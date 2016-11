Guvernul discuta azi modificari la legea evaziunii fiscale. Fara dosar penal daca prejudiciul din evaziune e mai mic de 20.000 de euro. Plus: ANAF e obligata sa renunte la plangerea penala daca evazionistul plateste integral prejudiciul, indiferent de suma 

UPDATE 9.35: Citeste un articol cum arata un draft al proiectului de OUG, realizat de Ministerul Finantelor, obtinut de HotNews.ro. Precizam ca e posibil ca in textul final sa apara modificari. Proiectul are doua mari prevederi. Prima e instituirea unui prag de 20.000 de euro al prejudiciului – sub aceasta suma evaziunea fiscala nu mai e considerata infractiune. A doua prevedere are un impact mult mai mare: daca un faptuitor plateste integral prejudiciul provocat de o fapte de evaziune fiscala, ANAF e obligat sa renunte la plangerea penala.

Proiectul de ordonanta nu a fost pus in dezbatere publica pana la ora publicarii articolului. Imediat ce va fi pus in dezbatere, vom reveni cu amanunte.

Astfel, ordonanta de urgenta ar putea elimina obligativitatea ca ANAF sa faca plangere penala pentru orice suspiciune de evaziune fiscala, indiferent de marimea evaziunii. Scopul modificarii ar fi ca in cazurile de mica evaziune sa nu mai existe plangeri penale, astfel incat instantele sa fie degrevate de mii de dosare, iar eforturile autoritatilor sa fie indreptate spre recuperarea prejudiciilor. Ramane de vazut care vor fi pragurile impuse de noua legislatie si cum va fi definita mica evaziune.

UPDATE 9.35: Iata cum arata un draft al proiectului de OUG. Precizam ca e posibil ca in textul final sa apara modificari:



Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziuniifiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

“h) prejudiciu–suma impozitelor, taxelor, contribuțiilorși a altor sume datorate bugetului general consolidat și a dobânzilor aferente acestora.”

2. După articolul 9 se introduce un nou articol, art. 9¹,cu următorul cuprins:

”Art. 9¹

(1) Faptele prevăzute la art. 8 și 9, sunt considerate infracțiuni numai dacă valoarea prejudiciului este mai mare de 20.000 de euro, inclusiv, în echivalentul monedei naționale la data emiterii actului constatator.

(2) Pentru infracțiunile prevăzute la art.8 și 9, acțiunea penală se pune în mișcare numai la plângerea prealabilă a organului fiscal. Organul fiscal retrage plângerea prealabilă dacă prejudiciul este achitat integral de făptuitor.”

Presedintele Administratiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Dragos Doros, spunea pe 18 octombrie ca „suntem în proces să modificăm, suntem în dialog cu Ministerul Justiţiei, cu Ministerul Public, cu Parchetele Generale precum şi celelalte divizii ale Parchetului din România să facem în aşa fel încât legislaţia din România să permită o mai uşoară investigare a potenţialelor infracţiuni. Vreau să apăr inspectorul fiscal în sensul în care legislaţia din România în acest moment obligă inspectorul fiscal să facă o plângere penală de câte ori are o suspiciune. Atunci această prevedere destul de laxă şi de largă cuplată cu practica noastră care de câţiva ani este mai incisivă pe domeniul acesta duce şi la exagerări. Şi pe noi ne deranjează. Avem foarte multe plângeri penale care stau în nelucrare la Parchete şi aşa nu e ok” (sursa: Capital).

„Este în interesul nostru şi al contribuabilului care face obiectul acelei plângeri penale să se lămurească repede ca să poată să îşi continue activitatea, să încasăm sumele la care ne gândim şi să se aplice sancţiunile aşa cum decide instanţa de judecată. Suntem în proces de modificare a legii evaziunii fiscale şi a altor proceduri care să rezulte într-un curs al evenimentelor mai facil, mai rapid şi care să urmărească banii, nu hârtiile. Ne gândim din perspectiva statului cât de mult costă să instrumentezi o plângere penală care să ajungă în instanţă şi să aibă o decizie. Acesta este un principiu care nu a fost avut în vedere până acum şi acum ne uităm la aceste costuri ale statului, la resursele care se cheltuiesc şi la ce rezultă din asta. Sper ca până la sfârşitul anului să se întâmple, suntem în faze înaintate ale procesului şi obiectivul este să diminuăm semnificativ stocul de plângeri penale şi să ne ducem către bani”, a mai spus seful Fiscului.

Si ministrul Finantelor, Anca Dragu, a declarat saptamana trecuta ca „sunt cateva modificari la legea privind combaterea evaziunii. Vom avea acest proiect aprobat in maxim doua saptamani. Il vom pune in consultare publica probabil saptamana viitoare”