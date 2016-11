Băile Govora, Vâlcea: un copil astmatic al turismului românesc 

Problema staţiunii este dependența de Casa de Pensii. Abia în ultimii ani, hotelierii au început să atragă și alte categorii de turiști, în special familii cu copii mici care suferă de astm.

„În doi-trei ani, cu două cure pe an, problemele respiratorii se rezolvă”, garantează Mihai Handolescu (foto), administrator al companiei Băile Govora SA.

„Pentru 40% din locurile de cazare lucrăm cu sistemul național al Casei de Pensii, restul turiştilor îi atragem prin agenții și prin vânzare directă.

Am plecat de la o dependență de 80% și am ajuns, în opt ani, la 40%. Am reabilitat cea mai mare structură de cazare – Hotelul Palace, de la o stea la patru stele, în perioada 2010-2013, cu un efort investițional de 4,6 milioane de euro”, mai spune Mihai Handolescu.