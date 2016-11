Dezvăluiri incendiare despre Alina Gorghiu! Contracte și dosare 

sursa foto: bzi.ro

La începutul anului 2014, Gorghiu era doar un deputat, la al doilea mandat care obținuse un scor rușinos în 2012, candidând din partea– locul 3 și puțin peste 3000 de voturi reușite în colegiul din Sectorul 5, unde a candidat.

România Curată scria despre juna liberală că pasul spre politica mare a fost făcut cu sprijinul colegilor și potrivit tabloidelor și iubiților, Bogdan Olteanu, fost președinte al Camerei Deputaților, proaspăt demisionar din funcția de viceguvernator al BNR, după ce DNA i-a deschis un dosar penal pentru fapte de corupție săvârșite în urmă cu aproape un deceniu și Mihai Voicu, care a deținut mereu funcții în partid. În prezent, Alina Gorghiu este căsătorită cu Lucian Isar, despre care se spune că își dorește cu multă ardoare postul lăsat brusc liber de Olteanu.

Înlăturarea lui Crin Antonescu și propulsarea lui Klaus Iohannis au condus-o pe Gorghiu mai întâi către funcția de purtător de cuvânt, suflată Cristinei Pocora, iar apoi spre înscăunarea în funcția co-președinte al PNL.

Interesant este că în momentul în care Iohannis a ajuns în prim planul PNL, fiind propus pentru postul de vicepremier de către Crin Antonescu, Gorghiu s-a manifestat imediat pe rețelele de socializare spunând: Vouă vă place? Că mie îmi place sau ceva foarte apropiat de aceste cuvinte, care însă includeau cuvântul PLACE. Desigur, atunci era nimeni, așa că nu sunt mulți cei care i-au remarcat postarea.

Probabil ar fi rămas în arhivă dacă nu ar fi repetat gestul și în cazul Cioloș despre care a spus, chiar pe 1 octombrie: Vouă vă PLACE Cioloș? Că mie da..., Cioloș, un alt nume puternic ce se află astăzi în prim plan, cu mare potențial și în viitor.

Un lucru este cert! Doamnei Gorghiu îi PLAC bărbații cu funcții importante.

Ce vrea Alina Gorghiu să obțină prin acest PLACE și dacă a funcționat sau nu, rămâne să tragă concluziile fiecare.

Un alt detaliu interesant este culoarea părului Alinei Gorghiu, care de la șaten mai închis a ajuns, pas cu pas, BLOND, la fel ca cel al Elenei Udrea. Mai mult, aceasta a renunțat la ochelari și apare în public cu un machiaj mai pronunțat și accesorii mult mai proeminente decât ne obișnuise.

Însă, cele mai interesante detalii sunt dezvăluite de fostul său coleg din alianța USL, Victor Ponta, despre care a spus că o amenința zilnic cu pușcăria, declarație complet halucinantă de altfel.

„Multstimata si iubita tovarasa Alina Gorghiu Dej – cea mai iubita fiica a poporului PNL-PDL ist , camarada politica de nadejde a Carmaciului Neobosit Klaus Iohannis!

Aflu cu amuzament ca in aceasta zi istorica din viata dvs , in care tocmai ati reusit sa scapati de Vasile Blaga (prin mijloace clasice la dvs ca doar nu era sa candidati si sa fiti aleasa la ceva) si sa ramaneti in postul de „Reprezentant Unic al vointei divine a lui Klaus” in PNL , mintea dvs jucausa v-a impins iar la ceva ganduri despre umila mea persoana ( simplu membru al PSD – acel partid pe care nu o sa il bateti dvs niciodata la vot)! Obsesia dvs pentru mine este totusi ciudata si ma ingrijoreaza 😁!

Vreau sa va asigur ca nici pe departe nu va pot ameninta EU cu puscaria – macar din simplu motiv ca nu am nicio atributie sau posibilitate in acest sens ( avand in vedere ca cei care se ocupa cu asta au trecut de la Traian Basescu la Klaus Iohannis- om care nu cred sa aiba motive de suparare pe dvs)!

Din simpatie insa pt dvs ( de pe vremea cand il injurati la mine pe Crin Antonescu si restul conducerii PNL ca nu au vrut sa va nominalizeze la Ministerul Justitiei dupa plecarea Monei Pivniceru) mi-am permis sa va atrag atentia ca atitudinea dvs de acum imi aminteste perfect de o alta doamna din politica , si ea foarte favorizata de un Presedinte al Romaniei, care iubea foarte tare dosarele altora pana a ajuns sa le aiba pe ale ei!!!

Eu doar sper sa nu ajungeti sa impartasiti soarta Elenei ( desi vad ca ii copiati toate partile rele fara a le detine pe cele bune) . Si dupa cum ati vazut in cazul colegului Vasile Blaga ma pricep la prevestiri!

Uneori , rar, pomenesc in public de ceea ce oricum cunoaste toata lumea :

1. Ca ati luat o multime de contracte de consultanta juridica de la „Electrica” in vremea cand erati si consiliera sefului AVAS Teodor Atanasiu ( exact cand lua si Sova de la acelasi AVAS fara sa fie consilier si fara sa aiba „recomandarea” lui Bogdan Olteanu)!

2. Ca ati fost arbitru la Camera de Comert si Industrie a Romaniei numita de dl Presedinte Mihai Vlasov ( e adevarat tot la „recomandarea” lui Bogdan) – faptul ca ati fost audiata pe usa din spate in acest dosar nu cred ca e ceva de durata

3. Ca ati ramas reprezentant in Biroul Electoral Central dupa ce toti ceilalti colegi deputati si senatori s-au retras fiind instiintati ca se afla intr-o situatie clara de incompatibilitate ( acum ANI nu poate sa dea decizie , dar nici asta nu decat o situatie temporara)

Si zau ca mai sunt si altele.

Inteleg ca doriti sa faceti dezvaluiri despre activitatea Guvernului Ponta din 2013 – avand in vedere ca nu erati acolo ( va reamintesc nu din vina mea ci din simplul motiv ca cei din PNL nu va considerau capabila de o asemenea pozitie!) va recomand sa ii intrebati intai pe ceilalti ministrii PNL – stiu sigur ca nici ei nici eu nu am facut nimic ilegal. Sa nu va lasati inselata cumva de Dl Isar ca stiti ca domnia sa e cam ….. ( cum a zis si BNR cand l-au sanctionat pentru jongleriile facute)!

Poate insa va amintiti lucruri la care ati luat direct parte – de exemplu ce a facut exact colegul Bogdan Olteanu in 2007-2009! Nu de altta , dar poate va intreaba cineva oficial despre asta 😁 😁 😁!

In rest va felicit pentru „victoria” de azi in fata lui Blaga si a colegilor din PDL – pentru PSD si ALDE prezenta dvs ca „lider unic” este ca un autogol in minutul 85 al unui meci in care deja conduceam cu 4-3! Ca simplu membru PSD va Multumesc!”, a scris Ponta pe pagina sa de Facebook.

În martie 2015 și Dan Șova se adresa colegilor senatori pe tema contractelor Alinei Gorghiu:

„O să vă spun cu toată responsabilitatea. A fost vorba de trei contracte, în două dintre ele Rovinariul și Turceniul erau acționate în judecată de Societatea de Închidere a Minelor. Riscul era atunci de a se închide Rovinariul și Turceniul și pierderea multor mii de locuri de muncă.

Nu am participat la această acțiune, dar colegii din societatea la care eram și eu asociat au repurtat un succes care se vede și azi.

Șeful AVAS la momentul respectiv era domnul Teodor Atanasiu. Cred că domnul senator Atanasiu vă poate confirma că nimic din ce a fost acolo nu a avut vreo umbră de ilegalitate.

Electrica era prezentată de firma de avocatură a doamnei Alina Gorghiu (…) . Îmi este foarte greu să cred că nu știe foarte bine că în respectiva tranzacție între Turceni și Electrica nu a fost nimic ilegal.

Mă bucur că se află în rândul senatorilor PNL domnul Teodor Atanasiu, pentru că el cunoaște foarte bine situația. De asemenea, mă bucur că doamna Gorghiu a fost reprezentantul Electrica, pentru că nu-mi pot închipui că nu știe că acolo nu a fost nimic ilegal.”

Nouă, românilor de rând, nu ne rămâne decât să așteptăm lămuririle doamnei președinte cu privire la acuzele aduse, care de data asta par a fi extrem de pertinente.

Sursa: bugetul.ro