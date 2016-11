PSD Vâlcea propune pentru PARLAMENT doi tineri de NOTA 10: Ovidiu Ştefan Popa și Bogdan Constantin Matei 

Constantin Rădulescu a promis în urmă cu un an, când a fost ales preşedinte al PSD Vâlcea, că va reforma organizaţia social democrată şi că va deschide partidul către tineri. Primul pas în reformă s-a făcut în vară când PSD Vâlcea a propus pe liste şi a obţinut votul vâlcenilor pentru un număr mare de tineri care au fost votaţi consilieri locali, municipali, judeţeni, primari şi viceprimari.

Doi dintre tinerii ajunşi în vară în Consiliul Judeţean candidează acum, cu şanse certe, la Senat și Camera Deputaților.

Ei sunt oameni care au muncit în partid şi s-au remarcat în domeniile lor de activitate. Sunt carismatici şi au reuşit să convingă primarii şi ceilalţi membri ai conducerii judeţene că merită să reprezinte PSD în această competiţie.

Bogdan Constantin Matei, apărător al sportivilor şi copiilor

La 36 de ani abia împliniţi profesorul Bogdan Matei va deveni unul din cei mai tineri senatori ai României. În urma alegerilor interne din PSD Vâlcea a fost desemnat să candideze pe primul loc pe lista de la SENAT a PSD din Vâlcea.

Doctorand – Şcoala Doctorală din cadrul Universitaţii de Educaţie Fizică şi Sport – Bucureşti;

Master – Tehnologii Informatice Aplicate în Managementul Organizaţiilor Sportive -Universitatea „Lucian Blaga ” Sibiu Facultatea de Educaţie fizică şi Management în sport – Universitatea „Lucian Blaga ” Sibiu

S-a născut în Vâlcea, la 26 octombrie 1980, a urmat Școala Generală Henri Coandă, apoi Liceul Henri Coandă. A absolvit Colegiul Naţional de Măestrie Fizică Sportivă –Lucian Blaga apoi Facultatea de Educaţie Fizică şi Management în Sport. Are un masterat în Tehnologii Informatice Aplicate în Managementul Organizaţilor Sportive. A început să joace fotbal de la 12 ani şi a activat, în Facultate, la echipa Universitatea Sibiu care juca atunci în Liga a III-a. A ajuns să antreneze copii pentru că asta şi-a dorit cel mai mult.

Este profesor din 2005. A predat la început la Liceul Tehnologic Băile Govora apoi la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, la Liceul Sanitar şi la Şcoala Generală Anton Pann din Râmnicu Vâlcea unde a fost şi director adunct din 2013 până în 2015 când i-a expirat delegaţia. Este căsătorit din 2007, are un băiat de şase ani, iar în PSD a intrat în 2011 atras de un grup de tineri de aici şi de ideile lor că pot schimba societatea doar dacă se implică mai mulţi tineri în politică

A înfiinţat un club sportiv cu patru secţii unde antrenori tineri îi ajută şi pe cei fără posibilităţi materiale să facă sport de performanţă şi vrea să schimbe legislaţia din domeniu.

,,România are nevoie de o legislaţie care să ajute mai mult dezvoltarea copiilor, sănătatea acestora, procesul de învăţământ. Aici ar trebui introduse legi dar cred că mă voi axa pe schimbarea actualei Legi a Sportului care are multe lacune. Am discutat cu multe cadre didactice şi am discutat deseori cu senatorul Laurenţiu Coca pe care îl respect foarte mult şi care a fost şi el fotbalist. Amândoi credem că trebuie încurajate legislativ companiile dar şi persoanele fizice care vor aloca fonduri direct echipelor de copii, de la toate disciplinele. Mulţi părinţi nu îşi permit să ducă copilul la un sport. Iar România pierde astfel talente desoebite. Nu ai cum să ştii ce talentat ar fi fost cineva la 17-18 ani dacă nu a făcut sport de la 7-8. De aceea am şi înfiinţat acest club. Să ofer posibiliatea şi celor fără bani să practice un sport, copiilor din familii cu venituri modeste. Ştiu exact ce înseamnă asta tata a lucrat operator chimist la Uzina G iar mama muncitor la IUCF , fostul UZUC, şi au făcut eforturi pentru a mă susţine în şcoală. ” – spune Bogdan Matei.

Ovidiu Ştefan Popa- un deputat cu multă școală

Tânărul Ovidiu Popa a surprins presa locală la alegerile interne ale PSD când a obţinut cel mai mare număr de voturi pentru a deveni candidat PSD Vâlcea la Camera Deputaţilor. A surpins pentru că presa nu îl cunoştea şi nici nu avea cum. Din cei 31 de ani pe care îi are – ultimii 12 i-a petrecut învăţând, urmând cursurile la zi la două facultăţi. Este dublu licenţiat. În tot timpul liber s-a dedicat politicii fiind unul din cei mai aprigi activişti ai noi generaţii. A colindat toate comunele judeţului. S-a implicat în campaniile electorale, a vorbit cu mii de oameni, a strâns informaţii de la primari pentru a alcătui un proiect de propuneri legislative. În vara acestui an a ajuns pe un binemeritat loc de consilier judeţean. Nu a urmărit promovarea sa în presa locală şi nici nu a dat rapoarte jurnaliştilor despre activitatea sa, dar primarii şi preşedinţii organizaţilor PSD îl cunosc prea bine, au încredere în seriozitatea şi pregătirea sa şi de aceea l-au şi ales să îi reprezinte.

Ovidiu Ştefan Popa a îndrăznit să creadă în PSD în valorile intelectualităţii de centru stânga şi în România şi va fi cu siguranţă unul din cei mai buni deputaţi din ţară.

Este licenţiat în ştiinţe juridice – Universitatea din Craiova, „Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative”; Masterand în drept privat – Universitatea din Craiova; Licenţiat în ştiinţe economice – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova. În prezent este Preşedinte CAR Central Râmnicu Vâlcea.

,,M-am născut la un sfârşt de iunie 1985 în municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. Noi suntem din Drăgoeşti, dar tatăl meu, care acum nu mai este, lucra la Feteşti, aşa că m-am născut acolo. Acolo am absolvit şcoala gimnazială şi apoi Liceul Carol I. Studiile Universitare le-am urmat în Craiova. Prima facultate am făcut-o integral bugetată de stat, fiind bursier, ca şi primul master. A doua facultate, tot de stat, şi al doilea master, le-am urmat pe banii mei. Am lucrat consilier juridic în firme private şi câştigul de acolo l-am investit în politică. În PSD m-am înscris la 22 de ani, în 2007, aici la Râmnic. Nici tata, nici mama, nu au făcut politică, dar au înţeles dorinţa mea de implicare şi m-au sprijinit mereu. Am ajuns în Vâlcea chemat, atras de rădăcinile mele. Bunicii mei, toţi patru, trăiesc şi locuiesc în comuna Drăgoeşti-Vâlcea. Aveau nevoie de mine, ei m-au crescut. Acum trec aproape zilnic pe la ei. Am intrat într-un grup de prieteni în TSD. Am început să facem fel de fel de acţiuni, nu numai pe timpul campaniilor electorale, dar şi cu alte ocazii. Să sprijinim bătrânii din mediul rural, să organizăm manifestări artistice sau sportive, să participăm la zilele comunelor, să mergem de sărbători să ajutăm familiile care aveau nevoie. Apoi au urmat campaniile. Am mers pe jos zeci de kilometrii lângă Ion Cîlea, Dumitru Persu, Costi Rădulescu şi ceilalţi din organizaţia de seniori. Mi-a şi plăcut, recunosc, că dacă nu îţi place nu poţi nici să faci asta week-end de weekend, nici să îţi bagi economiile în combustibil şi să pleci cu maşina ta prin judeţ. Am cunoscut fiecare sat din Vâlcea. ” – afirmă Ovidiu Popa.