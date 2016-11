A plecat o NONVALOARE de la ALDE Vâlcea, Daniel Cîmpeanu, mare pagubă-n ciuperci!

COMUNICAT DE PRESĂ

Vineri 18 noiembrie 2016, o parte a presei vâlcene a prezentat o scrisoare a fostului membru al Organizaţiei Vâlcea a ALDE, domnul Daniel Cîmpeanu (foto – primul din satnga – nr), autopropus preşedinte al Organizaţiei Judeţene de Tineret a ALDE Vâlcea, prin care acesta făcea cunoscut faptul că părăseşte rândurile organizaţiei noastre împreună cu „toată organizaţia de tineret a ALDE Vâlcea” şi că trece în rândurile PNL Vâlcea.

Pentru corecta informare a opiniei publice, conducerea Organizaţiei Judeţene ALDE Vâlcea face următoarele precizări:

Domnul Daniel Cîmpeanu s-a înscris în rândurile Organizaţiei Judeţene Vâlcea a ALDE în luna aprilie a acestui an, părăsind în acel moment Organizaţia Judeţeană Vâlcea a PNL, invocând stilul dictatorial de conducere al liderului judeţean al PNL Vâlcea şi faptul că nu a fost pus pe un loc eligibil pe lista de candidaţi la consiliul local municipal Rm.Vâlcea.

Activitatea politică a domnului Daniel Cîmpeanu în rândurile organizaţiei noastre, s-a desfăşurat fix pe durata celor 30 de zile, în care s-a desfăşurat campania pentru alegerile locale din data de 05.06.2016. Pentru că trebuie să precizăm faptul că, la venirea în organizaţia noastră, domnul Daniel Cîmpeanu a solicitat să fie trecut pe poziţia nr. 4 pe lista de candidaţi la consiliul municipal Rm.Vâlcea, iar conducerea a fost de acord cu propunerea domniei sale. Imediat după afişarea rezultatelor, domnia sa a plecat pe litoralul românesc, unde a poposit pentru o perioadă de 3(trei) luni de zile.

După sejurul pe litoral, în luna septembrie, domnul Cîmpeanu a revenit în urbea noastră şi a solicitat să conducă organizaţia de tineret judeţeană a ALDE Vâlcea, pretextând că are foarte mulţi simpatizanţi. Atât de mulţi au fost aceşti simpatizanţi, încât în cele trei şedinţe pe care le-a organizat, cu toată bunăvoinţa conducerii judeţene a ALDE Vâlcea nu am putut număra mai mulţi de 6 prieteni ai domniei sale, pe care îi aducea la şedinţe pentru a-i asculta discursurile. În momentul în care a fost atenţionat de conducerea judeţeană că nu are anvergura unui lider, care să strângă lângă el tinerii, domnul Daniel Cîmpeanu a anunţat pe toată lumea că pleacă din nou în concediu pentru o perioadă de o lună de zile în arhipelagul Canare, din Oceanul Atlantic, mai precis în insula Tenerife, făcând acest anunţ, acum în plină campanie electorală. Însă, deşi pe noi ne-a anunţat că pleacă în Tenerife iată că a apărut în presa locală scrisoarea domnului Daniel Cîmpeanu în care se prezintă o autovictimizare cu iz de Bollywood, din care practic nu am înţeles nimic.

Ceea ce trebuia să înţeleagă domnul Daniel Cîmpeanu din stagiul petrecut în rândurile organizaţiei noastre este că în ALDE trebuie să performezi politic, să demonstrezi că eşti profesionist într-un domeniu de activitate, că poţi oferii soluţii pentru problemele cu care se confruntă românii şi în special tinerii, dacă ar fi să ne ghidăm după ceea ce-şi dorea domnul Cîmpeanu să reprezinte.

Din păcate pentru domnia sa, activitatea lui politică în rândul ALDE Vâlcea a fost atât de insignifiantă, încât cu toată înţelegerea manifestată pentru orgoliul şi infatuarea care-l caracterizează, trebuie să-i comunicăm, că nu am resimţit plecarea domniei sale şi a prietenilor săi. Pentru că trebuie să precizăm faptul că nu a plecat împreună cu toată organizaţia de tineret, aşa cum pretinde domnia sa, ci doar cu 5 MEMBRI.

Îl aşteptăm pe domnul Daniel Cîmpeanu ca, în noua şi în fapt vechea postură de membru PNL, să vină în confruntările politice viitoare, pentru că pe aceasta a ratat-o fiind o lună în concediu, şi să ne demonstreze că este într-adevăr un lider, dar de data aceasta al tineretului PNL, sau este doar un om cu multe angoase.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media