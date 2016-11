Iuliana Moise (ALDE) prima femeie cu şanse reale de a ajunge senator de Vâlcea

Femei pe listele Parlamentare din Vâlcea – Iuliana Moise, prima femeie cu şanse reale de a ajunge senator de Vâlcea

Este una din cele mai experimentate femei din politica vâlceană actuală. Şi este pe prima poziţie a listei ALDE pentru Senatul României având şanse reale de a ajunge prima vâlceancă senator. A ajuns aici nu întâmplător, ci după mulţi ani de muncă, campanii electorale, implicare socială, administrativă şi politică. Are o biografie de invidiat şi o capacitate de muncă remarcabilă fiind un manager iscusit al timpului. Cu doar cinci zile înainte de începerea campaniei electorale am reuşit să purtăm un dialog de o oră, întrerupt adesea de telefoane la care era obligată să răspundă, spre a creiona cât mai corect portretul doamnei Iuliana Moise.

Rep.: Sunteţi extrem de legată de multe localităţi din judeţ şi am înţeles că le cunoaşteţi perfect pe fiecare.

I.M.: Sunt legată în primul rând de Călimăneşti unde locuiesc de foarte mulţi ani şi unde m-am implicat constant şi sper pozitiv în viaţa oamenilor. Dar sunt legată şi de Lădeşti, comuna mea natală, unde m-am născut în 23 ianuarie 1961 şi unde am făcut Şcoala Generală. Sunt legată de Râmnicu Vâlcea unde am absolvit în 1979 Liceul Nicolae Bălcescu, actualul Colegiu Alexandru Lahovari. Şi apoi de toate localităţile din judeţ pe care le-am străbătut în aceşti ani din urmă, la toate campaniile electorale, dar nu numai, la evenimente, la zilele localităţilor, în prejma sărbătorilor vorbind cu mii de oameni despre problemele lor.

Rep.: M-am uitat înainte peste CV-ul dumneavoastră şi m-am întrebat când aţi avut, pentru Dumnezeu, timp să le faceţi pe toate, cum v-aţi descurcat?

I.M.: Cu grijă, răbdare şi ambiţie (răspunde zâmbind, n.r.). La liceu am avut parte de profesori extraordinari Avramescu, Gibescu, Stoca, Elena Popovici, regret că nu îmi aduc aminte acum toate numele. Ne-au insuflat generaţiilor de atunci dorinţa de a învăţa. Între 1979-1984 am urmat cursurile Facultăţii de Mecanică Agricolă din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. La terminare am fost repartizată la SMA Morăreşti, aici din stagiatură am ocupat postul de inginer şef. Între 1991-2003 am fost profesor în Călimăneşti. Aici am obţinut şi gradul I. Între 1998-2003 am urmat Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii Româno-Americane, cursuri de zi. Între timp, în 1982 m-am căsătorit şi am un băiat. Din 2005 sunt director al Registrului Auto Român Vâlcea.

Rep.: Nu vă ajungeau toate astea? Vă trebuia şi politică?

I.M.: Am vrut să fac mereu mai mult pentru oameni şi cred că am şi reuşit. M-am înscris în Partidul Democrat în 1994. Apoi acesta a devenit PDL şi prin fuziune am ajuns să fac parte din PNL. Din 17 octombrie sunt membru ALDE Vâlcea. Am deţinut mereu funcţii de conducere în partid. Am fost preşedintă la organizaţia de femei, vicepreşedintă la judeţ, responsabil de campanii electorale pe diferite zone, consilier judeţean, responsabilă de Colegiul Nord când judeţul a fost împărţit pe Colegii Electorale. Am participat la toate campaniile electorale din aceşti 22 de ani, nici nu mai ştiu câte au fost, am trecut prin toate localităţile şi am putut discuta cu oamenii înţelegând perfect toate problemele oamenilor, ale aleşilor locali tocmai datorită faptului că sunt de formaţie inginer, că am fost profesor şi că am devenit şi jurist. M-am retras din învăţământ când am dorit să fac mai multe şi mi-am dat seama că pot să mă privatizez şi să rămân şi dascăl, dar nu ar fi fost corect. Nu am plecat din PNL nici în această vară când printr-o maşinaţiune nedemocratică am fost pusă pe locul 18, neeligibil, la lista de candidaţi la CJ a PNL. Am rămas spunând că voi munci şi voi dovedi preşedintelui Buican că s-a înşelat. Nu am mai putut însă suporta umilinţa din toamnă. Pentru PNL nu mai conta valoarea mea, ceea ce au vrut primarii şi membrii noştri. Pentru Sami şi Bulacu nu eram decât o cantite neglijabilă. Pentru mine însă conta capital că am fost furată. Dar nu mai vreau să vorbesc despre foştii mei colegi. Peste puţin timp la urne vâlcenii vor spune ce cred despre ei.

Rep.: Cum aţi fost primită la ALDE? Cum aţi reacţionat devenind colegă cu unii oameni care ani buni v-au fost adversari în Consiliul Judeţean?

I.M.: Am fost foarte bine primită aici. Nu am venit să iau locul nimănui. Niciodată nu am vrut să iau locul cuiva care a muncit pentru el şi care îl merita. Domnii Adrian Buşu, Remus Grigorescu au fost deseori adversarii mei în politică, dar şi ei, şi eu, nu făceam decât să respectăm o disciplină de partid impusă de liderii grupurilor politice. În toate acţiunile importante pentru Vâlcea şi eu şi dânşii am votat pentru binele acelor comunităţi. Sunt nişte oameni deosebiţi, bine pregătiţi, cu mare experienţă şi mă bucur mult să îi am alături. Ei, ca de altfel întreaga organizaţie, m-au susţinut de la început pentru această candidatură.

Rep.: Aţi avut timp să vă organizaţi?

I.M.: ALDE Vâlcea are şi organizaţii de Tineret şi de Femei foarte bine structurate, aleşi locali şi preşedinţi de organizaţii responsabili. Toţi m-au primit elegant şi cu multă politeţe chiar dacă în vară am fost pe baricade diferite. În programul nostru se regăsesc de altfel idei care să vină în sprijinul cetăţeanului într-o doctrină de centru dreapta împletite cu idei de protecţie socială în toate domeniile care marchează viaţa: Sănătate, Agricultură, Administraţie, Cultură, infrastructură, Transporturi. Chiar în weekend am avut o întâlnire cu preşedinţii de organizaţii din Vâlcea. Pe mulţi dintre ei îi cunosc şi m-am bucurat când mi-au transmis că în localităţile lor adevăraţii liberalii şi foştii democraţi ne vor vota pe noi cei din ALDE. Iar speranţa mea este să se regăsească în acest partid şi mulţi care acum sunt membri ai PSD dintr-un motiv sau altul.

Rep.: Deci la ALDE nimeni nu e misogin?!

I.M.: Este un partid care cu adevărat pune preţ pe cunoştinţele şi experienţa femeilor şi m-am bucurat mult când am aflat că Zvetlana Preoteasa, fosta mea colegă din alianţa DA care era preşedintă la organizaţia de femei liberale, când eu eram la cea democrată, este acum candidat ALDE la SENAT pe Diaspora. Ştiu bine că a muncit foarte mult pentru comunităţile de români din străinătate şi că şi ea, ca şi mine, ca mulţi colegi de ai noştri, sperăm să schimbăm ţara noastră în aşa fel încât mulţi români de valoare să aibă motive de reîntoarcere, iar tinerii să nu mai fie atât de disperaţi să plece din lipsă de şanse de la noi.

Rep.: Aveţi şanse reale să deveniţi senator. Veţi ajunge astfel prima femeie din Vâlcea în Senat. Cât de feministă sunteţi? Aveţi proiecte de legi în acest sens deja schiţate în minte?

I.M.: Sunt o feministă convinsă. Bineînţeles că legile trebuie să fie aceleaşi şi pentru femei, şi pentru bărbați, şi nu vreau privilegii. Nu le-am vrut nici pentru mine. Dar din păcate mii de femei din Vâlcea, din România sunt oropsite, sunt lipsite de şansa la educaţie, de şansa de a fi protejate în familii, de puterea de decizie asupra viitorului lor şi a copiilor lor. Le-am ajutat de multe ori sub anonimat, câteodată direct, am avut contact cu femei abuzate fizic şi mental, în familie şi la locurile de muncă, le-am cunoscut. Vreau să pot promova şi tradiţiile fiecărei zone, tradiţiile populare, munca femeilor din mediul rural şi cultura şi cred că pot construi cu oameni responsabili din Parlament legi bune în acest sens.

Rep.: Deci să recapitulăm: cine credeţi că vă va vota pe 11 decembrie ?

I.M.: Ştiu, nu cred. Ştiu că mă vor vota femeile care m-au cunoscut, dar şi multe din cele care nu m-au cunoscut încă, dar vor afla cine sunt în această campanie. Ştiu că mă vor vota foarte mulţi tineri atraşi de proiectele ALDE, ştiu că mă vor vota mulţi simaptizanţi sau membri ai PNL care mental nu pot acorda încredere acum candidaţilor PNL. Ştiu că mă vor vota foarte mulţi simpatizanţi de stânga pentru că ALDE chiar poate oferi soluţii la proiectele de protecţie socială. Mă vor vota foşti colegi din PD, dar şi foşti colegi de şcoală sau din locurile de muncă, oameni din transporturi, sănătate, învăţământ. Ştiu că mă vor vota şi mulţi jurnalişti pentru că au avut timp să mă cunoască. Nu ştiu câţi vor fi în final, dar ştiu că fiecare votant al meu, al listelor de candidaţii ALDE, este un vâlcean responsabil şi un om echilbrat, cu bun simţ, cu speranţe legale şi cu drepturi pe care vreau să i le respect.

Interviu realizat la Râmnicu Vâlcea, luni, 7 noiembrie 2016

Traian GUMINSKI (evenimentvalcean.ro)

(Material comandat de ALDE Vâlcea, cod – 35648065, realizat de SC Vila Press SRL)