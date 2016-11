Sefa Autoritatii Electorale, valceanca Ana Maria Patru, urmarita penal pentru trafic de influenta si spalare de bani de procurorii DNA. In dosar este vizat si Sebastian Ghita

Procurorii DNA, Serviciul Ploiesti, au inceput urmarirea penala fata de sefa Autoritatii Electorale Permanente, Ana Maria Patru, acuzata ca ar fi primit mita de la o societate comerciala un apartament si o masina, in valoare de 210.000 de euro, pentru un contract cu AEP. Ulterior, aceasta ar mai fi primit mita 65.000 de euro.

Potrivit unui comunicat de presa, aceasta este acuzata de 3 infractiuni de trafic de influenta si 2 infractiuni de spalarea banilor.

Care sunt acuzatiile procurorilor:

In perioada aprilie-iunie 2008, Ana Maria Patru, in calitate de vicepresedinte al Autoritatii Electorale Permanente (A.E.P.), functie cu rang de secretar de stat, a pretins, iar in anul 2009 a si primit de la reprezentantii unei societati comerciale, suma de 210.000 euro reprezentand contravaloarea unui imobil din Bucuresti.

In schimb, aceasta ar fi promis ca va sustine derularea in bune conditii a unui contract incheiat de acea societate cu A.E.P., precum si ca va sustine societatea sa obtina si sa deruleze contracte viitoare, fapt care s-a si realizat.

In cursul anului 2009, aceasta ar fi disimulat provenienta sumei de 210.000 euro, prin folosirea unui circuit financiar fictiv constand in derularea unor operatii comerciale intre mai multe societati comerciale, intre care firma beneficiara a contractului cu Autoritatea Electorala Permanenta si o firma controlata de Ana Maria Patru prin sotul ei.

In cursul anului 2011, tot in calitate de vicepresedinte al A.E.P., suspecta a pretins de la reprezentantii aceleiasi societati comerciale contravaloarea unui autovehicul marca Land Rover din care a primit suma de 15.000 euro, in schimbul promisiunii ca va sustine derularea, in bune conditii, a unor contracte de servicii, incheiate de societatea respectiva cu A.E.P. De asemenea, suspecta a promis ca va sustine societatea sa obtina si sa deruleze contracte viitoare, fapt care s-a si realizat.

In cursul anului 2011, in aceeasi calitate de vicepresedinte al A.E.P, Ana Maria Patru ar fi pretins si primit suma de 50.000 euro de la administratorul unei alte firme, intervenind in schimb la ministrul Economiei, astfel incat omul de afaceri sa fie primit in audienta, fapt care s-a si intamplat la scurt timp de la interventia Anei Maria Patru.

In 2010, ministri ai Economiei au fost Adriean Videanu (23 decembrie 2008 – 3 septembrie 2010) si Ion Ariton (3 septembrie 2010 – 9 februarie 2012). DNA nu precizeaza despre care dintre cei doi este vorba.

Cu banii proveniti din cele doua fapte de trafic de influenta descrise anterior, Patru a achizitionat un autovehiculul marca Land Rover, iar pentru a ascunde identitatea adevaratului proprietar si beneficiarul real al bunului cumparat, in acelasi an, a inmatriculat autovehiculul pe numele unei alte persoane.

Implementezi sistemul IT si apoi te asiguri ca vei castiga si mentenanta si extinderea sistemului pentru urmatorii 4-5 ani. Aceasta pare a fi reteta de succes aplicata de Teamnet la Inspectia Muncii si, mai nou, de SIVECO si Asseco See la Autoritatea Electorala (AEP). Un contract de peste 8,01 milioane de euro, fonduri publice, pentru mentenanta pe 4 ani si extinderea Sistemului Informatic al Registrului Electoral (SIRE) tocmai ce a fost atribuit de AEP catre o asociere formata din Net Brinel (lider), SIVECO Romania, Asseco See, Teamnet Solutions international (subcontractor SIVECO) si SafeTech Innovations (subcontractor SIVECO). Cine a implementat SIRE? Consortiul format din Siveco si Asseco See.

Atribuirea unui contract IT gigant , in valoare de peste 8,01 milioane de euro, finantat din fonduri publice , a fost afisat miercuri, 9 decembrie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Este vorba despre licitatia demarata in vara acestui an de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pentru incheierea unui acord cadru pe o durata de 4 ani pentru a asigura mentenanta Sistemului Informatic al Registrului Electoral, dar si extinderea acestuia cu noi functionalitati, printre care si un modul care va gestiona situatia votului cetatenilor romani aflati in strainatate. Valoarea estimata inial a contractului depasea 8,2 milioane de euro (inclusiv TVA).

Cine a implementat Sistemul Informatic al Registrului Electoral (SIRE)? Consortiul format din firmele SIVECO Romania si Asseco See , conform unui document al AEP depus in luna noiembrie 2013 la Camera Deputatilor.

Anuntul de atribuire afisat in SEAP arata ca la aceasta licitatie pentru mentenanta si extinderea SIRE a fost depusa o singura oferta , care a fost admisa si ulterior declarata castigatoare. Castigator: firma Net Brinel S.A.

Este nevoie de o cautare mai aprofundata in SEAP pentru a afla daca Net Brinel a castigat singura acest contract sau in asociere cu alte firme. Si intr-adevar, aceasta cautare arata ca de fapt contractul este castigat de urmatoarea asociere:

Net Brinel (lider), SIVECO Romania, Asseco See, Teamnet Solutions international (subcontractor SIVECO) si SafeTech Innovations (subcontractor SIVECO) (vezi documentul atasat ).

HotNews.ro a solicitat SIVECO sa explice de ce nu a participat singura pentru castigarea acestui contract de mentenanta si extindenere a SIRE sau de ce, in cadrul acestui contract, apare atat ca asociat cat si ca subcontractant al altor doua firme care sunt parte din aceeasi asociere. HotNews.ro a facut aceasta solicitare inainte de a afla ca SIRE a fost implementat de SIVECO in asociere cu Asseco See. Vom reveni cu raspunsuri imediat ce le vom primi.

HotNews.ro a solicitat de asemenea si Autoritatii Electorale Permanente sa detalieze cine s-a ocupat de implementarea SIRE si care au fost costurile pana acum atat pentru implementare cat si pentru toate serviciile ulterioare de mentenanta, suport si extindere.Vom reveni cu raspunsuri imediat ce le vom primi.

Cert este ca Sistemul Informatic al Registrului Electoral (SIRE) a fost implementat de catre consortiul SIVECO Romania si Asseco See si de atunci contractele au curs in lant catre aceste firme.

HotNews.ro a facut un inventar al acestor contracte conform datelor gasite in SEAP.

Pe alocuri, in anumite contracte care au vizat SIRE, s-a alaturat si Teamnet International (firma fondata de catre deputatul Sebastian Ghita ) sau XOR-IT Systems o firma, al carei actionariat duce catre omul de afaceri Sebastian Ghita – Vezi detalii aici.

Contracte anterioare atribuite de AEP catre SIVECO si Asseco SEE pentru Sistemul Informatic Registrul Electoral:

1. Contract extindere mentenante pentru Sistemul Informatic Registrul Electoral

Data atribuirii contractului: 08.06.2015

Castigator: Asocierea formata din SC Siveco Romania si SC Asseco See srl

Valoarea finala a contractului: 440.000 de lei fara TVA

Tipul procedurii: Negociere fara anunt de participare. Justificare: Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice

2. Contract de furnizare echipamente si licente pentru solutia de recuperare in caz de dezastre

Data atribuirii contractului: 06.11.2014

Castigator: SC Asseco See srl

Valoarea finala a contractului: 6.549.000 de lei fara TVA

Tipul procedurii: Negociere fara anunt de participare. Justificare: Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

3. Servicii de asistenta tehnica/suport tehnic pentru Registrul Electoral la prezidentiale 2014

Data atribuirii contractului: 26.09. 2014

Castigator: SIVECO Romania

Valoarea finala a contractului: 1.760.000 lei fara TVA

Tipul procedurii: Negociere fara anunt de participare. Justificare: Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice

Numar de luni: 3 luni

4. Servicii de programare de software de aplicatie ce se vor presta pentru realizarea sistemului de proceduri si instrumente software de prelucrare a datelor si editarea de rapoarte necesare centralizarii rezultatelor votarii pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014

Data atribuirii contractului: 12.09.2014

Castigator: SC Asseco See srl

Valoarea finala a contractului: 6.430.000 de lei fara TVA

Tipul procedurii: Negociere fara anunt de participare. Justificare: Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

Numar de luni: 4 luni

5. Contract de servicii de arhivare electronica a listelor electorale Parlament European

Data atribuirii contractului: 05.06. 2014

Castigator: XOR-IT Systems SRL

Valoarea finala a contractului: 1.448.000 de lei fara TVA

Tipul procedurii: licitatie deschisa

Numar de luni: 4 luni

6. Contract de servicii de programare de software de aplicatie ce se vor presta pentru numararea si centralizarea voturilor exprimate la alegerile europarlamentare din anul 2014

Data atribuirii contractului: 19.03.2014

Castigator: SC Asseco See srl

Valoarea finala a contractului: 5.890.000 de lei fara TVA

Tipul procedurii: Negociere fara anunt de participare. Justificare: Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

Numar de luni: 4 luni

7. Contract de servicii de programare de software de aplicatie pentru modernizarea REGISTRU ELECTORAL

Data atribuirii contractului: 25.03.2014

Castigator: SIVECO Romania

Valoarea finala a contractului: 8.250.000 de lei fara TVA

Tipul procedurii: Negociere fara anunt de participare. Justificare: Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice

Numar de luni: 4 luni

8. Contract furnizare de pachete software si sisteme info pentru extinderea capacitatii de calcul, stocare si infrastructura a Registrului Electoral la PE 2014

Data atribuirii contractului: 29.03.2014

Castigator: SC Asseco See srl

Valoarea finala a contractului: 3.356.986 de lei fara TVA

Tipul procedurii: Negociere fara anunt de participare. Justificare: Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

Numar de luni: 9 luni

9. contract de servicii de programare de software de aplicatie pentru numararea si centralizarea voturilor exprimate la alegerile parlamentare 2012

Data atribuirii contractului: 18.10.2012

Castigator: SIVECO Romania

Valoarea finala a contractului: 7.180.000 de lei fara TVA

Tipul procedurii: Negociere fara anunt de participare. Justificare: Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

Foarte important la acest contract: Desi in SEAP nu este disponibila decat informatia ca acest contract a fost castigat de SIVECO, un raport de activitate al AEP pe anul 2012 arata ca in realitate acest contract a fost castigat de un consortiu format din SIVECO Romania, Asseco See si Teamnet International (firma fondata de catre deputatul Sebastian Ghita).

10. Contract de servicii de software de aplicatie in cadrul sistemului informatic al Registrului Electoral

Data atribuirii contractului: 01.10.2012

Castigator: SIVECO Romania

Valoarea finala a contractului: 1.000.000 de lei fara TVA

Tipul procedurii: Negociere fara anunt de participare. Justificare: Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva

11. Contract de servicii de arhivare computerizata a listelor electorale , extragere a bazei de date textuale si sistem de gestiune a arhivei electonice generate cu ocazia referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei

Data atribuirii contractului: 30.07.2012

Castigator: XOR-IT Systems SRL

Valoarea finala a contractului: 1.973.500 de lei fara TVA

Tipul procedurii: Negociere fara anunt de participare. Justificare: Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

Numar de luni: 4 luni

12. Contract de achizitionare de servicii de software de aplicatie ce se vor utiliza la alegerile administratiei publice locale din anul 2012

Data atribuirii contractului: 24.04.2012

Castigator: Teamnet International

Valoarea finala a contractului: 4.884.765 de lei fara TVA

Tipul procedurii: Negociere fara anunt de participare. Justificare: Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva

13. Acord cadru pentru realizarea Sistemului Informatic al Registrului Electoral

Data atribuirii contractului: 29.08.2011

Castigator: SIVECO Romania

Valoarea finala a contractului: 11.662.396 de lei fara TVA

Numar de luni: 16 luni

Tipul procedurii: Licitatie deschisa

