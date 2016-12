Eu, Tiberiu Pîrnău, votez și îi recomand vâlcenilor: Eugen Neață (PSD) la Camera Deputaților și Iuliana Moise (ALDE) la Senat! 

Stiti de ce voi vota PSD la Camera Deputaților aceste alegeri? Voi vota un om si nu un partid. Voi vota un om pe care-l cunosc bine, in care am incredere. Stiu ca este serios, un profesionist, un om competent, un bun familist, un om care iubeste oamenii. Poate ca vi se par vorbe mari, dar eu chiar asta cred si nu ma insel pentru ca il cunosc bine pe Neata Eugen. Am incredere ca ne va reprezenta cu onoare si demnitate in Parlament si ma bazez pe CV-ul lui profesional ireprosabil, stiu sigur ca se va zbate in Camera Deputatilor pentru legi in folosul nostru, al valcenilor. Aceasta este optiunea mea, voi merge la vot si voi pune stampila pe PSD – Neata Eugen.

Cu aceeași sinceritate, vă mărturisesc că la Senat voi vota o femeie puternică, o doamnă, o mamă, o femeie de afaceri, o luptătoare, o câștigătoare în viață: Iuliana Moise de la ALDE! Am încredere că va face lucruri bune pentru vâlceni în Parlament, așa cum a făcut toată viața! Iuliana Moise este un caracter puternic în primul rând, emană energie pozitivă și crede cu tărie că poate să pună umărul în Parlamentul României la efortul național de îmbunătățire a societății românești. Nu știe să mintă, spune adevărul verde-n față, este un altfel de politician, onestă și demnă! Este bogată, prin propriile forțe, nu se duce în Senat pentru a se îmbogăți, prin tot felul de afaceri ilegale, așa cum vor unii dintre cei prezenți pe liste la aceste alegeri. Curajoasă din cale afară, s-a luat la trântă cu Buican și camarila lui coruptă, i-a învins din punct de vedere moral. Și mai sunt multe, multe motive pentru care o voi vota pe Iuliana Moise, candidat ALDE la Senat!