Băluță Achim Daniel – primarul comunei Vaideeni: Am încredere în listele PSD propuse pentru Parlamentul României

Am incredere in listele PSD propuse pentru Parlamentul Romaniei. Sunt oameni dinamici, bine pregatiti profesional care isi doresc cu adevarat sa faca ceva pentru judetul Valcea. Sunt convins ca experienta lor se va vedea prin initiativele legislative pe care le vor prezenta. Avem nevoie de astfel de persoane. Noi, cei care reprezentam administratiile publice locale avem nevoie de un Guvern performant care sa vina cu masuri pentru dezvoltarea economiei. Partidul Social Democrat are cel mai bun program de guvernare si cu siguranta va fi pus in aplicare. Sunt alaturi de candidati, le urez succes si imi pun toata increderea in ei! Indem pe toata lumea sa iasa la vot pe 11 decembrie 2016, sa voteze PSD!

