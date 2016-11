Eugen Neață: Activitatea mea desfășurată de-a lungul timpului a avut ca scop siguranța cetățeanului

Activitatea mea desfasurata de-a lungul timpului a avut ca scop siguranta cetateanului. Din respect fata de toate categoriile sociale si profesionale, am ales sa candidez si imi doresc sa particip prin proiectele mele la dezvoltarea judetului si sa pun in aplicare ceea ce PSD prezinta in programul de guvernare. Cu totii ne dorim o Romanie a noastra! PSD este schimbarea in bine pentru Valcea si pentru noi!

Eugen Neață, candidat PSD la Camera Deputaților