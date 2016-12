Dragi procurori, chiar toți patronii constructori din Vâlcea sunt infractori?! Mămăliga se umflă până explodează!

O întrebare adresată instituțiilor de forță din România: chiar toți oamenii de afaceri vâlceni din domeniul construcțiilor sunt infractori? În ultimul an, toți patronii de firme de construcții din Vâlcea, care au peste 100 de angajați, au intrat în vizorul instituțiilor de forță din România, adică DNA, Parchet, SRI. Se pornește de la prezumția de VINOVĂȚIE, nu de la cea de nevinovăție – cum ar fi normal, legal, așa ne-au spus toți acești oameni, care s-au trezit în toiul nopții cu mascații peste ei. Anchetatorii au căutat, au scotocit, nu au găsit nimic, de fapt nici ei nu știau prea bine ce căutau.

S-a mers la intimidare, la hărțuire! Mesajul a fost cam așa: de ce vă încăpățânați să faceți afaceri în Vâlcea, lăsați-i pe băieții din Occident să vină, voi – pârliților închideți barăcile, concediați oamenii! Acești patroni HĂTUIȚI sunt cei mari angajatori din Vâlcea, având peste 5000 de angajați! E de-a dreptul strigător la cer să-l anchetezi pe un om pentru că l-a împrumutat cu un picior de schelă pe un funcționar, pe altul că nu are o factură la un geam sau să spui tu mare procuror, că așa vor mușchii tăi, că sute de facturi sunt false și să-l insulți pe un director de firmă spunându-i că e prost și că va înfunda pușcăria. Mai slab de înger un patron mai în vârstă a făcut un preinfarct și a fost dus cu elicopterul la un spital din capitală. S-au pus sechestre, popriri pe conturi în stadiu inițal, toate ridicate de judecători care au realizat că acuzatorii au dosare subțiri, foarte subțiri, probele reale lipsind cu desăvârșire!

În mod asemănător se procedează și cu alți oameni de afaceri ROMÂNI, din diverse domenii!

În aceste condiții, ce se urmărește și la comanda cui acționează acești oameni? Sunt ei buni români? Sau pot să fie considerați trădători de țară? Întrebăm, nu dăm cu parul! Coamanda externă este evidentă: distrugerea capitalului autohton! Cum se face că nu sunt anchetați și străinii care dețin 70 la sută din cifra de afaceri la nivel național, adică multinaționalele care externalizează profitul. Sunt hăituiți și li se ia 10 piei de pe ei – tocmai oamenii de afaceri români care plătesc 90 la sută din taxele și impozitele care formează bugetul de stat. Mămăliga se umflă până explodează!

Ziarul de Vâlcea le-a transmis numai în ultimul an sute de documente acelorași instituții referitoare la INFRACȚIUNI evidente. Am scris anchete în care am demonstrat că firme din străinătate intenționează să preia în mod ostil Oltchim și CET Govora. Este vorba de două firme care asigură mii de locuri de muncă în județul Vâlcea! Am trimis și am indicat probe concludente despre politicieni corupți, unul dintre ei mare șef de partid la Vâlcea. I-a durut fix undeva pe anchetatorii din DNA, Parchet și SRI! Și-atunci ce-am putea crede în afara celor scrise mai sus?!

Tiberiu Pîrnău