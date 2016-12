Un bărbat din Malaia a murit strivit sub un taf

Accident mortal de muncă, pe raza comunei Malaia. Asta s-a întâmplat în după-amiaza zilei de luni, la ora 15.30, când un bărbat, Gheorghe B., în vârstă de 47 de ani, a murit strivit sub un taf. Poliţiştii de la Malaia şi cei ai Staţiunii Voineasa au fost sesizaţi printr-un apel la 112 că în Parchetul de exploatare forestieră de pe raza acestei comune, un bărbat, care efectua reparaţii la un taf, s-a autoaccidentat. Astfel, la 5 kilometri de DN7 A, pe un drum forestier, poliţiştii au găsit un taf de care erau legate mai multe trunchiuri de arbori, iar sub unul dintre arbori a fost găsit cadavrul bărbatului, ce prezenta mai multe leziuni. Din primele verificări s-a stabilit că, în urma reparaţiei care se efectua la o conductă de aer a utilajului, bărbatul a fost prins sub roţile tafului şi sub lemnele transportate. Despre acest caz se pare că au aflat şi cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea care au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările decesului victimei. Cadavrul bărbatului a fost dus la morga spitalului din Brezoi pentru necropsie.