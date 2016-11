Remus Borza, omul anului în energie! CET Govora, din insolvență, singurul producător termo pe profit din România (VIDEO-FOTO) 

Remus Borza , omul anului in energie! Joi seara, la Palatul Parlamentului a avut loc „Gala Invingatorii Crizei” , eveniment organizat de Grupul de Presa BURSA cu sprijinul Comisiei pentru Buget, Finante si Banci a Camerei Deputatilor. La eveniment au participat, ambasadori, ministri, presedinţi si directori de SIF-uri, oameni de afaceri din toate domeniile de activitate, reprezentanti ai instituţiilor statului, bancheri, brokeri, avocati. Analistii din cadrul grupului de presa BURSA au realizat mai multe topuri, pe baza rezultatelor financiare obţinute de companii, în perioada 2008-2015, in funcţie de profitabilitatea si situatia financiara a companiilor din domenii precum energie, agricultura, sectorul bancar, piaţa de capital.Remus Borza a fost premiat in cadrul galei, devenind omul anului in energie. Candidatul ALDE Brasov la Camera Deputatilor este multumit de faptul ca insolventa Hidroelectrica a devenit un model aspirational nu doar pentru companii ale statului, cat si pentru companii private. Mai mult, performantele reusite de Hidroelectrica sunt de neegalat. La nivel mondial, Hidroelectrica este singura societate in insolventa care a reusit sa plateasca dividende. Mai mult, in 4 ani, cpmpania a trecut de la pierderi de 170 mld de euro la un profit anual de 500 de milioane de euro din exploatare.

„Misiunea mea la Hidroelectrica s-a incheiat in urma cu mai bine de 4 luni, in 2012 am preluat cea mai indatorata companie din Romania, cu peste 1mld de euro creante. In mai putin de 4 ani de zile am reusit o performanta unica. Am preluat o companie pe pierderi de 170 mld de euro, in 2016 am redat-o statului si tarii ca o companie profitabila, asta inseamna anual un profit de 500 milioane de euro din exploatare. Am preluat-o in 2012 cu o trezorerie neta negativa de 763 de milioane de lei si am lasat-o cu 1.8 mld de lei in conturile societatii. Performanta unica in lume, o societate in insolventa a reusit sa plateasca dividende. A platit in 3 ani de insolventa 1.6 mld de lei, in timp ce din 2000 pana in 2012 a reusit sa plateasca dividende de doar 32 de milioane de lei. Insolventa Hidroelectrica a devenit un model aspirational nu doar pentru companii ale statului, cat si pentru companii private. Acest lucru ma onoreaza si ma bucura”, a conchis Remus Borza.

CET Govora, din insolventa, singurul producator termo pe profit din Romania

Hidroelectrica nu este singurul succes inregistrat de Remus Borza, care controleaza Casa de insolventa Euro Insol. Acesta a acceptat o noua provocare, aceea de a prelua in administrare un producator de energie termica. „Nu sunt de acord ca un producator termo nu poate fi profitabil. Am preluat in mai Complexul Energetic Govora, pe acelasi carbune romanesc, prost calorific, cu pierderi, datorii si vreau sa va spun ca am reusit iarasi o performanta unica, sa aducem un producator de enegie termo pe profit, in septembrie si octombrie. Astazi, CET Govora este singurul producator termo pe profit din Romania”, a declarat coordonatorul ALDE Brasov.

Remus Borza a tras si un important semnal de alarma legat de politizarea managementului companiilor de stat.

„Am spus de la inceput ca insolventa Hidroelectrica va face istorie. Cred ca suntem cu totii de acord ca a facut si continua sa faca. A aratat ca si companiile statului pot sa genereze stabilitate si profit, daca sunt administrate corect, daca managementul acestor companii este incredintat unor oameni recomandati de competente profesionale, de moralitate si capabilitati manageriale. Daca vom politiza la infinit managementul companiilor de stat, cred ca le vom condamna la faliment, la arierate si la somaj”, a afirmat Remus Borza.

http://www.transilvania365.ro/remus-borza-omul-anului-in-energie-video-foto/