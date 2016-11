Dan Șova, „înfundat” de fosta secretară. Cum și-a luat senatorul o vilă pe banii CET Govora

Senatorul Dan Șova a asistat descumpănit, marți, la audierile din dosarul CET Govora – în care este judecat pentru trafic de influență cu un prejudiciu de peste 1 milion de lei – în cadrul cărora fosta lui secretară a relatat cum a fost pusă să certifice un document fals, iar alți doi martori au explicat cum a pus mâna senatorul pe o vilă de lux pe banii CET Govora.

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2011 – iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la o persoană denunţătoare, în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al centralei de energie termică CET Govora SA, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/lună – potrivit vocea.biz

Acest ultim aspect a fost confirmat în instanță de Teodor Voinescu, avocat la respectiva societate. „ În 2011 soția mi-a zis că s-a văzut cu Șova care i-a cerut să încheie un contract abonament lunar cu societatea CET Govora. Soția mi-a spus că urma sa-i plătim lunar 5000 de euro lunar. Așa a stabilit domnul Șova. S-a încheiat contractul tip abonament. Lunar, când se încasa factura de la Govora se făcea plata sumei. Mergeam la bancă, scoteam lei schimbam în euro și duceam banii doamnei Simona Ciurcu. Soția mi-a spus că banii a trebuiau remiși lunar doamnei Ciurcu, așa a zis Șova. (…)Trebuia să dau de lucru la oameni. Ne-am bucurat de primirea acelui contract lunar cu CET Govora. Lunar, societatea noastră primea 10 mii de euro plus TVA, din care 5000 îi dădeam doamnei Ciurcu”, a declarat martorul Teodor Voinescu. Ce făcea Dan Șova cu sumele de bani primiți prin intermediar avea să rezulte din depoziția celui de-al doilea martor, Nicolae Brâncuș. „M-am ocupat de administrarea unui imobil de pe strada Louis Blanc, proprietar fiind Rizea Cristian, apoi Dan Șova. Erau două imobile în curtea respectiva, iar unul era al lui Dan Șova. La un moment dat am primit dispoziție din partea lui Dan Șova să mă ocup de ambele. Aceste imobile erau închiriate Ambasadei Kuweitului și statul plătea chirie 15 mii euro lunar. Știu că Rizea a avut o înțelegere în sensul că clădirea B trece în proprietatea lui Șova și acesta sa-i plătescă lunar 5.000 de euro. A a dat în avans un autoturism Mercedes din 2008 și lunar trebuia să primească 5.000 de euro de la Șova. Banii ajungeau la Rizea lunar de la Sova prin mine sau Simona Ciurcu sau alți șoferi. În chitanțe era vorba de 300.000 sau 200.000 de euro ca preț al vânzării corpului B, dar nu era prețul real al vânzării. În realitate era o sumă mai mare de plătit. Vorbim de o clădire de patru nivele și prețul pe piața era de 1 milion de euro. S-au plătit aproximativ 36 de luni câte 5.000 de euro lunar”, a declarat martorul. Nicolae Brâncuș a relatat că inițial nu înțelegea de ce Cristian Rizea a vândut un imobil pentru care primea 7.500 de euro chirie lunar de la Ambasada Kuweitului pentru rate lunare de 5.000 de euro, însă apoi a aflat că acesta urma să piardă imobilul în favoarea fratelui său, Bogdan Rizea, Cristian fiind doar un mandatar. Despre acest conflict dintre cei doi frați Dan Șova știa.

Al treilea martor a fost Simona Ciurcu, concubina martorului precedent și fosta secretară a lui Dan Șova, care a relatat instanței cum i-a vândut Cristian Rizea lui Dan Șova imobilul. „Rizea și Șova erau foarte buni prieteni. M-au chemat în birou și mi-au spus râzând să semnez două hârtii. Era o chitanță scrisă de mână cum că Rizea a primit de la Șova 200.000 și 300.000 euro reprezentând contravaloarea unui imobil. Erau 2 înscrisuri: unul pe 200.000 euro și altul de 300.000 de euro. Era un râs total. Nu am înteles nimic. L-am întrebat pe unul dacă s-au dat banii și ce celălalt dacă s-au luat banii. Șova mi-a zis: fă-te și tu părtașă la infracțiunea de fals! A spus că totul este în regulă. Am semnat și am pus cnp-ul meu. Fiecare înscris avea 8 pagini. Am ieșit și i-am lăsat 5-10 minute. Am realizat ca Rizea nu venise cu nicio geantă pentru a lua banii. (…) Documentele scanate au rămas în laptop-ul meu și vi le pot da”, a spus fosta secretară a lui Șova iar apoi a dat judecătorului documentele.

Potrivit procurorilor, în urma demersurilor întreprinse de Dan Şova pe lângă Mihai Bălan, în lunile decembrie 2011, respectiv mai 2013, acesta din urmă a încheiat două contracte de consultanţă cu firma de avocatură reprezentată de martorul denunţător, iar în perioadele ianuarie – octombrie 2012 şi respectiv iunie 2013 – august 2014 a avizat, din partea CET Govora, plăţile efectuate în baza celor două documente, cu încălcarea prevederilor legale şi a normelor interne de funcţionare a societăţii respective. De menţionat este faptul că, încheierea unor astfel de contracte de consultanţă nu-şi găsea justificarea, întrucât, la acea vreme, centrala de energie termică CET Govora SA dispunea de un departament juridic în care îşi desfăşurau activitatea şase jurişti, iar problematica dosarelor aflate în lucru nu impunea asistenţă din partea vreunei societăţi de avocaţi, arată procurorii. Acţionând în această manieră, mai spun anchetatorii, Mihai Bălan a produs un prejudiciu în dauna CET Govora SA în valoare de 1.301.410 lei (suma totală decontată cu o frecvenţă lunară, în baza celor două contracte sus menţionate), concomitent cu obţinerea unor foloase necuvenite, în acelaşi cuantum, de către firma de avocatură. La rândul său, Dan Şova este acuzat că i-a spus persoanei denunţătoare că îi poate asigura încheierea unui contract de asistenţă juridică cu CET Govora SA de tip abonament lunar, uzitat la acea vreme, iar valoarea contractului va fi în cuantum de 10.000 euro/lună.