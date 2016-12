În 20 localităţi din Vâlcea a fost schimbată destinaţia şcolilor… fără aviz de la Ministerul Educaţiei

Comisia mixtă constituită prin Ordinul Prefectului judeţului Vâlcea nr. 596/04 noiembrie 2016, alcătuită din reprezentanţii următoarelor instituţii: Institutia Prefectului – Judeţul Vâlcea; Popescu Carmen – Corpul de control al Prefectului; Constantinescu Dorel – Corpul de control al Prefectului; Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, a procedat începînd cu data de 07.11.2016 la efectuarea unui control privind baza materială a unităţilor de învăţămînt din judeţul Vâlcea (terenuri şi clădiri) care fac parte din domeniul public local, care au fost dezafectate sau a căror destinaţie a fost schimbată. Acţiunile de control se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 legea educaţiei naţionale. Echipa de control a procedat la inventarierea bazei materiale a unităţilor de învăţămînt din judeţul Vâlcea (terenuri şi clădiri) care fac parte din domeniul public local, care au fost dezafectate sau a căror destinaţie a fost schimbată, existenţa hotărîrilor de consiliu local şi a avizelor de schimbare a destinaţiei eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. În fiecare locaţie verificată, echipa mixtă de control, în componenţa precizată mai sus, a încheiat procese verbale de control, în care au fost precizate măsuri de intrare în legalitate, prin obţinerea avizelor de schimbare de destinatie, de la Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Stiintifice, acolo unde este cazul. Pentru a avea o inventariere clară a unităţilor de învăţămînt din judeţul Vâlcea (terenuri şi clădiri) care fac parte din domeniul public local, care au fost dezafectate sau a căror destinaţie a fost schimbată, am transmis o circulară către toate primăriile, în care am cerut să ne transmită situaţia cu aceste imobile. Avînd la bază aceste situaţii, am întocmit un tabel, care cuprinde cele 89 de localităţi din judeţul Vâlcea, iar în dreptul fiecărei localităţi este trecută situatia unitătilor de învătămînt care au fost dezafectate sau a căror destinatie a fost schimbată. Situaţia pe scurt se prezintă astfel: 20 localităţi în care a fost schimbată destinaţia la unităţi de învăţământ, fără a avea aviz de la MECS; trei localităti în care a fost schimbată destinaţia la unităti de învătământ cu aviz de la MECS; 47 localităti în care există unităti de învăţământ dezafectate; 26 localităti în care toate unitătile şcolare funcţionează; 16 localităti în care există unităti de învătămînt fără activitate, dar sunt în stare bună.