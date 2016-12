Constantin Rădulescu: Oamenii necăjiți și bolnavi ocrotiți în centrele DGASPC Vâlcea, trebuie să beneficieze de întreaga noastră atenție și implicare!

”Și astăzi am avut o zi plină! Am decis, la primele ore ale dimineții, să merg în centrele DGASPC Vâlcea! Sunt multe probleme aici, însă, așa cum am promis, voi dedica întreaga mea atenție acestei instituții din subordinea Consiliului Județean Vâlcea!

Am început ziua în Lungești alături de angajații acestui centru! Am stabilit împreună ce avem de făcut pentru a rezolva problemele de zi cu zi din această unitate. Este un domeniu complicat și greu, pentru că aici sunt îngrijiți oameni cu deficiențe grave de sănătate, iar angajații centrului duc zilnic o luptă asiduă pentru a le asigura condiții bune. Sunt însă deficiențe de care ne vom ocupa.

De asemenea, Centrul din Măciuca este unul care ridică probleme deosebite. Și aici am stat de vorbă cu angajații, am vizitat și inspectat cameră cu cameră. Am avut o întâlnire cu personalul unității și le-am transmis foarte clar hotărârea mea de a moderniza spațiile din această unitate. Aici sunt îngrijiți oameni cu probleme extrem de grave. S-au luat măsuri de igienizare și asigurare în bune condiții a desfășurării activității zilnice. Voi inspecta și noaptea, dacă va fi nevoie, aceste unități!

Am transmis personalului că sunt primul care îi va apăra în fața oricărui abuz, dar și primul care va aplica legea dacă nu își vor face datoria!

Trebuie să mai angajăm personal și vreau să văd cu adevărat mână de gospodar și în acest centru. Cadrelor medicale le-am solicitat atenție și implicare maximă, la fel și îngrijitorilor!

Îmi propun să asigurăm condiții mai bune de lucru pentru angajați, însă se impune ca toată lumea să facă totul pentru ca medicația, hrana și tratamentul acestor oameni să se realizeze conform standardelor.

Luni vom avea o întâlnire cu conducerea ”Spitalului Drăgoești”, pentru că unii pacienți internați în centrele DGASPC au nevoie de intervenție specializată.

Tot săptămâna viitoare, vom demara proceduri specifice de proiecție bugetară, pentru ca anul viitor acoperișul centrului și instalația de colectare a apei menajere să fie reparate. Voi dispune un program susținut de supraveghere a ducerii la îndeplinire a dispozițiilor, astfel încât activitatea să se îmbunătățească!

Îi susțin pe angajații din centre, însă trebuie să înțeleagă că toți trebuie să îți facă datoria!

Gândim constructiv însă este nevoie de întreaga implicare în sprijinul acestor oameni!

Ne vom face datoria!

Tot astăzi, alături de mai mulți primari vâlceni, m-am deplasat la mai multe lucrări aflate în derulare, pentru modernizarea unor drumuri și căi de comunicație! – Constantin Rădulescu, Preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea

Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice – Consiliul Județean Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

03.12.2016