Vă mulțumim că ne citiți, dragi VÂLCENI! Ziarul de Vâlcea nu-și fură singur căciula!

Ziarul de Valcea nu emite pretentii de publicatie nationala. Ramanem ceea ce suntem si ceea ce am fost: scriem despre Valcea si despre valceni! Din respect pentru cititorii nostri am pastrat si formatul print, tiparit, si vom pastra aceasta decizie pana cand Internetul ne va forta sa ne mutam total in spatiul virtual. Dar mai e mult pana atunci!

In conditiile in care scriem stiri despre judetul Valcea, numarul de vizitatori in spatiul virtual, pe site-ul www.ziaruldevalcea.ro, se situeaza undeva intre 1000 si 3000 de vizitatori pe zi (40-50.000 lunar) si peste 5000 de vizualizari (peste 120.000 lunar!). Este o cifra REALA si ONESTA pt un ziar care scrie stiri despre judetul Valcea in procent de peste 95 la suta! Ziarul de Vâlcea, Viața Vâlcii, Curierul de Vâlcea, Arena Vâlceană, publicații solide și serioase, au cam același număr de vizitatori. Nu ne batem, nu ne certam, nu polemizam, NU CONCURĂM cu cei care au optat pentru varianta locala cu stiri nationale, putin cam fortata, doar pentru a mari numarul de vizitatori pe site si a se bate cu caramida in piept ca ei sunt cei mai tari din parcarea presei locale. Noi ne pastram identitatea de ziar de Valcea, ca de aceea ne si numim Ziarul de Valcea. Am fi putut pentru 500-1000 lei lunar sa primim (sa ne furam caciula!) cateva zeci de mii de vizitatori din Bucuresti, America, Iasi, Bangladesh sau mai stiu eu de de unde.

Cu riscul de a rămâne pe pozitia 170-190 in topul ziarelor de pe trafic.ro, noi vom scrie in continuare despre valceni si nu vom apela la smecherii nationale si mondiale.

Oamenii de afaceri, primarii, instituțiile știu exact care este realitatea în presa locală, atunci când se gândesc la publicitate sau la publicarea anumitor anunțuri de interes public! Faptul ca firma editoare a fost premiata la Topul Firmelor Valcene spune multe despre aceasta situatie!

Am verificat si ni s-a confirmat de foarte multe ori: o stire aparuta in Ziarul de Valcea (despre Valcea) are un IMPACT mult mai mare decat o stire aparuta in ziarele electronice cu subiecte nationale senzationale si de fapt divers. Mi se pare de-a dreptul amuzant ca ziarele electronice din Valcea au contracte cu primariile, in conditiile in care sunt foarte multe localitati in care numarul de locuitori conectati la Internet este foarte mic?! Si deocamdata inchei aceasta discutie. Asa ca, noi ramanem in continuare in format PRINT si electronic.

Va multumim ca ne cititi, dragi VALCENI!

Tiberiu Pîrnău