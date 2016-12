Studiu Eurolines: Cat de interesati sunt locuitorii din judetul Valcea de targurile de Craciun organizate in marile orase ale Europei

Incet, incet, anotimpul rece isi intra in drepturi, ceea ce inseamna ca incep si pregatirile pentru sarbatorile de iarna. In ultimii ani, targurile organizate in preajma Craciunului au devenit din ce in ce mai atractive pentru romanii dornici sa se bucure de atmosfera de poveste din aceasta perioada. Eurolines, companie de transport international de persoane, a realizat o cercetare de piata cu privire la interesul locuitorilor din judetul Valcea pentru targurile de Craciun desfasurate in Europa.

Cu ajutorul volumelor de cautari inregistrate de Google in perioada 2014-2016, Eurolines a analizat modul in care a evoluat dorinta locuitorilor din Valcea de a vizita cele mai cunoscute targuri de Craciun. Din studiu reiese faptul ca interesul acestora s-a majorat cu 8.90%in ultimul an, topul destinatiilor preferate cuprinzandBerlin, Munchen, Praga, Strasbourg si Budapesta.



De asemenea, a fost studiat obiceiul locuitorilor din judetul Valcea de a cauta si cumpara pachetele turistice pentru targurile de Craciun in regim Early Booking, Last Minute sau City Break. Potrivit analizei, acestia au preferat sa isi achizitioneze biletele din timp, pentru ca volumul de cautari pentru acest tip de vacanta a crescut cu590.91%in 2015. Astfel, judetul Valcea se afla pe pozitia 17 in ceea ce priveste majorarile la nivelul intregii tari.

In timp ce interesul locuitorilor din judetul Valcea pentru vacantele petrecute in strainatate creste, este interesant de vazut si care este situatia inversa. Utilizand datele oficiale puse la dispozitie de Institutul National de Statistica, Eurolines a analizat si variatia numarului de turisti straini cazati in hotelurile si pensiunile din judetul Valcea in luna decembrie din ultimii doi ani. Astfel, in decembrie 2015 numarul sosirilor cetatenilor straini inregistrati in unitatile de cazare acrescut cu 0.57%fata de aceeasi perioada a anului anterior. Din acest punct de vedere, judetul Valcea se pozitioneaza pe locul 30 la nivel national.