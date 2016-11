Stenograme incendiare cu hackerii vâlceni!

După cum se știe, un grup de hackeri din Vâlcea a pacalit peste o mie de persoane din Europa si SUA, prin escrocherii online care le-au adus infractorilor 4,5 milioane de euro.

Iată cum lucrau.

Client: Va sun in legatura cu un anunt pentru un tractor. (…) Vreau sa stiu si eu, pozele sunt reale sau ale altui tractor?

Suspect: Nu, sunt pozele utilajelor care le detinem in proprietate.

Client: Si dumneavoastra sunteti reprezentantul firmei?

Suspect: Este firma mea si a socrului meu.

Dupa o astfel de discutie, oamenii plateau uneori un avans de mii de euro, pe baza unui contract fictiv pe care il primeau pe mail.

Suspect: Maine dimineata devreme faceti transferul. Eu incep livrarea. Sunteti acasa sambata pana pe la orele 10:00 – 11:00?

Client: Da. Sunt sigur acasa. Sper ca utilajul functioneaza si n-are defecte!

Suspect: Da, functioneaza, este intr-o stare buna, stare de top.

Insa marfa nu ajungea niciodata la destinatie, iar oamenii pagubiti incercau sa isi recupereze banii din banci, dar fara succes.

Angajat banca: Va sun pentru ca am avut cateva tranzactii care au intrat in contul dumneavoastra in care clientii care va trimit banii solicita sumele inapoi.

Suspect: Care este motivul?

Angajat banca: Cred ca unul dintre ei a mentionat ca nu a primit marfa pentru care a platit.

Gruparea, formata din 75 de hacker din Dragasani, judetul Valcea, a fost destructurata saptamana aceasta de procurorii DIICOT, insa dupa ce a dat un tun de 4,5 milioane de euro. Liderul gruparii era Ilie Daniel Rusu, in varsta de 28 de ani, relateaza B1 TV.