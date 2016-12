Scrisoare către vâlcence a Iulianei Moise, candidat ALDE la Senat

Mă adresez dumneavoastră din postura de candidat al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Este pentru prima dată când o femeie are șanse reale să vă reprezinte în Senatul României. Haideți să valorificăm această oportunitate împreună!

Femeile din Vâlcea și din întreaga țară au nevoie de o voce puternică în viitorul Parlament. A venit momentul să echilibrăm raporturile dintre bărbați și femei în politică și în societate. Nu vrem privilegii sau drepturi speciale. Vrem șanse egale și condiții echitabile pentru a ne realiza familial și profesional. Vrem să apărăm victimele abuzurilor și să eliminăm fenomenul rușinos al violenței împotriva femeilor. Vrem să asigurăm accesul la educație pentru femeile provenite din medii defavorizate. Vrem să descurajăm discriminarea de gen la locul de muncă. Vrem să promovăm modele de succes care să reprezinte o inspirație pentru generația tânără.

Cu sprijinul dumneavoastră vom putea realiza toate aceste obiective prin adoptarea unor proiecte legislative care vor aduce o schimbare a statutului femeilor în societatea românească. Din păcate mii de femei din judeţul nostru şi din întreaga Românie sunt lipsite de şansa la educaţie, de şansa de a fi protejate în familie, de puterea de decizie asupra viitorului lor şi al copiilor lor. Am avut numeroase contacte cu femei abuzate fizic sau mental. Cunosc situaţia acestora şi voi face tot ce-mi va sta în putinţă pentru a le oferi un ajutor şi din Parlament.

Rolul femeilor în societatea românească este amplificat și de criza demografică ce amenință stabilitatea și prosperitatea țării noastre. Asta face cu atât mai importantă sarcina dumneavoastră de a naşte copii şi de a-i creşte ca adulţi responsabili. Sunt mamă şi ştiu cât de dificil poate fi să le oferi cele mai bune condiţii celor mici. De aceea voi susţine în viitorul Parlament, alături de colegii din ALDE, adoptarea unor măsuri de sprijinire a familiilor cu mai mult de doi copii. Ne propunem să creștem calitatea serviciilor medicale și educaționale oferite de stat și să asigurăm copiilor un mediu familial armonios prin conservarea valorilor tradiționale.

Am deținut de-a lungul carierei mele profesionale sau politice mai multe funcții de conducere în cadrul organizațiilor din care am făcut parte. Știu cât de greu poate fi pentru o femeie să se impună, chiar și pe linie ierarhică, din cauza mentalităților învechite ale unora dintre concetățenii noștri. Din păcate și experiențele ca antreprenor mi-au demonstrat că România mai are mult de lucru la acest capitol. Clasa politică ar trebui să se preocupe cu prioritate de facilitarea accesului femeilor în poziții de conducere și de eliminarea diferențelor salariale dintre femei și bărbați.

Sunt convinsă că împreună avem puterea să depășim toate aceste obstacole care ne-au împiedicat să obținem ceea ce ni se cuvine. Primul pas îl facem la alegerile din 11 decembrie. Vă invit la vot să susțineți prima vâlceancă din Senatul României! Vă mulțumesc că-mi sunteți alături!

Cu gânduri bune,

Iuliana Moise

Numărul 1 pe lista ALDE Vâlcea pentru Senat