publică în acelaşi domeniu. – zf.ro

Iată ce denunț a depus la DNA fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, despre Marius Mitruș:

Denunt cu privire la Marius Mitrus, consilier al Guvernatorului BNR Mugur Isarescu



„Subsemnatul Dragomir Daniel, fiul lui Vasile si Ana, nascut la data de 29.08.1978, prin prezenta formulez urmatorul denunt cu privire la urmatoarele persoane si aspecte de interes care ar putea prezenta relevanta pentru orhanele de cercetare penala:

Referitor la cetateanul roman Mitrus Marius, mentionez urmatoarele:

1.La inceputul anului 2014, prin prisma functiei pe care Marius Mitrus o detine (consilier al Guvernatorului BNR), acesta mi-a adus la cunostinta ca in perioada urmatoare, ca rezultat al unor cerinte ale BNR, o serie de banci urmeaza a se scoate pe piata. Intre acestea a mentionat Millennium Bank si Piraeus Bank. Astfel, acesta mi-a solicitat in prima faza sa identific investitori disponibili a se implica intr-un astfel de proces, el urmand a asigura aprobarea BNR pentru ca investitorii sa fie acceptati de catre departamentul de Compliance al BNR.

Pentru a demonstra capacitatea sa, mi-a pus la dispozitie o serie de documente confidentiale, intocmite de catre PwC – Pricewaterhouse Coopers (unul dintre acestea, intitulat ‘Rodna Project’, fiind un document confidential de uz intern care cuprindea date interne ale Millennium Bank – atasat prezentului denunt).

In acest context, sub pretextul ca a identificat deja doi investitori pe care ii va sprijini contra cost, atat in informatii din interiorul procesului de achizitie, dar si cu influenta pe care o detinea la nivelul BNR, a reiterat solicitarea de a identifica alti investitori disponibili.

In urma acestor discutii, m-a invitat impreuna cu un prieten al meu, cetateanul israelian Shimon Kashti, fost bancher, la un pranz la un local din zona BNR (Chocolat), unde i-a mai adus pe Lucian Isar si Ion Sandu (la acel moment presedinte Nextebank). In cadrul discutiei, Marius Mitrus a lasat a intelege ca cei doi sunt persoanele pe care le sprijina pentru achizitia Millennium Bank, mentionand totodata ca in fapt fondurile necesare achizitiei ar proveni de la numitul Adrian Sarbu, cei doi fiind doar o fatada. Avand in vedere modul in care au decurs discutiile, cat si posibilitatea implicarii intr-o afacere ce parea necurata, atat eu, cat si partenerul meu am refuzat acest joint venture.

2.Referitor la Marius Mitrus, mentionez ca in perioada ianuarie – septembrie 2014, a incercat in mai multe randuri sa isi ofere sprijinul prin pozitia si informatiile pe care le detinea pentru a obtine foloase ca urmare a situatiei Avicola Crevedia SA, astfel:

-la finalul anului 2013, avand cunostinta ca societatea mea Daimon PR a avut un contract de PR cu Avicola Crevedia, Mitrus Marius, in contextul investigatiilor derulate de autoritatile romane cu privire la evaziunea de la Avicola Crevedia SA, mi-a mentionat ca stie ca am avut relatii cu Rami Ghaziri, patronul Avicola Crevedia SA, pentru ca ‘am picat pe filajul sau in 2013’. Mentionez ca Marius Mitrus a detinut pana in aprilie-mai 2013 functia de sef la unitatea 6510 de securitate economica a SRI.

-ulterior, in luna februarie si martie 2014, pe fondul refuzului meu de a ma implica in situatia Avicola Crevedia, Marius Mitrus a insistat in a-mi furniza date de interes cu scopul de a-l pune in legatura cu familiile care detin Avicola Crevedia (Shamaa si Bassatne) cu scopul de a obtine bani ca si ‘consultant’ pentru rezolvarea situatiei firmei.

-in luna martie 2014, mi-a mentionat ca imediat dupa eliberarea lui Rami Ghaziri din arest preventiv, acesta s-a deplasat la sediul Unicredit SA unde ar fi mentionat ca ‘este agent SRI si DNA si colaboreaza cu aceste institutii’.

-tot in luna martie 2014, mi-a mentionat ca Serban Pop, fostul sef ANAF, a intrat in legatura cu familia Shamaa si si-a oferit serviciile pentru a-l elimina din firma pe Rami Ghaziri si familia Bassatne.

-in aceeasi perioada, Marius Mitrus s-a oferit sa intermedieze o legatura cu Radu Rasvan, presedinte Unicredit SA, ca prin influenta pe care o avea asupra acestuia ca reprezentant al Guvernatorului Isarescu, sa il determine sa ‘rezolve’ situatia creditului Avicola Crevedia SA, cifrat la aprox. 15 milioane euro.

-tot in acea perioada, Mitrus Marius mi-a mentionat ca Radu Rasvan i-a precizat ca a fost informat de Serban Pop (prietenul sau), care actiona ca agent de influenta pentru familia Shamaa si consultantul acesteia (Ralph), ca Wassim Shamaa ar fi fost contactat si amenintat de doi ofiteri ai serviciilor romane de informatii (mi-a precizat si numele acestora, dar nu mi-l mai amintesc). Mitrus Marius mi-a mentionat ca Radu Rasvan a informat conducerea SRI (Directorul Maior si PAD Coldea) cu privire la aceste aspecte.

–de asemenea, Marius Mitrus mi-a mentionat ca Radu Rasvan informeaza conducerea SRI cu orice aspecte comerciale pentru a obtine aprobarea cu pivire la deciziile pe care sa le ia.

-in vara lui 2014, Marius Mitrus a insistat sa recomand firma PkF (reprezentata de o anume Florentina), apropiata a lui Serban Pop, pentru a obtine un contract cu Avicola Crevedia de consultanta fiscala pentru a ‘rezolva’ problemele firmei cu autoritatile, lucru pe care l-am refuzat.

-totodata, in mai multe randuri, a insistat sa determine familia Bassatne, cu care stia ca ma aflu in relatii comerciale, se se intalneasca si sa semneze un contract cu Serban Pop pentru ‘rezolvarea problemelor investitiilor din Romania’, aspect pe care l-am perceput clar ca trafic de influenta si l-am refuzat.

Pentru a-mi demonstra influenta, m-a invitat la un pranz cu Serban Pop, dar am refuzat sa discut cu acesta orice aspecte legate de business (pranzul a avut loc la Restaurant OSHO – Primaverii).

Marius Mitrus mi-a mai mentionat ca Serban Pop a semnat un contract cu Mohammad Murad, patron Phoenicia Hotel, si oricum va semna astfel de ‘contracte de reprezentare’ cu toti oamenii de afaceri libanezi influenti din Romania.

Tot pentru a demonstra influenta pe care o are, in luna decembrie 2014, mi-a mentionat ca dupa alegerile prezidentiale, cu sprijinul lui Vasile Blaga si Serban Pop, Murad a obtinut o intalnire privata cu presedintele Iohannis. Aceasta intalnire ar fi avut loc si ca urmare a sprijinului oferit de Murad in campania prezidentiala.

Precizez ca voi depune documente cu privire la prezentul denunt.