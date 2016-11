Asociatia Prietenii Spitalului Valcean a donat 100 de scaune Spitalului Judetean

Comunicat de presa

Asociatia Prietenii Spitalului Valcean anunta cu multa bucurie realizarea unei noi donatii care era necesara Spitalului Judetean de Urgenta Vâlcea, si anume scaune de asteptare pentru pacienti si apartinatori. Scaunele au fost in numar de 100 fiind alocate pentru fiecare sectie in parte in functie de spatial disponibil. Daca vom identifica o ca mai este nevoie de alte scaune, vom mai achizitiona.

Scaunele au fost donate in cursul saptamanii trecute si au raspuns unei mari nevoi avand in vedere ca atat pacientii cat si apartinatorii trebuiau sa stea in picioare poate si ore in sir. Consideram ca donatia care aavut loc in cursul saptamanii trecute a mai indulcit putin suferinta celor care au nevoie de ele.

Aceasta donatie a putut fi realizata cu ajutorul contributiilor financiare ale societatilor Boromir si Nurvil si Centrului de afaceri Oltenia. Le multumim ca sunt alaturi de noi in acest demers de imbunatatire a conditiilor medicale din spitalele valcene. Ii multumim de asemenea si lui Catalin Colniceanu care cu multa bunavointa s-a ocupat de colantarea lor.